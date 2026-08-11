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México y EEUU fortalecen cooperación militar con acceso a tecnología antidrones

El Ejército Mexicano podrá acceder al mercado digital estadounidense para adquirir sistemas aéreos no tripulados y herramientas contra drones

2. México fortalece sus capacidades militares con apoyo tecnológico de EEUU.
2. México fortalece sus capacidades militares con apoyo tecnológico de EEUU.
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México y Estados Unidos dieron un nuevo paso en su cooperación militar con la firma de una declaración de intención que permitirá al Ejército Mexicano acceder al mercado digital estadounidense para adquirir Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS) y tecnología contra drones (C-UAS), herramientas consideradas estratégicas para fortalecer las capacidades de vigilancia y respuesta.

México y Estados Unidos refuerzan cooperación militar

El acuerdo fue suscrito durante una reunión de trabajo entre el comandante del Ejército Mexicano, general de División de Estado Mayor Héctor Ávila Alcocer, y el secretario del Ejército de Estados Unidos, Patrick Driscoll.

El encuentro forma parte de los mecanismos de cooperación bilateral establecidos desde 2016, mediante los cuales ambas instituciones mantienen reuniones periódicas para intercambiar experiencias, fortalecer la coordinación y desarrollar esquemas de adiestramiento.

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Ambos países ampliaron su colaboración tecnológica con un acuerdo que facilitará a México el acceso a sistemas aéreos no tripulados y tecnología antidrones.
Ambos países ampliaron su colaboración tecnológica con un acuerdo que facilitará a México el acceso a sistemas aéreos no tripulados y tecnología antidrones.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la declaración no es vinculante, pero abre la posibilidad de que México tenga acceso a proveedores y tecnología estadounidense especializada en sistemas aéreos no tripulados y mecanismos diseñados para detectarlos, neutralizarlos o contrarrestarlos.

La dependencia señaló que este entendimiento busca ampliar las capacidades estratégicas y operativas del Ejército para cumplir sus misiones, bajo principios de respeto a la soberanía, integridad territorial, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación.

Tecnología antidrones, un nuevo recurso para la seguridad

La incorporación de estas herramientas ocurre en un contexto en el que las Fuerzas Armadas mexicanas enfrentan múltiples responsabilidades, tanto de seguridad como de apoyo a tareas civiles.

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Los sistemas antidrones pueden convertirse en un recurso adicional para labores de vigilancia y protección de instalaciones estratégicas, particularmente ante el uso de aeronaves no tripuladas por organizaciones criminales.

Comunicado Oficial.
Comunicado Oficial.

Entre los principales desafíos que enfrenta actualmente el Ejército destacan:

  • La creciente participación en tareas de seguridad pública y actividades civiles.
  • La necesidad de modernizar armamento, infraestructura y sistemas tecnológicos.
  • La coordinación con corporaciones policiales y autoridades ministeriales.
  • El desgaste físico y psicológico de los elementos desplegados en operaciones.
  • Los cuestionamientos relacionados con transparencia y rendición de cuentas.

Estas condiciones han incrementado la presión sobre una institución que durante los últimos años ha asumido un papel central en la estrategia de seguridad nacional.

Ejército Mexicano enfrenta límites en sus capacidades

Especialistas en seguridad han advertido que México mantiene una brecha tecnológica y presupuestal frente a las principales potencias militares.

Fila de soldados con uniforme de camuflaje, boinas negras, gafas de sol, maquillaje facial, parches de bandera mexicana y armas. Fondo con edificios.
La falta de recursos, tecnología y personal especializado representa uno de los principales retos para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Daira Aguilar, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, ha señalado que existen limitaciones en armamento, infraestructura y capacidades defensivas.

A ello se suma la distribución de personal para atender distintos frentes de seguridad.

Cuando una región enfrenta una crisis de violencia, una mayor concentración de elementos implica reducir la presencia disponible para otras tareas, incluida la vigilancia territorial.

La situación también plantea retos internos. El estrés derivado de operaciones contra el crimen organizado, los retiros y la pérdida de personal experimentado pueden afectar la capacidad de respuesta institucional.

Cooperación militar con EEUU mantiene límites

El acercamiento tecnológico entre ambos países se suma a otros mecanismos de colaboración. México y Estados Unidos realizan intercambios de capacitación especializada y ejercicios conjuntos, mientras elementos mexicanos participan en cursos tácticos en territorio estadounidense.

Soldados del Ejército Mexicano en formación con uniformes de camuflaje pixelado, rifles, boinas y cascos. Vehículos militares y bandera de México ondeando.
La colaboración entre ambos países se desarrolla bajo el respeto a la soberanía mexicana y sin permitir intervención militar extranjera en territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También existe coordinación en la frontera norte para combatir actividades relacionadas con el narcotráfico y atender fenómenos como la migración irregular.

Sin embargo, la cooperación se mantiene bajo el principio de respeto a la soberanía mexicana. La legislación nacional establece restricciones a la intervención de autoridades extranjeras en territorio nacional y contempla que cualquier colaboración debe realizarse con autorización del gobierno mexicano.

Soberanía y seguridad nacional, en el centro del debate

El fortalecimiento de las capacidades militares ocurre además en medio de preocupaciones sobre posibles amenazas externas y del debate regional provocado por las acciones militares de Estados Unidos en otros países.

Especialistas consideran que México necesita mejorar sus capacidades defensivas sin depender exclusivamente de la cooperación extranjera.

La cooperación militar con Estados Unidos avanza bajo el compromiso de preservar la soberanía y fortalecer las capacidades de seguridad de México. Crédito: Defensa
La cooperación militar con Estados Unidos avanza bajo el compromiso de preservar la soberanía y fortalecer las capacidades de seguridad de México. Crédito: Defensa

Al mismo tiempo, reconocen que la relación con Washington obliga a mantener canales de comunicación debido a la cercanía geográfica y a los desafíos compartidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que una intervención militar estadounidense en México no es una opción y ha defendido la cooperación bilateral bajo el respeto a la soberanía.

En este escenario, el acceso a tecnología antidrones representa una nueva herramienta para el Ejército Mexicano, pero también evidencia uno de los principales retos de la seguridad nacional: modernizar las capacidades de defensa mientras las Fuerzas Armadas continúan enfrentando una amplia carga de tareas internas.

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