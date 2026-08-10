Lotería Nacional acompaña arranque de jornada nacional de reforestación en Durango

Durango planta árboles como parte de la nueva Jornada Nacional de Reforestación.

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En representación del Gobierno de México, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, acompañó este domingo al gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, durante el inicio de la Jornada Nacional de Reforestación 2026, una estrategia que se desarrolló de manera simultánea en las 32 entidades del país.

La funcionaria federal participó en las actividades realizadas desde el Ejido Navajas, en Durango, donde autoridades y ciudadanos se sumaron a la siembra de árboles como parte del esfuerzo nacional para recuperar áreas forestales, conservar los ecosistemas y fortalecer la protección del patrimonio natural.

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El arranque estatal se realizó mediante un enlace remoto con la ceremonia nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Santiago Xalitzintla, municipio de San Nicolás de los Ranchos, Puebla.

Durango fija meta de reforestación para 4 mil 658 hectáreas

Durante el enlace nacional, el gobernador Esteban Villegas dio a conocer que Durango tiene como meta anual reforestar 4,658 hectáreas, con acciones enfocadas en la recuperación y conservación de sus zonas forestales.

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Jornada Nacional de Reforestación arranca en 32 estados; Durango fija su propia meta ambiental.

La participación de Olivia Salomón en el arranque representó el acompañamiento del Gobierno de México a las acciones emprendidas por la administración estatal, en una jornada que reunió a representantes de los gobiernos, comunidades, núcleos agrarios y organizaciones vinculadas con el cuidado ambiental.

La iniciativa también contempla la participación de jóvenes, brigadistas, activistas y ciudadanos que de manera voluntaria colaboran en las labores de restauración.

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Jornada Nacional de Reforestación reúne a miles de mexicanos

La Jornada Nacional de Reforestación 2026 tiene como objetivo plantar más de 6.6 millones de árboles y plantas en diferentes regiones del territorio nacional. Las actividades se desarrollan en 621 municipios y 1,632 núcleos agrarios.

Entre los principales participantes se encuentran dependencias federales, gobiernos estatales y municipales, así como comunidades y organizaciones de la sociedad civil.

Jornada Nacional de Reforestación moviliza a miles de personas en todo México.

Entre las acciones reportadas en diferentes entidades destacan:

Chiapas : más de 1,100,000 árboles en 1,100 hectáreas .

Nayarit : 50,000 plantas nativas en la zona de Las Antenas.

Morelos : 5,000 pinos sembrados en Huitzilac.

Yucatán : más de 64,000 plantas para restaurar 292 hectáreas .

Sinaloa: 157,000 árboles en 691 hectáreas.

Claudia Sheinbaum decreta jornada anual de reforestación

Desde Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el segundo domingo de agosto de cada año será considerado como la Jornada Nacional de Reforestación, con el propósito de convertir esta iniciativa en una acción permanente de conservación ambiental.

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La estrategia convoca a comunidades, instituciones y ciudadanía para recuperar ecosistemas forestales, con una meta de 6.6 millones de árboles y plantas, además de 32 mil 184 hectáreas intervenidas, según la SADER

La mandataria reconoció la participación de gobernadores, comunidades, voluntarios, integrantes de Sembrando Vida y elementos de las Fuerzas Armadas, al señalar que la protección del territorio requiere la participación conjunta de la sociedad.

La estrategia contempla también la siembra de más de 1.7 millones de semillas de manera directa y la dispersión de otras mediante drones, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura.

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Lotería Nacional acompaña acciones de restauración ambiental

La participación de Olivia Salomón en Durango se enmarca en el acompañamiento del Gobierno de México a las acciones que buscan recuperar ecosistemas y fortalecer la conservación de los recursos naturales.

La estrategia nacional plantea que la restauración forestal no termina con la colocación de una planta en el suelo, sino que requiere seguimiento, mantenimiento y participación comunitaria para garantizar la supervivencia de los ejemplares.

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Lotería Nacional se suma a la Jornada Nacional de Reforestación en Durango.

Entre los beneficios previstos se encuentran la protección de los suelos, la captura de carbono, la conservación de la biodiversidad y una mayor infiltración de agua.

Con el arranque en Durango y las acciones simultáneas en todo el país, la Jornada Nacional de Reforestación 2026 busca establecer una política permanente de restauración ambiental.

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La presencia de Olivia Salomón en representación del Gobierno de México destacó el respaldo federal a los trabajos encabezados por las autoridades estatales y las comunidades para preservar los ecosistemas.