Euro hoy en México: cotización de apertura del 11 de agosto

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,76 pesos mexicanos, lo que representa una disminución de -0,23% en comparación con el precio de cierre anterior de 19,8 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, los euros registraron un descenso del -0,71%, mientras que en términos interanuales, su valor ha caído un 7,46%.

La tendencia del tipo de cambio euro a peso mexicano se ha mantenido negativa durante los últimos cuatro días. La volatilidad actual se sitúa en 2,6%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,54%, lo que indica un período de estabilidad en el mercado cambiario.

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