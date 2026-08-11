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Infonavit: cómo comprar una casa con un amigo

El esquema junta dos financiamientos para alcanzar una vivienda mejor ubicada o más amplia, sin exigir matrimonio ni parentesco

Modelo de casa en miniatura y signo de porcentaje rojo sobre un escritorio blanco. Al fondo, una persona vestida con traje escribe documentos.
El Infonavit tiene un programa que permite a dos trabajadores formales comprar una vivienda juntos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dos trabajadores con empleo formal pueden unir sus créditos del Infonavit y comprar una casa juntos.

No necesitan ser pareja ni familia: el programa Unamos Créditos permite que amigos, corresidentes o cualquier par de derechohabientes sumen su financiamiento para acceder a una vivienda que cada uno tendría dificultades para costear en solitario.

El trámite puede iniciarse en línea y, desde 2026, el puntaje mínimo para calificar bajó a 100 puntos.

El Infonavit eliminó restricciones de parentesco y estado civil para acceder a este esquema de financiamiento conjunto. (YouTube/@ComunidadInfonavit)

Con quién puedes comprar casa y qué necesitas para calificar

El programa admite a familiares directos —padres, hijos o hermanos—, parejas sin vínculo matrimonial, amigos y corresidentes.

No se exige parentesco legal ni estado civil específico. El único requisito compartido es que ambos tengan empleo formal vigente y lleguen al puntaje mínimo de 100 puntos, una cifra que en 2026 bajó desde los mil 080 que antes se requerían, siempre que cada quien acredite seis meses consecutivos de trabajo formal.

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Infografía con título sobre flexibilidad para comprar casa en conjunto. Muestra dibujos de familias, parejas, amigos, casas, documentos, calendario y balanza de puntajes.
Un diagrama ilustra las condiciones de un programa para la compra de vivienda en conjunto, que establece un puntaje mínimo de 100 puntos a partir de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así lo establece el Plan Estratégico y Financiero 2026 del instituto.

Esa reducción abre la puerta a trabajadores jóvenes o con menor antigüedad en el sistema, que antes quedaban excluidos por no acumular el puntaje requerido.

Primer plano de una mujer joven sonriente con cabello oscuro, sosteniendo un manojo de llaves, frente a un moderno edificio de apartamentos con balcones verdes y paneles solares.
El programa Unamos Créditos admite a familiares, parejas sin matrimonio, amigos y corresidentes como solicitantes conjuntos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué conviene juntar dos créditos en lugar de pedir uno solo

El monto de un crédito Infonavit depende del salario y los puntos acumulados de cada trabajador. Al unir dos, la cantidad disponible aumenta y las opciones de vivienda también.

Al sumar dos financiamientos, la pareja de solicitantes puede apuntar a una vivienda mejor ubicada, más amplia o con acceso a servicios que con un solo crédito quedarían fuera de rango.

Un hombre y una mujer miran una laptop que muestra una casa, pilas de monedas y perfiles de usuario; en la mesa hay un modelo de casa, llaves y dinero.
Ambos solicitantes deben acreditar seis meses consecutivos de empleo formal para calificar al programa Unamos Créditos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada uno aporta lo que tiene y los dos ganan opciones que en solitario no existirían. No se trata de endeudarse el doble, sino de multiplicar las posibilidades con lo que ya se tiene derecho a usar.

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Cómo hacer el trámite paso a paso

El proceso arranca en el portal Mi Cuenta Infonavit. El primer paso es ingresar a “Mi perfil” y seleccionar “Asociar NSS” para vincular el Número de Seguridad Social de los dos participantes.

Hecha esa vinculación, ambos acceden a “Tramitar mi crédito” para completar la precalificación y conocer el monto conjunto disponible.

Ilustración de portátil con portal Mi Cuenta Infonavit, iconos de vivienda, personas, tarjeta de crédito y pasos para un crédito, incluyendo restricciones.
El proceso digital de Infonavit para solicitar un crédito en línea se desglosa en tres pasos clave y dos condiciones, incluyendo la vinculación del NSS y la validación de empleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Infonavit valida la situación laboral de cada solicitante directamente con los registros del IMSS, sin documentación adicional.

Si alguno no acredita empleo vigente o no alcanza el puntaje mínimo, el sistema no permite avanzar. No hay excepciones ni vías alternas dentro del portal para continuar con una precalificación incompleta.

Qué significa ser dueño de una casa con otra persona

Al formalizar la compra, los dos se convierten en copropietarios: cada uno adquiere derechos sobre la vivienda en proporción a la parte del crédito que aportó.

Esa condición entra en vigor desde la firma y se mantiene durante toda la vida del crédito.

Un asesor de Infonavit con camisa azul explica documentos a una pareja sonriente en una oficina con muebles de madera. El logo de Infonavit es visible.
Los copropietarios comparten el pago del predial, el agua y los gastos de conservación del inmueble en partes proporcionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La copropiedad no es un aval ni un préstamo adicional. Es una figura legal que obliga a ambas partes por igual: comparten el pago del predial, el agua y los gastos de conservación. Cualquier remodelación requiere el acuerdo expreso de los dos dueños, sin excepción.

Por ejemplo, si uno de los dos quiere vender su parte, necesita el consentimiento del otro. Las decisiones sobre la vivienda, desde una remodelación hasta una transacción, son siempre de ambos.

El Infonavit recomienda consultar con el notario de elección qué derechos y obligaciones adquiere cada parte antes de firmar.

Vista trasera de una pareja de pie en una sala luminosa, abrazados, mirando por una gran ventana un paisaje urbano de edificios y árboles. Hay cajas de mudanza a la derecha.
Cualquier remodelación o modificación al inmueble requiere el acuerdo expreso de los dos copropietarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para dudas, el instituto pone a disposición la línea Infonatel, al número 55 9171 5050 desde la Ciudad de México o al 800 00 839 00 desde otras partes de la república, sus redes sociales verificadas y los Centros de Servicio Infonavit (CESI) para atención presencial.

Las ubicación de los módulos de atención presencial pueden encontrarse a través de este link oficial: https://micuenta.infonavit.org.mx/oficinas-atencion.

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