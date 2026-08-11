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Impulsan en Puebla “Ley Salvatori” para exigir un mayor grado de estudios a los diputados locales

Organizaciones civiles buscan que quienes aspiren a una diputación local acrediten estudios jurídicos universitarios, título y cédula profesional como abogado

Tras los polémicos comentarios de Nay Salvatori y Grace Palomares, en Puebla, buscan que no lleguen diputados así al Congreso local. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae
Tras los polémicos comentarios de Nay Salvatori y Grace Palomares, en Puebla, buscan que no lleguen diputados así al Congreso local. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae
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Un grupo de organizaciones civiles propusieron al Congreso de Puebla una reforma a la Constitución local, a la que llamaron “Ley Salvatori”, que exija a los aspirantes a diputados acreditar requisitos como estudios jurídicos universitarios, título y cédula profesional como abogado.

Las nuevas disposiciones impulsadas por las organizaciones Causa Común y de Poblanos Unidos por la Profesionalización del Servicio Público tienen como objetivo evitar que perfiles sin ningún tipo de preparación lleguen al Congreso del Estado.

De acuerdo con Proceso, la organización Poblanos Unidos por la Profesionalización del Servicio Público recordó que desde el 23 de junio propuso una reforma al artículo 36 de la Constitución estatal que podrá frenar a las “Nays Salvatoris” que tengan las intenciones de participar en las elecciones de 2027, por lo que exigieron a los legisladores locales “sacarla de la congeladora”.

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Puebla: actuales requisitos para diputados locales se quedan cortos

Ambas agrupaciones civiles detallaron que en la actualidad ese artículo solo contempla para ser diputado local, cumplir con el requisito de ser vecino del estado de Puebla, tener 18 años cumplidos, así como saber leer y escribir.

En consecuencia, según las organizaciones, prácticamente no existen filtros para ser legislador local y eso ha permitido la proliferación en el Congreso “ de toda clase de personajes”, como la diputada local de Morena, Nayeli Salvatori.

Nay Salvatori y Grace Palomares enfrentan veto cautelar de Morena rumbo a 2027.
Nay Salvatori y Grace Palomares enfrentan veto cautelar de Morena rumbo a 2027.

La propuesta de reforma busca que se adicione como requisito constitucional, que quien desee ser diputado, acredite estudios jurídicos universitarios, título y cédula profesional como abogado.

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Lo anterior, “para que esto haga las veces de un candado que limite el libre acceso a las cámaras de cualquier persona como ha ocurrido hasta ahora”.

Iniciativa es por comentarios de Salvatori y Palomares

Cabe señalar que las organizaciones decidieron impulsar esta iniciativa ciudadana tras el escándalo protagonizado por las diputadas locales de Morena Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, quienes durante sus intervenciones en un podcast insultaron a los adultos mayores, al decir que “olían a baúl viejo” y que “ya se estaba pudriendo”.

Respecto a Nay Salvatori, las polémicas parecen ser parte de su hoja de vida, ya que en los últimos años ha protagonizado varias. Incluso antes de ser candidata de Morena a diputada federal en las elecciones de 2018.

Esa ocasión, presentaron una denuncia en su contra ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) por haber engañado y hostigado una mujer víctima de violencia doméstica para hacer una supuesta broma durante su programa de radio.

Morena suspendió derechos partidistas de Nay Salvatori y Grace Palomares

Tras la polémica sobre los comentarios contra personas de la tercera edad en el podcast “Descasadas”, a las diputadas locales de Morena en Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil y Elvia Graciela Palomares Ramírez, les fueron suspendidos sus derechos partidistas, decisión que tomó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ).

De acuerdo con el expediente CNHJ-PUE-552/2026, los derechos partidistas de ambas legisladoras locales fueron suspendidos temporalmente.

“Se suspenden temporalmente, en el ámbito interno del partido, los derechos de participación, deliberación, votación, postulación, representación, encargo o responsabilidad partidaria que pudieran ejercer las acusadas en asambleas, consejos, comités, comisiones, reuniones, procesos internos, actividades orgánicas o cualquier espacio formal de decisión de Morena. Esta suspensión no impide el ejercicio de su defensa dentro del expediente ni se extiende a funciones públicas externas a la vida interna del partido”.

Morena Puebla deberá definir sus convocatorias, coaliciones y candidaturas antes de conocer el futuro electoral de las diputadas.
Morena Puebla deberá definir sus convocatorias, coaliciones y candidaturas antes de conocer el futuro electoral de las diputadas.

Además, Salvatori y Palomares deben abstenerse de hacer cualquier comentario “edadista” o discriminatorio por edad.

“Se ordena a las acusadas abstenerse de emitir, publicar, reproducir, compartir, promocionar, validar o amplificar, por si o por interpósita persona, en redes sociales, podcast, transmisiones, entrevistas, comunicados, ruedas de prensa, espacios editoriales o cualquier otro medio de comunicación, expresiones, comentarios, bromas, burlas, calificativos, imágenes, audios, videos o posicionamientos que puedan constituir comentarios edadistas o cualquier forma de discriminación por edad, apariencia física, condición de salud, discapacidad, género, origen, condición social o cualquier otra categoría protegida”.

Dado que son iniciativas ciudadanas, el peso no es el mismo que el de un partido político, aún así, un par de organizaciones civiles buscan que en Puebla se apruebe la “Ley Salvatori” que exige un mayor grado de estudios a los aspirantes a diputados locales.

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