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Bases de operación, patrullas y puestos de inspección: así vigilarán las Fuerzas Armadas las zonas aguacateras en Michoacán

9,500 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en Michoacán para reforzar la seguridad en zonas productoras de aguacate

El general Ricardo Trevilla Trejo explicó la estrategia de sgeuridad en Michoacán para proteger a los productores de agauacate Foto: Captura de pantalla videoconferencia
El general Ricardo Trevilla Trejo explicó la estrategia de sgeuridad en Michoacán para proteger a los productores de agauacate Foto: Captura de pantalla videoconferencia
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Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), explicó hoy, 11 de agosto de 2026 en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en qué consiste el plan para reforzar la seguridad en Michoacán, que contempla el cuidado de los productores de aguacate y del personal de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

El Gobierno de México desplegó 9,500 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en Michoacán para reforzar la seguridad en zonas productoras de aguacate y asegurar la reanudación total de exportaciones a Estados Unidos.

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El secretario de la Defensa Nacional Ricardo Trevilla Trejo informa que en la entidad operan 8,000 efectivos de forma permanente y se suman 1,500 más enfocados en la seguridad de la cadena productiva del aguacate.

El operativo incluye un Centro Regional de Fusión de Inteligencia en Uruapan para coordinar acciones entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales.

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Las primeras mil toneladas de aguacate de Michoacán fueron liberadas hacia EEUU. Crédito: Reuters / El Economista
Las primeras mil toneladas de aguacate de Michoacán fueron liberadas hacia EEUU. Crédito: Reuters

Como parte del despliegue se instalan 17 Bases de Operaciones para dar seguridad permanente a empacadoras en Tingüindín, Tocumbo y Peribán, y otras 29 en Cotija, Tocumbo, Tingüindín, Los Reyes y Peribán, con alrededor de 870 efectivos asignados.

En carreteras se asignan 228 elementos de la Guardia Nacional con 48 radiopatrullas para vigilar rutas como Jiquilpan-Tocumbo, Tingüindín-Jacona, Peribán-Tancítaro y Peribán-Uruapan. El plan también contempla escoltas para personal de inspección sanitaria en cinco puestos de revisión en Zamora, Cotija, Apatzingán, Buenavista y Aguililla.

En la conferencia mañanera de hoy, el general Trevilla Trejo detalló que en el municipio de Uruapan se instalará un Centro Regional de Fusión de Inteligencia, donde las autoridades concentrarán toda la información.

Infografía: soldados en campo de aguacates; mano sobre aguacates con alambre de púas; puesto fronterizo cerrado; agricultor; apretón de manos; persona con tableta, iconos de periódicos y flechas.
Una infografía de Infobae muestra cómo la violencia en Michoacán, México, impacta la percepción y el precio del aguacate exportado a Estados Unidos, que representa el 90% de su producción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apuntó que se dará seguridad a 17 empacadoras, con 17 bases de operaciones, en los municipios de Tingüindín, Tocumbo y Peribán.

Además, se proporcionará seguridad en las poblaciones productoras de aguacate, con 29 bases de operaciones, donde vigilarán 870 elementos.

Señaló que también que se acompañará a personal e SENASICA en 5 puestos de inspección en Zamora, Cotija, Apatzingán, Buenavista y Aguililla.

La estrategia contempla el despliegue de 228 elementos de la Guardia Nacional, con 48 vehículos, en las rutas Jiquilpan-Tocumbo, Tingüindín-Jacona, Peribán-Tancitaro y Peribán-Uruapan.

FOTO DE ARCHIVO. Unos hombres indígenas cargan cajas de aguacates en camiones después de que la comunidad hubiera levantado barricadas en todos los puntos de acceso a la localidad, tras su decisión de tomar las armas para luchar contra el crimen organizado y la tala ilegal, en San Ángel Zurumucapio, en el estado de Michoacán (México), el 28 de agosto de 2024. REUTERS/Iván Arias
FOTO DE ARCHIVO. Unos hombres indígenas cargan cajas de aguacates en camiones después de que la comunidad hubiera levantado barricadas en todos los puntos de acceso a la localidad, tras su decisión de tomar las armas para luchar contra el crimen organizado y la tala ilegal, en San Ángel Zurumucapio, en el estado de Michoacán (México), el 28 de agosto de 2024. REUTERS/Iván Arias

Apuntó que se dará seguridad a 17 empacadoras, con 17 bases de operaciones, en los municipios de Tingüindín, Tocumbo y Peribán.

Además, se proporcionará seguridad en las poblaciones productoras de aguacate, como Cotija, Tocumbo, Tingüindín, Los Reyes y Peribán, donde habrá 29 bases de operaciones y vigilarán 870 elementos.

Señaló que también que se acompañará a personal de SENASICA en 5 puestos de inspección en Zamora, Cotija, Apatzingán, Buenavista y Aguililla.

Detienen a 12 extorsonadores

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena, la Guardia Nacional y la FGR detuvieron a 12 personas en operativos simultáneos ejecutados este martes 11 de agosto en Uruapan y Ziracuaretiro. Crédito: Especial
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena, la Guardia Nacional y la FGR detuvieron a 12 personas en operativos simultáneos ejecutados este martes 11 de agosto en Uruapan y Ziracuaretiro. Crédito: Especial

Autoridades mexicanas detuvieron a 12 personas, entre ellas un presunto integrante de la organización criminal Los Caballeros Templarios, durante una operación contra grupos acusados de extorsionar a productores, comerciantes, transportistas y empacadoras de aguacate, ganado y carne en el occidental estado de Michoacán.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este martes de que las detenciones se produjeron tras ejecutar simultáneamente once órdenes de cateo en los municipios de Uruapan y Ziracuaretiro, dos localidades situadas en una de las principales regiones productoras de aguacate del país.

Entre los detenidos se encuentra Cristian Maximiliano ‘N’, alias ‘X1’, a quien las autoridades vinculan con una facción de Los Caballeros Templarios, organización criminal surgida en Michoacán y que durante años ha mantenido presencia en distintas zonas del estado.

Aguacateros exigen seguridad para reactivar exportaciones a Estados Unidos.
Aguacateros exigen seguridad para reactivar exportaciones a Estados Unidos.

En los operativos participaron agentes de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

Además, las autoridades aseguraron seis armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, drogas y dinero en efectivo, según detalló García Harfuch en sus redes sociales.

“Quienes amenazan a las familias y pretenden enriquecerse a costa del trabajo de productores, comerciantes y transportistas serán investigados, detenidos y llevados ante la justicia”, afirmó el funcionario.

La operación se enmarca en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, puesta en marcha por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en julio de 2025 y que tiene a Michoacán entre las ocho entidades prioritarias, que en conjunto concentraban entonces el 66 % de las extorsiones denunciadas en México.

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