Álex Diego lanza mensaje a los Sub-20 de México: “Tienen que ganarse el lugar”

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Selección Mexicana Sub-20 consiguió su clasificación al Mundial de la categoría y aseguró también su presencia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, resultados que mantienen a México como uno de los principales referentes de la Concacaf en las categorías juveniles.

Tras el logro, Álex Diego, técnico del representativo mexicano, señaló que los futbolistas que participaron en el torneo deben aprovechar la oportunidad y demostrar en sus clubes que tienen los argumentos para continuar siendo considerados en futuros procesos de la Selección Nacional.

PUBLICIDAD

En entrevista con ESPN, el estratega destacó que representar a México no es suficiente para consolidar una carrera, por lo que los jugadores tendrán que mantener el nivel cuando regresen a sus equipos.

“Yo creo que más que la responsabilidad que tenga el club sobre ellos, es la de ellos sobre su carrera, sobre sus ganas y sobre su necesidad de jugar. Yo se lo digo siempre: los mensajes no se mandan en el micrófono, se mandan en la cancha. Entonces, ayer, si bien sí mandan un mensaje y alzan la mano para decir ‘aquí estamos’, después tienen que llegar a su club y refrendarlo, entrenar y demostrar, porque no vale nada más la Selección; tienen que llegar allá y ganarse el lugar. Esperemos que lo puedan hacer”, declaró el timonel.

PUBLICIDAD

Álex Diego señala el camino para llegar al futbol europeo

(X / @miseleccionsubs)

El técnico también habló sobre uno de los principales retos para los jóvenes mexicanos: conseguir minutos en Primera División antes de buscar una oportunidad en Europa.

Para Álex Diego, la experiencia que adquieren los futbolistas en el máximo circuito es determinante para llamar la atención de clubes extranjeros, especialmente si se compara con el camino que siguen jugadores de países como Argentina y Uruguay.

PUBLICIDAD

“Jugar en Primera División. La realidad es que, si te fijas en Argentina o Uruguay, ellos exportan porque empiezan a tener muchos minutos en Primera División. Es difícil dar el paso de pocos minutos en Primera a Europa, porque la visibilidad es poca y el precio es alto. Lo que necesitan es consolidarse en Primera, tener minutos, jugar y, en su momento, levantar la mano para que en Europa los vean”.

El estratega también se refirió a la presencia de Rafael Márquez durante el torneo y al seguimiento que realizó al grupo de cara al proceso de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2030.

PUBLICIDAD

Diego consideró positivo que el técnico del combinado mayor se acerque a las categorías juveniles, aunque advirtió que los futbolistas todavía tienen un camino por recorrer antes de pensar en dar el salto al primer equipo nacional.

“La verdad es que siempre es importante tener al técnico de la Selección mayor observando este proceso. Para los jóvenes es muy motivante, aunque todavía están lejos de la Selección mayor; si decimos que aún no se consolidan en Primera División, evidentemente la Selección mayor les queda distante. Estamos en 2026 y su Mundial objetivo es el de 2030. Son cuatro años en los que volverse visible resulta fundamental. Me parece que Rafa tuvo una gran visión al venir a verlos; él está muy cercano a estas etapas porque empezó en equipos formativos como el Barcelona. Por ello, siempre es significativo tenerlo presente”.

PUBLICIDAD

Lillini explica por qué cuesta tanto el salto de México a Europa

Otro de los puntos que rodean el desarrollo de los jóvenes mexicanos es la dificultad para concretar su llegada a clubes europeos. Andrés Lillini, director de selecciones menores, reconoció en entrevista con ESPN que existe interés de equipos del Viejo Continente, aunque también identificó obstáculos que complican las negociaciones.

El directivo puso como ejemplo el seguimiento que algunos clubes europeos realizaron durante el torneo y señaló que la condición de jugador extracomunitario puede convertirse en una barrera para concretar las transferencias.

PUBLICIDAD

“En el tema de las negociaciones, no me meto, pero Europa nos ve. Han estado en Puebla y, por lo menos, los que yo conozco, habré visto 10 scouts de equipos europeos viendo el torneo. Hay una limitante que no es que es poca cosa, que es el pasaporte. Elegir un extra comunitario para los clubes a veces es una apuesta fuerte. Por eso, hay que darle tanto mérito a Johan Vásquez, a los chavos que se han ido extra comunitario, porque es un lugar muy cerrado para las ligas. Esa es una limitante”, explicó Lillini.