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Morena suspende derechos partidistas de Nay Salvatori y Grace Palomares tras polémica

Ambas diputadas no pueden participar en los procesos internos del partido mientras permanezca vigente la medida cautelar

Nay Salvatori y Grace Palomares enfrentan veto cautelar de Morena rumbo a 2027.
Nay Salvatori y Grace Palomares enfrentan veto cautelar de Morena rumbo a 2027.
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Las diputadas locales Nayeli Salvatori Bojalil y Grace Palomares Ramírez enfrentan un nuevo escenario político dentro de Morena Puebla luego de la suspensión cautelar de sus derechos partidistas.

Este lunes 10 de agosto, Alfonso Bermúdez, representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Puebla, señaló que, mientras se mantenga vigente la medida, ambas legisladoras no pueden participar en los procesos internos del partido rumbo a las elecciones de 2027.

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El morenista explicó que todavía existen factores por definir antes de conocer cuál será el futuro electoral de las diputadas, entre ellos la resolución definitiva de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), órgano encargado de resolver el procedimiento iniciado en su contra.

Morena Puebla mantiene fuera de sus procesos internos a Nay Salvatori y Grace Palomares mientras siga la suspensión cautelar. (Morena)
Morena Puebla mantiene fuera de sus procesos internos a Nay Salvatori y Grace Palomares mientras siga la suspensión cautelar. (Morena)

Por ello, aunque actualmente no tienen vía para participar en una convocatoria interna de Morena, su situación no puede considerarse completamente definitiva.

Nay Salvatori y Grace Palomares, fuera de los procesos internos de Morena

Bermúdez explicó que existen dos posibles escenarios. El primero sería que llegue la convocatoria para definir candidaturas de 2027 mientras las diputadas continúan bajo las medidas cautelares; en ese caso, no podrían competir mediante los procedimientos internos de Morena.

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El segundo dependería de que la CNHJ emita antes una resolución definitiva que modifique o levante la medida, por lo que el partido deberá esperar el resultado del procedimiento.

Además, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena tendrá que valorar posteriormente los perfiles que busquen una candidatura.

Morena Puebla deberá definir sus convocatorias, coaliciones y candidaturas antes de conocer el futuro electoral de las diputadas.
Morena Puebla deberá definir sus convocatorias, coaliciones y candidaturas antes de conocer el futuro electoral de las diputadas.

Entre los elementos que todavía están pendientes destacan:

  • La resolución definitiva de la CNHJ.
  • Las convocatorias de Morena para las elecciones de 2027.
  • Los acuerdos de coalición que establezca Morena con otros partidos.
  • La distribución de candidaturas entre las fuerzas aliadas.
  • La valoración de los perfiles por parte de la Comisión Nacional de Elecciones.

¿Podrían competir por PT, PVEM, Fuerza por México o Nueva Alianza?

Una de las principales dudas es si Salvatori y Palomares podrían buscar una candidatura mediante otro partido. Bermúdez explicó que esa posibilidad no está descartada de manera absoluta, pero tampoco existe una decisión al respecto.

Morena todavía debe definir sus acuerdos electorales con partidos como el PT, PVEM, Fuerza por México y Nueva Alianza.

La posible candidatura de Salvatori y Palomares por partidos aliados aún está por definirse. (Foto: Facebook Nay Salvatori)
La posible candidatura de Salvatori y Palomares por partidos aliados aún está por definirse. (Foto: Facebook Nay Salvatori)

Una vez establecidos los convenios y la distribución de espacios, se analizarán los nombres de quienes aspiren a las candidaturas.

En ese momento, la Comisión Nacional de Elecciones tendría que determinar si un perfil sancionado por Morena podría ser postulado bajo las siglas de un partido aliado. Por ahora, no existe una autorización para que las legisladoras puedan hacerlo.

Suspensión de Morena no les quita sus curules

La situación partidista de las diputadas tampoco significa que hayan perdido sus cargos en el Congreso de Puebla.

La medida cautelar es interna y restringe su participación en actividades de Morena, como asambleas, comités, votaciones y órganos de decisión, pero no afecta las funciones legislativas que desempeñan actualmente.

Puebla busca legislar tutela para mascotas
La suspensión partidista no afecta los cargos que Salvatori y Palomares ocupan en el Congreso de Puebla. Crédito: X/@GracePalomares

Morena Puebla también aclaró que la permanencia de ambas dentro de la bancada depende de ellas. El partido no les ha solicitado abandonar sus curules, debido a que fueron electas mediante el voto ciudadano.

Así, la suspensión partidista y su permanencia como diputadas son asuntos distintos: mientras su actividad dentro de Morena está limitada, conservan sus responsabilidades en el Congreso local.

La polémica que provocó la sanción a las diputadas

La medida cautelar tiene como antecedente los comentarios realizados por Salvatori y Palomares durante una emisión del podcast “DesCasadas”, en la que hicieron expresiones consideradas discriminatorias y despectivas hacia hombres adultos mayores.

La polémica provocó críticas públicas y llevó a la apertura de un procedimiento interno en Morena. Ambas legisladoras ofrecieron disculpas posteriormente, pero el caso continuó hasta llegar a la CNHJ.

La legisladora local de Morena en Puebla publica hoy 2 de agosto de 2026 un documento en X dirigido a la ciudadanía y a ese sector, y anuncia que también se disculpará en vivo en “Descasadas”

La suspensión cautelar fue determinada días antes de la postura expresada este lunes por Morena Puebla. Por ello, el anuncio de hoy no representa una nueva sanción, sino una explicación sobre cómo afecta actualmente esa medida a sus posibilidades de competir en 2027.

Bermúdez también sostuvo que Morena no pretende intervenir en la vida privada de Salvatori ni limitar su libertad de expresión, pero sí llamó a ambas legisladoras a mantener respeto y mesura en sus declaraciones públicas.

Por ahora, el futuro electoral de Nay Salvatori y Grace Palomares permanece abierto únicamente en ciertos escenarios.

Su participación dentro de Morena está bloqueada mientras continúe la medida cautelar, pero la resolución definitiva de la CNHJ y los futuros acuerdos electorales serán determinantes para saber si podrán aparecer en las boletas de 2027 y bajo qué siglas.

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