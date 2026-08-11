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Mazatlán concentra disputa entre Chapos y Mayos, reconoce alcaldesa tras incremento de hechos violentos

Minerva Osuna Zavala confirmó que en las colonias del municipio aumentó la disputa del Cártel de Sinaloa, pero dijo que no se puede comparar con Culiacán

Foto: Cortesía/Gobierno del Estado de Sinaloa.
Foto: Cortesía/Gobierno del Estado de Sinaloa.
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En las últimas semanas ha aumentado la violencia en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, dejando incluso en la semana pasada un registro de 15 personas asesinadas. Los hechos provocaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegara más de mil 500 elementos con el objetivo de reforzar la seguridad.

Luego de dos despliegues militares, la alcaldesa provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, reconoció que las autoridades de seguridad han determinado que las colonias del municipio han concentrado un incremento de la violencia debido a la disputa de las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, la cual mantienen desde septiembre de 2024.

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“Aquí en Mazatlán, en las colonias, es donde se está como que acentuando un poquito el número de eventos y por eso están haciendo ellos (en la Mesa de Seguridad Estatal) ya sus sectores y cómo van a atacar eso”, comentó.

Violencia no se asemeja a lo que vivió Culiacán, aseguró

Alcaldesa interina de Mazatlán
Alcaldesa interina de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala. Foto: Facebook/ Gobierno Municipal de Mazatlán

La funcionaria hizo las declaraciones a medios de comunicación a la salida de la reunión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz, celebrada este lunes en las instalaciones del Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado (C4).

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Pese a que reconoció el incremento de la violencia en Mazatlán, la alcaldesa dijo que no se equipara a la que aquejó a Culiacán al inicio de la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa.

Osuna Zavala reconoció que la violencia no se ha podido controlar a pesar de los despliegues militares, y explicó que las estrategias se ajustan de forma continua.

“Todos los días están ellos muy pendientes a los fenómenos que ocurren día a día y ellos siguen armando estrategias y van a estar muy pendientes en todo el sector de la ciudad”, sostuvo.

Detalló también que las instituciones de seguridad monitorean el desplazamiento del fenómeno delictivo en tiempo real. “Lo que sí están observando es cómo se está moviendo el fenómeno y hacia dónde se mueve el fenómeno y correspondiendo a eso están armando sus estrategias”, añadió.

Uno de los recientes hechos violentos fue el asesinato de un canadiense

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Agentes de seguridad revisaron los inmuebles (Ministerio de Seguridad Pública)

Uno de los hechos que más llamó la atención fue el asesinato de un hombre canadiense en la sindicatura de El Quelite, al norte de Mazatlán, ocurrido el pasado 8 de agosto.

De acuerdo con reportes, el hombre de aproximadamente 65 años de edad llevaba varios años instalado en una casa móvil. Los vecinos lo conocían por el nombre de Rafael, pero el crimen se registró luego de que viajó a Guadalajara y le avisaron que su camper había sido allanado durante su ausencia.

Medios locales reportaron que Rafael regresó, identificó al presunto responsable del robo y lo buscó para confrontarlo, pero fue asesinado cuando regresó a su camper.

Al respecto, Osuna Zavala destacó que no estaba relacionado con la pugna del Cártel de Sinaloa: “Eso no tiene que ver nada, es diferente, el fenómeno fue diferente, al señor le robaron y por eso pasó lo que pasó”, recalcó.

Calle de ciudad de noche con tres patrullas de policía guatemalteca estacionadas, cinta de escena del crimen y luces de sirena encendidas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del clima de violencia, la alcaldesa destacó que el sector turístico no ha registrado afectaciones en sus números de reservaciones e incluso, dijo, hay alta demanda de último momento.

Sin embargo, comentó que el sector sí le ha transmitido otras quejas: “Ellos de lo que se quejan más es del turismo que hace mucho ruido, eso es lo que siempre me hablan y me comentan: ‘oye arquitecta, ¿me podrá ayudar?, son las dos de la mañana y aquí está afuera mucha gente tomando y gritando, con la música a muy alto volumen y no nos deja dormir a los demás’”, aseguró.

Finalmente, Osuna Zavala subrayó que la preocupación de su administración abarca tanto a los residentes como a los visitantes, y que se encuentran trabajando para fortalecer la seguridad luego de que el municipio ha registrado un incremento en asesinatos y ataques armados en las últimas semanas.

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