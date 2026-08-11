Es oficial: Adal Ramones regresa como conductor a ‘La Granja VIP México’ 2026

El conductor fue confirmado para esta nueva temporada (Instagram)

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El regreso de Adal Ramones como conductor a La Granja VIP México 2026 ya es oficial, generando expectativa y debate entre los seguidores del reality de TV Azteca.

El anuncio, realizado el 10 de agosto en redes sociales, reavivó la conversación sobre el papel del regiomontano en la nueva temporada y el rumbo del formato, luego de una primera edición marcada por críticas y cambios de producción.

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El anuncio de Adal Ramones: así fue el regreso

El pasado 10 de agosto circuló un clip en el que Adal Ramones aparecía sentado en una habitación cálida, revisando su teléfono.

De pronto, una voz en off interrumpió la escena: “Existió una vez un hombre que fue capaz de sacar el lado más animal de todo México, ese fue apenas el comienzo, hoy ha vuelto para encontrar a quienes son doblemente animal... porque cuando él regresa en la Granja VIP despierta algo más que el lado animal”.

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El conductor regresará para la segunda temporada (TV AZteca/Captura de pantalla)

La pieza audiovisual fue replicada en las cuentas oficiales del programa y por la propia televisora.

La voz narrativa, junto a la imagen del conductor, confirmaron lo que había sido materia de especulación en foros y medios de espectáculo desde semanas antes. Ramones, de 62 años, se mostró sonriente y confiado frente a la cámara, marcando el inicio de una campaña de expectativa rumbo a la segunda temporada.

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Reacciones en redes: entre nostalgia y críticas

El anuncio provocó una ola de reacciones divididas en redes sociales. Algunos usuarios celebraron el regreso del conductor: “Adal me da gusto y te felicito, fuiste parte de mi infancia feliz con Otro Rollo”, escribió una seguidora.

Otros cuestionaron la decisión de la producción: “Que huev* de nuevo Adal”, señaló un usuario minutos después de la publicación.

El conductor regresará para la segunda temporada (TV AZteca/Captura de pantalla)

Las opiniones negativas no se limitaron al formato, sino también al desempeño del conductor la temporada anterior.

“No siempre los grandes nombres son la mejor opción, ya se vio en la primera temporada. Pueden culpar a la producción por los incontables errores y el mal trabajo que hizo Adal trabándose hasta para hablar, pero honestamente la otra chica Kristal, no recuerdo su apellido, se mostró más preparada en todos los sentidos”, escribió otro internauta, quien también mencionó la diferencia salarial entre ambos conductores.

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En contraste, hubo mensajes de apoyo: “Bravo Adal, me encanta de conductor”, publicó una fan. Algunos, en tono irónico, hicieron referencia a la continuidad del conductor: “Va a ser doblemente animal”.

Lo que había dicho Adal Ramones antes de su regreso

Desde noviembre de 2025, Adal Ramones desmintió públicamente los rumores sobre un posible despido de La Granja VIP.

Sigue el minuto a minuto del reality show de TV Azteca. (La Granja VIP / Facebook)

“Son tácticas de guerra, tú lo sabes. Se hicieron ayer, se hacen hoy y se harán siempre”, respondió en entrevista con René Franco para el programa La Taquilla. El conductor atribuyó la difusión de los rumores a una estrategia para desacreditar la producción: “Son peticiones a ciertos conductores, periódicos, medios, de ‘necesitamos le tires a este programa que nos hace sombra’”.

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Ramones reconoció que la primera temporada enfrentó retos operativos y comparó el formato con otros realities de encierro, como La Casa de los Famosos. “El sol sale para todos”, afirmó sobre la competencia directa de los domingos, y subrayó la diferencia logística del programa al grabarse en locaciones abiertas.

Usuarios de X estallaron contra el presentador por su desempeño en la más reciente Asamblea. (Infobae México / Jovani Pérez)

Sobre su relación con TV Azteca y Televisa, el presentador detalló que antes de sumarse al proyecto notificó a los ejecutivos de la empresa donde trabajó por años, y que su salida fue en buenos términos: “Con Televisa no tengo ningún rollo”, sostuvo.

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Expectativas para la nueva temporada

El arranque de La Granja VIP México 2026 con Adal Ramones al frente marca una apuesta de la televisora por retomar la conversación y captar a una audiencia nostálgica. La producción busca superar los errores y polémicas de la primera edición. Las reacciones en redes anticipan una temporada intensa, con un público pendiente no solo del desempeño de los participantes sino de la evolución del propio conductor.