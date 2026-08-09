Sheinbaum arranca en Puebla la mayor Jornada de Reforestación: drones y 6.6 millones de árboles en un solo día

La estrategia convoca a comunidades, instituciones y ciudadanía para recuperar ecosistemas forestales, con una meta de 6.6 millones de árboles y plantas, además de 32 mil 184 hectáreas intervenidas, según la SADER

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Este domingo 9 de agosto, México realizó la Jornada Nacional de Reforestación 2026, una movilización simultánea en las 32 entidades federativas que reunió a comunidades, ejidos, Fuerzas Armadas y ciudadanía con el objetivo de restaurar los ecosistemas forestales del país. El evento central se llevó a cabo en el Ejido de Santiago Xalitzintla, San Nicolás de los Ranchos, Puebla, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La presidenta CLaudia SHeinbaum y varios gobernadores presentaron la iniciativa que constará de plantar miles de árboles en todo el país. (Presidencia)

Un decreto permanente y un llamado a los pueblos indígenas

Durante su mensaje, Sheinbaum anunció que el segundo domingo de agosto de cada año quedará establecido de manera permanente como la Jornada Nacional de Reforestación. La mandataria destacó que la fecha coincide con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, coincidencia que calificó como “no casual”, retomando la visión del ecólogo Víctor Manuel Toledo, quien sostiene que las zonas mejor conservadas del país son las que habitan comunidades y pueblos originarios.

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“No podía haber desarrollo (...) sin el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales”, afirmó la presidenta.

En ese contexto, propuso renombrar el paraje conocido como “Paso de Cortés” —ruta que utilizó Hernán Cortés rumbo a Tenochtitlan— como “Paso de los Pueblos Indígenas”, al señalar que por ese territorio transitaron los pueblos originarios mucho antes de la llegada española.

La presidenta también hizo un repaso del programa Sembrando Vida, creado hace ocho años, que hoy suma más de 400 mil sembradoras y sembradores y ha permitido la plantación de más de 1,200 millones de árboles frutales y maderables, además del establecimiento de viveros en distintas regiones del país.

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Firma del decreto y protesta a los “sembradores de vida”

Como parte del acto protocolario, Sheinbaum firmó el decreto que institucionaliza la jornada y tomó protesta a los brigadistas y voluntarios presentes, a quienes pidió comprometerse a “proteger la riqueza natural de México”, cuidar ríos, lagos, montañas y manglares, y velar por el bienestar de los pueblos originarios y comunidades afromexicanas.

Las cifras nacionales de la jornada

De acuerdo con la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, la meta nacional contempló:

6.6 millones de árboles y plantas sembrados

32 mil 184 hectáreas intervenidas en 621 municipios

235 mil personas voluntarias participantes

1.7 millones de semillas de siembra directa

Cerca de medio millón de semillas dispersadas con drones

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, subrayó que el 70% del territorio nacional tiene cobertura forestal y que el 60% de esos ecosistemas pertenece a ejidos y comunidades, además de identificar a la tala ilegal como el principal reto ambiental del país.

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Los gobernadores reportan avances desde sus estados

A través de un enlace remoto, distintos mandatarios estatales informaron sobre las acciones realizadas en sus territorios:

Guerrero (Evelyn Salgado Pineda): reforestación del Parque Nacional El Veladero, en Acapulco, zona afectada por el huracán Otis, con la meta de 2 millones de árboles en todo el estado

Nuevo León (Samuel García Sepúlveda): siembra de especies nativas como anacahuita y maguey en la Huasteca, con 1.1 millones de árboles plantados en la gestión estatal

Querétaro (Mauricio Kuri González): más de 1,500 participantes y 2,600 árboles sembrados en Amealco de Bonfil

Durango (Esteban Villegas Villarreal): meta de 5 millones de árboles para este año, tras perder más de 116 mil hectáreas por incendios en 2025

Quintana Roo (Mara Lezama Espinoza): participación de comunidades mayas en la siembra de especies endémicas, con más de 12 mil árboles plantados en el estado

Drones para llegar a zonas de difícil acceso

La jornada incluyó una demostración técnica de drones, utilizados como herramienta complementaria para dispersar semillas en 12 sitios de 11 entidades federativas, particularmente en zonas de difícil acceso o de gran extensión. Un responsable técnico explicó que cada intervención requiere una planeación previa con polígonos georreferenciados y que el seguimiento se realiza mediante imágenes satelitales. Sobre la demostración en vivo, precisó que el vuelo se desarrolló bajo condiciones controladas y con las distancias de seguridad correspondientes, supervisado por personal técnico especializado.

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