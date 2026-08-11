Tachan de hipócrita a Gala Montes por celebrar su cumpleaños junto a Eleazar Gómez: “Entre agresores se entienden”

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Gala Montes cumplió años el 4 de agosto, por lo que días después celebró rodeada de amigos una fiesta inspirada en Coraline, una temática que quedó plasmada en las fotografías que la actriz y cantante compartió en sus redes sociales. Las imágenes mostraban distintos momentos de la celebración, pero hubo un detalle que terminó desplazando cualquier comentario sobre la decoración o el festejo.

Entre los asistentes apareció Eleazar Gómez, situación que rápidamente llamó la atención de usuarios en redes sociales. La presencia del actor provocó una oleada de críticas hacia Montes, principalmente por el contraste que algunos internautas encontraron entre su convivencia con Gómez y las posturas que la artista había expresado durante su conflicto con Adrián Marcelo.

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Los comentarios fueron subiendo de tono conforme las fotografías comenzaron a circular. Algunos usuarios incluso calificaron de “hipócrita” a la actriz y cuestionaron que compartiera un momento personal con alguien cuyo pasado legal había sido ampliamente comentado.

Las críticas que recibió Gala Montes

Uno de los mensajes que más llamó la atención decía: “Yo pensé que Gala odiaba a los potenciales feminicidas pero miren ya lleva dos amigos Fofo y Eleazar”. Con esa frase, el usuario vinculó la convivencia de Montes con Gómez con otros personajes polémicos que han sido relacionados con casos de violencia.

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Otro comentario fue todavía más directo: “¿Cómo? El amigo de Gala es Eleazar el golpeador y potencial feminicida? Bueno, entre agresores se entienden”. La expresión generó controversia por la dureza de sus acusaciones, que corresponden a la opinión del usuario y no a una declaración de la propia Gala Montes.

También apareció el reclamo de “Con el wey que estuvo en el bote por golpear a su ex?”. A este se sumaron mensajes como: “Mira ahí no. Tiene miedo estar con persona violenta y no teme por la seguridad de sus compañeras”. Las publicaciones reflejaron el enojo de una parte de los internautas ante las imágenes del cumpleaños.

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La comparación con Adrián Marcelo apareció repetidamente. “Qué hipócrita que después de todo lo que dijo de Adrián Marcelo, esté con una persona que agredió a su pareja”, escribió otro usuario. Así, el festejo terminó convertido en un debate sobre congruencia, amistades y las posturas públicas que Montes ha defendido anteriormente.

¿Qué pasó entre Gala Montes y Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo reanudó su rivalidad con Gala Montes tras revelarse que la actriz sostiene una relación abierta con su mánager. (galamontes, adrianmarcelopresenta / Instagram)

La historia entre Gala Montes y Adrián Marcelo comenzó durante su participación en La Casa de los Famosos México. Ambos protagonizaron fuertes discusiones frente a las cámaras y mantuvieron posturas enfrentadas durante buena parte de su convivencia dentro del reality show.

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Uno de los momentos más tensos ocurrió durante una discusión en la que Montes confrontó al conductor por comentarios que consideró ofensivos. El enfrentamiento escaló y terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de aquella temporada, especialmente por las acusaciones y señalamientos que intercambiaron.

Después de ese conflicto, la postura de Gala Montes frente a Adrián Marcelo quedó asociada al rechazo de determinados comentarios sobre las mujeres y la violencia. Por eso, algunos usuarios retomaron aquella confrontación al observarla junto a Eleazar Gómez y cuestionaron si existe una contradicción entre sus discursos y sus relaciones personales.

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¿Por qué Eleazar Gómez pasó tiempo en prisión?

Eleazar destaca su experiencia en teatro, cine y televisión como ventaja ante la opinión pública (TV Azteca)

El caso de Eleazar Gómez se remonta a noviembre de 2020, cuando fue detenido después de que su entonces pareja, Stephanie Valenzuela, lo denunciara por violencia. El actor fue vinculado a proceso por violencia familiar equiparada y permaneció varios meses bajo prisión preventiva.

En marzo de 2021, Gómez se declaró culpable y obtuvo la suspensión condicional del proceso por un periodo de tres años. Entre las condiciones establecidas estuvieron la reparación del daño, una disculpa pública, tratamiento psicológico y restricciones de acercamiento hacia Valenzuela.

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Ese antecedente es precisamente el que los usuarios recuperaron al comentar las fotografías del cumpleaños de Montes. Frases como “¿Con el wey que estuvo en el bote por golpear a su ex?” volvieron a poner el caso bajo los reflectores.