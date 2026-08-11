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Filosofía para niños en CDMX, la apuesta educativa que apunta al pensamiento crítico desde educación básica

La enseñanza de esta materia está destinada tradicionalmente a la educación media superior en adelante

Una mano adulta escribe 'Filosofía' en un cuaderno amarillo con marcador negro. Hay tres cuadernos apilados, gafas, un bolígrafo y una taza.
El modelo propuesto plantea una incorporación progresiva de esta materia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La propuesta de incorporar filosofía en la educación básica de la Ciudad de México busca modificar la manera en que niñas, niños y adolescentes desarrollan sus habilidades de pensamiento. La diputada Ana Luisa Buendía García presentó un Punto de Acuerdo ante el Congreso capitalino con el objetivo de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) integre herramientas y contenidos filosóficos en los programas de preescolar, primaria y secundaria.

El planteamiento pretende reforzar el eje de “Interculturalidad Crítica” del Plan de Estudios 2022 y transformar la formación desde edades tempranas. Destaca que la enseñanza de la filosofía en México, tradicionalmente reservada para los niveles medio superior y superior, ha mostrado avances recientes para su inclusión en los primeros años escolares, aunque todavía no se consolida en la educación básica.

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El documento presentado por Buendía García señala que la ausencia de filosofía en la primaria limita el desarrollo del pensamiento crítico, la reflexión ética y la capacidad de análisis entre los estudiantes. Estos elementos son considerados indispensables para formar ciudadanos capaces de tomar decisiones informadas y participar activamente en su entorno.

Busto de Aristóteles junto a árbol. Diez símbolos en sus ramas: escudo, balanza, mano con moneda, antorcha, corazón, paloma, espejo, balanza con manos, ramo de olivo, figura arrodillada.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto fue turnado a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial para su análisis. Según la diputada, la consolidación de la filosofía en el nivel básico exige no solo cambios en los planes de estudio, sino también la capacitación docente y la elaboración de lineamientos regulatorios específicos. La propuesta considera experiencias exitosas como el programa Filosofía para Niños, que ya opera en escuelas de Querétaro y busca extenderse a otros niveles educativos.

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Capacitación docente e implementación progresiva

El documento subraya que la capacitación del personal docente representa una condición esencial para impartir contenidos filosóficos adaptados a la edad y etapa de desarrollo de los estudiantes. La legisladora sostiene que la educación en filosofía requiere metodologías específicas y materiales adecuados que permitan a los docentes facilitar el análisis y la argumentación en el aula.

El modelo propuesto plantea una incorporación progresiva. El objetivo es que la filosofía no se limite a una asignatura aislada, sino que sirva de eje transversal para fortalecer competencias como la toma de decisiones informadas, la argumentación y la reflexión ética. Buendía García sostiene que la Ley General de Educación y otras normativas reconocen la necesidad de fomentar el pensamiento autónomo, crítico y humanista desde los primeros años escolares.

Un libro antiguo abierto sobre una mesa de madera, con una lupa, una pluma, un tintero, un reloj de arena y varios libros cerrados al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Experiencias previas y enfoque pedagógico

El programa Filosofía para Niños, desarrollado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana en colaboración con Grupo Iter, se implementa en escuelas de Querétaro. El proyecto acerca el pensamiento filosófico a estudiantes de primaria mediante técnicas adecuadas para su desarrollo, con el propósito de extenderse a los niveles de preescolar y secundaria.

Desde el enfoque pedagógico, la filosofía se presenta como una herramienta para que niñas, niños y adolescentes comprendan mejor la realidad, cuestionen ideas y construyan argumentos sólidos. La representante popular afirma que fortalecer la convivencia democrática y la formación integral de los estudiantes depende de la introducción de estos contenidos filosóficos en la escuela básica.

El análisis y dictaminación de la propuesta corresponde a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial, que deberá evaluar los lineamientos regulatorios y la viabilidad de la capacitación docente para garantizar la efectividad de esta política educativa. El avance de la iniciativa determinará si la filosofía logra consolidarse como un eje formativo en la educación básica de la Ciudad de México.

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