Aguinaldo, prestaciones y seguro social para adultos mayores: cómo obtenerlos con tu credencial INAPAM

El INAPAM es el organismo rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece a quienes tienen 60 años o más una vía institucional para acceder a empleo formal con todas las prestaciones de ley, incluidos aguinaldo y seguridad social, a través de su Servicio de Vinculación Productiva, según el portal oficial de la institución.

El trámite permanece abierto durante todo el año, sin fechas de corte ni lista de espera, y el registro puede hacerse en cualquiera de los módulos de atención del Inapam distribuidos en las 32 entidades del país, en horario de 8:00 a 14:00 horas.

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Para inscribirse al Servicio de Vinculación Productiva del INAPAM se requieren tres documentos: identificación oficial, credencial INAPAM y CURP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del módulo más cercano puede encontrarse a través del siguiente link oficial: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/modulos-inapam-a-nivel-nacional.

El INAPAM conecta a adultos mayores con empresas que ofrecen empleos formales

La imagen pública del instituto se reduce con frecuencia a su tarjeta de descuentos. Lo que se conoce menos es que el organismo también actúa como enlace entre personas adultas mayores y empresas públicas o privadas con prácticas de contratación incluyentes.

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La credencial INAPAM es gratuita, está disponible todo el año y puede tramitarse en módulos de atención en las 32 entidades del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes son contratados por esta vía reciben un salario mínimo vigente —que en 2026 supera los 9 mil pesos mensuales en la mayor parte del territorio nacional— más las prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, entre ellas vacaciones, días de descanso, seguridad social y aguinaldo equivalente a un mínimo de 15 días de salario.

El programa opera bajo dos modalidades distintas

La primera es el empleo formal: el Inapam gestiona el acercamiento con empresas, pero es la compañía contratante quien formaliza la relación laboral y asume la obligación de cubrir salario y prestaciones.

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El aguinaldo es una prestación que la Ley Federal del Trabajo garantiza a cualquier trabajador con relación laboral formal.

El artículo 87 establece que el patrón debe pagarlo antes del 20 de diciembre y que equivale a un mínimo de 15 días de salario por año trabajado. Quien no completó los 12 meses recibe la parte proporcional.

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Las empresas que contratan adultos mayores a través del INAPAM están obligadas por ley a ofrecer salario mínimo y todas las prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda es el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía, que consiste en el empacado de productos en tiendas de autoservicio.

En esta modalidad no existe contrato ni vínculo laboral; la retribución depende de las propinas que los clientes decidan entregar, y ya no puede gozarse de los derechos de un empleo formal.

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En la modalidad de empacadores en tiendas de autoservicio no existe contrato ni vínculo laboral; la retribución depende de las propinas que los clientes decidan entregar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Documentos necesarios para tramitar la credencial INAPAM

El punto de partida para acceder al programa es contar con la credencial del instituto. El trámite es presencial y gratuito, de acuerdo con la institución.

Los documentos requeridos son: acta de nacimiento legible, identificación oficial vigente —credencial del INE, pasaporte o carta de identidad emitida por la alcaldía o municipio de residencia—, CURP actualizada y comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

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Para inscribirse al Servicio de Vinculación Productiva del INAPAM se requieren tres documentos: identificación oficial, credencial INAPAM y CURP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se pide además una fotografía reciente tamaño infantil en papel fotográfico, fondo blanco, de frente, sin lentes ni gorra, así como el CURP y número telefónico de una persona de contacto de emergencia.

El instituto advierte que cada estado puede solicitar un requisito adicional, por lo que conviene verificar en el módulo más cercano antes de acudir. El trámite puede realizarlo la persona adulta mayor directamente o un tercero con carta poder.

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En caso de robo, extravío o deterioro, el titular puede solicitar la reposición de su credencial INAPAM en cualquier módulo de atención del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo formar parte del Servicio de Vinculación Productiva

Con la credencial emitida, la persona puede presentarse en cualquier módulo y solicitar su incorporación al Servicio de Vinculación Productiva.

Los documentos que se entregan en ese segundo momento se reducen a tres: identificación oficial, credencial Inapam y CURP.

La infografía detalla los requisitos y el proceso presencial para la incorporación al Servicio de Vinculación Productiva de INAPAM en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención es presencial con el propósito de lograr una vinculación ajustada al perfil y las necesidades de cada solicitante.

Credencial INAPAM: beneficios médicos gratuitos y descuentos en distintas empresas

Además del empleo formal, la tarjeta Inapam abre la puerta a 15 especialidades médicas sin costo en el Centro de Atención Integral Universidad, en la Ciudad de México, de acuerdo con el portal oficial del Gobierno de México.

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El servicio opera de lunes a viernes en turno matutino y vespertino, sin necesidad de seguridad social ni pago alguno.

Con credencial INAPAM, personas de 60 años o más pueden acceder sin costo a diversas especialidades médicas en la Ciudad de México. (YouTube/@INAPAMoficial)

Entre las especialidades disponibles están geriatría, odontología, psicología, rehabilitación, nutrición, audiología y acupuntura. Para la primera consulta basta con presentar una identificación oficial con fotografía.

La credencial funciona además como acceso al Directorio de Beneficios del instituto, donde empresas públicas y privadas ofrecen descuentos en siete categorías: alimentación, asesoría y servicios legales, educación, recreación y cultura, predial y agua, salud, transporte, y vestido y hogar.

El directorio completo de los descuentos está disponible en https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test.