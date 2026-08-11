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¿Anahí y Dulce María podrían tener su propia canción sin RBD? Ninel Conde está dispuesta a intervenir: “Yo feliz”

En entrevista exclusiva con Infobae México, la cantante expresó su disposición a colaborar con ambas intérpretes tras el éxito de “Rebelde”

En entrevista con Infobae México, 'El bombón Asesino' habló sobre el cariño que le tiene al público de RBD y la gente en Brasil. Crédito: Infobae México.
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Tras fuertes llamados y mensajes en redes sociales de parte de los fans de Anahí y Dulce María, exintegrantes de RBD, sobre la posibilidad de grabar una canción juntas fuera del grupoNinel Conde responde que está abierta a tratar de reunirlas, contarles la idea e icnluso sumarse al proyecto.

En entrevista exclusiva con Infobae México, la actriz y cantante expresó su disposición a colaborar con ambas intérpretes, en el contexto de la promoción de su docuserie Ninel Conde: Sin Filtro, que se estrenará este 14 de agosto de 2026 en ViX.

Los seguidores de Anahí y Dulce María impulsan la idea de un dueto inédito, distinto a los realizados durante su etapa en la banda pop.

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Ninel Conde: disposición para colaborar con ‘Mia y Roberta’

Durante la conversación con Infobae México, se le consultó a Ninel Conde sobre la posibilidad de que Anahí y Dulce María trabajen juntas en una canción fuera de RBD. Conde respondió: “Yo feliz, ¿qué te puedo decir? Yo a Anahí la amo, es como una mini me, como una hermana hijita para mí. Hicimos clic desde el primer momento que nos encontramos en Rebelde y yo feliz de poder colaborar con ella”.

Sobre Dulce María, la actriz agregó: “Con Dul también, la quiero mucho. Tengo los recuerdos más hermosos cuando grabé con ella. Casi no he coincidido tanto con Dulce, con Anahí he coincidido más, pero sería feliz, yo la más puesta”.

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¿Anahí y Dulce María podrían tener su propia canción sin RBD? Ninel Conde está dispuesta a intervenir: “Yo feliz” (RS)
¿Anahí y Dulce María podrían tener su propia canción sin RBD? Ninel Conde está dispuesta a intervenir: “Yo feliz” (RS)

Fans piden un dueto entre las divas pop fuera de RBD

La idea de una colaboración entre Anahí y Dulce María sin el sello de RBD surge de las peticiones constantes de sus seguidores en redes sociales. Los “Anyfans” y “Dulcetes” han manifestado su interés por escuchar un tema conjunto entre las dos artistas, fuera de la estructura de la banda. Hay opiniones divididas: un sector pide una balada poderosa, al estilo de “Ingenua” y “Absurda” , mientras que otros prefieren una propuesta pop latino más enérgica, como “Mi Delirio” o “Inevitable”.

Durante la entrevista, se le planteó a Conde la posibilidad de intervenir para facilitar el encuentro musical: “¿Por qué no ayudas tú a que Anahí y Dulce María al fin tengan una colaboración en solitario o incluso contigo, que fuiste su mamá en ese proyecto tan importante?”. La actriz respondió: “Yo feliz de colaborar con ellas. Yo la más puesta”.

Ninel Conde y el recuerdo de Alma Rey

Ninel Conde interpretó a Alma Rey en la telenovela “Rebelde”, donde fue madre de los personajes de Anahí (Mía Colucci) y Dulce María (Roberta Pardo). Este vínculo ha generado expectativas entre los seguidores de la serie y de RBD. “A mí Alma Rey, todo, claro”, expresó Conde al recordar su papel.

La actriz también se refirió al cariño que recibe de fanáticos en países como Brasil: “Sé que allá tengo una familia que me quiere muchísimo. Y que vean la serie”, comentó entre risas al mencionar el estreno de su docuserie.

Docuserie Ninel Conde: Sin Filtro

El lanzamiento de la docuserie Ninel Conde: Sin Filtro está programado para este 14 de agosto de 2026 en ViX. En este proyecto, la cantante relata aspectos de su vida personal y profesional, así como episodios poco conocidos de su carrera y sus relaciones con compañeros de la industria musical y televisiva.

Fans piden un dueto entre las divas pop fuera de RBD . (Foto AP/Eduardo Verdugo)
Fans piden un dueto entre las divas pop fuera de RBD . (Foto AP/Eduardo Verdugo)

La expectativa de una nueva colaboración

Aunque no existe una confirmación formal sobre la grabación de una canción entre Anahí y Dulce María fuera de RBD, la disposición de Ninel Conde a participar en el proyecto agrega una nueva dimensión al interés del público. “Sería feliz, yo la más puesta”, reiteró la actriz al medio Infobae México.

El futuro de esta posible colaboración depende de la voluntad de las artistas y de la coordinación entre agendas. Por ahora, la expectativa se mantiene mientras Ninel Conde promueve su docuserie y se declara lista para sumarse a un nuevo proyecto musical con las exintegrantes de RBD.

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