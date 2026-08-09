Pagos Beca Rita Cetina 2026: quiénes reciben su dinero del 10 al 14 de agosto

Los pagos de la Beca Rita Cetina a los nuevos beneficiarios de primaria se seguirán distribuyendo la siguiente semana, y es por eso que a continuación te decimos quiénes cobran del 10 al 14 de agosto.

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Los pagos de la Beca Rita Cetina a los nuevos beneficiarios de primaria se seguirán distribuyendo la siguiente semana, y es por eso que a continuación te decimos quiénes cobran del 10 al 14 de agosto.

Los depósitos se comenzaron a entregar desde el pasado lunes 3 de agosto de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario a través de la tarjeta del Banco Bienestar.

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La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

¿Quiénes reciben el pago de la Beca Rita Cetina del 10 al 14 de agosto?

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios que podrán cobrar su dinero de la Beca Rita Cetina del 10 al 14 de agosto serán aquellos cuya primera letra de su CURP inicie con M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Lunes 10 de agosto | Letra M

Martes 11 de agosto | Letras N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 12 de agosto | Letra R

Jueves 13 de agosto | Letra S

Viernes 14 de agosto | Letras T, U, V, W, X, Y, Z

El video muestra a varios estudiantes de primaria, niños y niñas, posicionados individualmente en un espacio con estanterías de libros. Se observan superposiciones de texto que identifican el programa "Educación Primaria Rita Cetina", con apoyo para uniformes y útiles. También se menciona la "Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez". Esta producción es un video informativo sobre becas de apoyo educativo.

El apoyo económico de 2.500 pesos se entregará de manera anual antes del inicio de cada ciclo escolar, con la finalidad de facilitar la adquisición de uniformes y útiles escolares. Cabe indicar que esta beca corresponde únicamente a los estudiantes de primaria que realizaron su registro durante la convocatoria de marzo.

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Una infografía detalla el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de 2,500 pesos para uniformes y útiles escolares en agosto, con una inversión social de 16.7 mil millones de pesos para más de 6.6 millones de beneficiarios. (Calendario oficial de pagos para adquirir uniformes y útiles)

¿Cuándo es el siguiente pago de la beca?

Por otra parte, los alumnos de secundaria o continuidad de secundaria que también participan en la Beca Rita Cetina, recibirán su siguiente depósito hasta octubre. La dispersión de recursos para ellos se encuentra pausada por ser periodo vacacional.

Estos estudiantes reciben de forma bimestral un apoyo de 1, 900 pesos, además, cada padre que tiene a más de un alumno registrado, recibe 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

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Aunque aún no sale el calendario de pagos para estos estudiantes, esta podría ser una agenda tentativa de cómo se podrían distribuir sus recursos.

Calendario tentativo de pagos de octubre

Lunes 5 de octubre : apellidos con iniciales A, B.

Martes 6 de octubre: apellidos con iniciales C.

Miércoles 7 de octubre: apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 8 de octubre: apellidos con iniciales G.

Viernes 9 de octubre: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 12 de octubre: apellidos con iniciales M.

Martes 13 de octubre: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 14 de octubre: apellidos con iniciales R.

Jueves 15 de octubre: apellidos con iniciales S.

Viernes 16 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

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