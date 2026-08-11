Quién es “X1”, presunto extorsionador de Los Caballeros Templarios arrestado en Michoacán

Detienen a 12 presuntos integrantes de Los Caballeros Templarios en Michoacán, extorsionaban al sector aguacatero. Crédito: Especial

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Detrás de las 11 órdenes de cateo ejecutadas este martes en Uruapan y Ziracuaretiro hay un nombre que concentra la atención de las autoridades federales: Cristian Maximiliano “N”, alias “X1”, señalado como presunto integrante de una célula de Los Caballeros Templarios que extorsionaba a productores de aguacate, ganaderos y comerciantes cárnicos en Michoacán.

Las fuerzas federales lo detuvieron junto a otras 11 personas en un operativo coordinado por la SSPC, la Sedena, la Guardia Nacional y la FGR, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia. El aseguramiento incluyó seis armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, narcóticos y dinero en efectivo.

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La presunta función de “X1” dentro de la organización era exigir pagos ilícitos a familias y empresas para permitirles operar en la zona aguacatera de Michoacán. Las autoridades lo ubican como pieza activa de una célula que sobrevive a los golpes que desmantelaron a los principales líderes del grupo entre 2014 y 2017.

El secretario Omar García Harfuch comunicó el arresto a través de su cuenta en la red social X. “Quienes amenazan a las familias y pretenden enriquecerse a costa del trabajo de productores, comerciantes y transportistas serán investigados, detenidos y llevados ante la justicia”, advirtió el funcionario.

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integrantes de Los Caballeros Templarios, incluido Cristian Maximiliano “N” alias “X1”, fueron detenidos en Uruapan y Ziracuaretiro, Michoacán. Crédito: X

Según información de El Universal, Los Caballeros Templarios obtuvieron aproximadamente 10 mil millones de pesos entre 2014 y 2018 mediante extorsión, despojo y cobro de cuotas a productores y empacadores del sector aguacatero.

Cabe mencionar que el grupo delictivo surgió en Michoacán en marzo de 2011 como escisión de La Familia Michoacana. Su fundación se atribuye a Nazario Moreno González, alias “El Chayo”, junto a Servando Gómez Martínez (“La Tuta”), Enrique Plancarte (“El Kike”) y Dionisio Loya Plancarte (“El Tío”), de acuerdo con información de Infobae y el portal InSight Crime.

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El grupo llegó a convertirse en la tercera organización criminal más poderosa del país en su momento de mayor expansión, según Milenio. Desde sus primeros años, dictó quién podía cosechar aguacate o limón y fijó precios de productos básicos en localidades bajo su control.

Sus principales líderes fueron abatidos o capturados entre 2014 y 2017. El propio Moreno González fue dado de baja en marzo de 2014, e Ignacio Rentería Andrade, alias “El Cenizo”, fue arrestado en junio de 2017. A pesar de esos golpes, remanentes del grupo permanecen activos en Michoacán, como lo confirma la detención de este martes.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena, la Guardia Nacional y la FGR detuvieron a 12 personas en operativos simultáneos ejecutados este martes 11 de agosto en Uruapan y Ziracuaretiro. Crédito: Especial

Cuánto recaudaban los grupos criminales en el sector aguacatero y limonero

El escenario que rodea al arresto de “X1” se entiende mejor con las cifras que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán presentó el 6 de agosto. Una célula criminal vinculada al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, obtenía hasta 18 mil millones de pesos anuales mediante el cobro de piso a productores de aguacate y limón.

El esquema operaba a través de cuotas por kilogramo de producto. La red contaba con dos operadores identificados: Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, a cargo del sector aguacatero, y Gerardo “N”, alias “El Congo”, a cargo del sector limonero. Ambos son señalados como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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“El Licenciado” percibía alrededor de 7 mil 200 millones de pesos solo por las cuotas al aguacate. La cuota variaba según la temporada: entre uno y dos pesos por kilogramo en periodos de precios bajos, y entre cinco y seis pesos por kilo cuando la demanda subía.

A partir de las estimaciones estatales de producción, la FGE detalló el siguiente esquema financiero:

Recaudación total anual: Hasta 18,000 millones de pesos generados por la célula criminal del CJNG.

El negocio del aguacate (Operador: ‘El Licenciado’ ): Producción impactada: 1.8 millones de toneladas anuales en Michoacán. Cuota de cobro de piso: De $1 a $2 pesos por kilo (temporada baja) y de $5 a $6 pesos por kilo (temporada alta). Ganancia criminal: Hasta 10,800 millones de pesos al año.

El negocio del limón (Operador: ‘El Congo’ ): Producción impactada: 856.7 millones de kilos anuales. Cuota de cobro de piso: De $1 a $2 pesos por kilo. Ganancia criminal: Entre 1,713 y 3,426 millones de pesos al año.

Vínculo con el magnicidio: La FGE sostiene que este flujo financiero otorgó la capacidad operativa y logística a la red para planear y ejecutar el asesinato del alcalde Carlos Manzo.

Una vasta plantación de aguacates en Michoacán, México, muestra hileras de árboles verdes y una caja de madera con aguacates al anochecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal vinculó ese flujo financiero con la capacidad operativa que permitió planear y ejecutar el asesinato del alcalde Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en la plaza principal de Uruapan.

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El refuerzo de mil 557 elementos de la Sedena y la Guardia Nacional en Michoacán

El 6 de agosto, cinco días antes del arresto de “X1”, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó mil 557 elementos hacia Michoacán: 900 del Ejército Mexicano y 657 de la Guardia Nacional. El operativo se activó luego de que Estados Unidos emitió una alerta nivel 4 —la más alta— para no viajar al estado, y suspendió temporalmente la importación de aguacate mexicano.

Los efectivos partieron desde diferentes puntos del país a partir de las 07:00 horas del jueves 7 de agosto por vía terrestre. Su misión abarca patrullajes, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en los municipios de Apatzingán, Aguillilla, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Zamora.

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La Defensa precisó que los militares también protegerán centros de empaque, vías de comunicación y puntos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). El objetivo declarado es inhibir la extorsión contra los productores y desarticular a las organizaciones delictivas mediante la captura de sus líderes.

ARCHIVO - Cajas de aguacates esperan a ser procesadas en una planta empacadora en Uruapan, México, el 16 de febrero de 2022. (AP Foto/Armando Solís, Archivo)

La alerta estadounidense se desencadenó tras la detención de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes, el 1 de agosto, y la de Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, identificado como autor material del asesinato del alcalde Manzo. Ambos arrestos provocaron narcobloqueos e incendio de vehículos en Los Reyes y Peribán.

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La presidenta Sheinbaum solicitó una reunión inmediata con autoridades de Estados Unidos para atender la suspensión de importaciones. La mandataria informó que ya se reunió con la principal asociación de productores michoacanos para implementar un plan de mayor presencia de la Guardia Nacional en zonas sin cobertura suficiente.