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Pedro Sola podría entrar a ‘La Granja VIP México 2′ para limpiar su imagen, según filtraciones; redes explotan

Tras la polémica sobre los perrhijos, versiones apuntan al conductor de ‘Ventaneando’ como uno de los ingresos a la segunda temporada del reality

Pedro Sola, La Granja VIP -México- 11 agosto
Versiones especulan que el conductor de ventaneando podría ingresar al reality (La Granja VIP/Instagram)
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En medio de la polémica por sus comentarios sobre los perros, versiones no confirmadas señalan que se estaría negociando el ingreso de Pedro Sola a La Granja VIP 2026 para limpiar su imagen.

El conductor, de 79 años, enfrenta reacciones intensas en redes sociales desde hace varias semanas tras sus declaraciones en el programa Ventaneando.

De acuerdo con publicaciones virales en Facebook, usuarios afirman que la decisión de sumar a Pedro Sola al reality habría resultado de un acuerdo entre Ricardo Salinas Pliego y Pati Chapoy.

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“Pedro Sola entra al reality show para limpiar su imagen y continuar con trabajo en TV Azteca aunque no quiera”, sostiene el perfil El Salseo De FRANK en una publicación replicada por otras páginas de espectáculos.

El conductor tendría que alimentar y convivir con animales durante toda la temporada, como parte de un intento por demostrar ante México y Latinoamérica que puede cambiar de actitud.

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Pedro Sola
La visita del conductor a la Fundación Yaakunah no frenó las exigencias de despido. (Captura de pantalla YouTube Ventaneando)

Versiones apuntan a que Pedro Sola podría entrar a La Granja VIP

El rumor sobre la incorporación de Pedro Sola a La Granja VIP surge después de la controversia donde el conductor fue criticado por comentarios percibidos como insensibles hacia los perros en el programa Ventaneando.

Según los posts en redes sociales, la producción del reality buscaría que Sola limpie su imagen ante la audiencia y recupere la confianza de la televisora, en medio de presiones internas para que permanezca en pantalla.

Pedro Sola
El conductor de Ventaneando visitó la fundación Yaakunah en la colonia Narvarte tras la controversia por sus comentarios sobre perros. (Captura de pantalla YouTube Pedro Sola)

Algunos mensajes especulan que la participación de Sola podría ser la clave para elevar el rating del programa, superando incluso a La Casa de los Famosos México. “Muchos piensan que el tío Pedro Sola podría ser el ganador de esta segunda temporada de la granja y levantar el rating”, se lee en Top Ten Musical.

Reacciones en redes a la posible participación de Pedro Sola

Las reacciones no se han hecho esperar. Entre los comentarios más destacados en Facebook, usuarios expresan incredulidad y escepticismo sobre la posibilidad de que Pedro Sola logre revertir la percepción negativa.

“Ojalá lo ataquen todos los animalitos”, escribió una persona. Otro usuario añade: “Limpiar, ¿ni con lejía?, esa mancha no la limpia nada ni nadie”.

Otras opiniones sugieren que la presión del formato podría ser excesiva para el conductor: “No va a durar mucho, demasiada presión para este señor”, publicó una cuenta. En cada caso, las voces coinciden en que el reto de mejorar su imagen será mayúsculo.

(RS)
(RS)

Lo que se sabe de la polémica de Pedro Sola y los perros

La controversia comenzó cuando Pedro Sola realizó comentarios sobre envenenar perros en el programa Ventaneando. Las declaraciones provocaron una campaña de críticas y señalamientos en redes sociales, donde usuarios lo acusaron de insensible. El conductor respondió públicamente con una disculpa y posteriormente acudió a un hospital veterinario como parte de una sensibilización.

Según las versiones extraoficiales, la presión mediática habría motivado que tanto directivos de TV Azteca como la producción de La Granja VIP consideren su ingreso al reality como una forma de reparación pública.

Hasta el momento, ni Pedro Sola ni la televisora han confirmado la información.

Fecha de estreno y participantes confirmados de La Granja VIP México

La segunda temporada de La Granja VIP México está programada para estrenarse este 6 de septiembre de 2026. Entre los participantes confirmados destacan:

  • Carlos Trejo
  • Ivonne Montero

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