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Reviven video de Nay Salvatori recomendando el “jueves de viejitos” en Las Lomas

La reaparición de un video antiguo sobre un restaurante en Las Lomas reavivó el debate por expresiones contra adultos mayores

La grabación alude a un restaurante en Las Lomas, en la CDMX, como punto de reunión de hombres mayores con dinero y escoltas, y pide mantener en reserva el origen del material compartido

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En medio de la polémica que enfrenta la diputada local de Morena Nayeli Salvatori por sus comentarios sobre hombres adultos mayores en el podcast “Descasadas”, volvió a circular en redes sociales un video de su etapa como locutora, en el que hablaba sobre lo que llamó “jueves de viejitos” en un restaurante de la zona de Las Lomas, en la Ciudad de México.

Lo que dice el video

En la grabación, Salvatori señala un restaurante que identifica como el “Nostos”, al que describe como un punto de encuentro los días jueves de, según sus palabras, “viejitos adinerados, poderosos”. En el video, se observa a la locutora narrar la escena mientras señala la presencia de choferes, guardaespaldas y vehículos de escolta afuera del establecimiento, a quienes describe esperando a “su viejito patrón”.

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Salvatori afirma en la grabación que se trata de “mesas de diez viejitos por mesa, cinco viejitos muy adinerados”, y sugiere el lugar como un sitio al que, según su relato, podrían acudir mujeres interesadas en conocer a hombres mayores con alto poder adquisitivo, frase que resume con la expresión “que la saque de pobres”. Cierra el video pidiendo no revelar que fue ella quien compartió la información, calificándolo como “un secreto”.

Resolución provisional de Morena por el caso de Nay Salvatori y Grace Palomares.
Resolución provisional de Morena por el caso de Nay Salvatori y Grace Palomares.

El contexto de su reaparición

Este material comenzó a circular nuevamente en redes sociales luego de la controversia que enfrenta Salvatori por los comentarios realizados en el podcast “Descasadas”, donde afirmó que los hombres mayores “huelen a baúl del recuerdo”, declaración a la que se sumó su compañera de bancada, Grace Palomares, con la frase “es que ya se están pudriendo”.

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De acuerdo con lo difundido en plataformas digitales, distintos usuarios señalaron que este video de su etapa como locutora se suma a los comentarios más recientes sobre hombres adultos mayores, en el marco del debate público generado por el caso. Se trata de una lectura que ha circulado en redes sociales y no representa una postura oficial ni confirmada por la propia legisladora, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre este video en particular.

Una grabación del programa “Descasadas”, difundida desde YouTube y replicada en redes, provoca señalamientos de discriminación por edad tras bromas sobre olor, arrugas y “deterioro” de hombres de avanzada edad

Lo demás del caso, hasta ahora

La controversia por los comentarios en “Descasadas” derivó en disculpas públicas de ambas legisladoras, el deslinde institucional de Morena, el cierre definitivo del podcast, la salida temporal de Salvatori de un programa de televisión, y la apertura de un procedimiento en su contra ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, luego de que la dirigente nacional, Ariadna Montiel, solicitara formalmente su investigación.

No fue posible determinar, con la información disponible hasta el momento, la fecha exacta en que fue grabado originalmente el video del restaurante en Las Lomas, ni si dicho contenido continúa disponible en alguna plataforma oficial.

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