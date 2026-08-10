Pon cáscaras de papa en el espejo del baño y olvídate del empañamiento

La papa es un tubérculo que contiene de forma natural almidón y ácido oxálico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Frotar una papa en el espejo del baño para evitar el empañamiento es un remedio casero que existe desde hace generaciones.

Recientemente ganó popularidad gracias a las redes sociales. El truco aún no tiene respaldo médico ni institucional, pero la ciencia sí explica por qué funciona: la papa contiene almidón y ácido oxálico, dos compuestos que limpian el vidrio y forman una barrera invisible contra el vapor.

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De ahí viene la variante que propone aprovechar las cáscaras. La pulpa cortada deposita más almidón de forma directa, pero la cara interior de la piel contiene los mismos compuestos, solo en menor concentración.

Las cáscaras de papa contienen los mismos compuestos que la pulpa, solo en menor concentración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La papa es un tubérculo originario de los Andes que hoy forma parte de la dieta diaria en todo el mundo.

En México se consume en guisos, sopas, garnachas y decenas de platillos regionales. Su piel, que habitualmente se desecha, concentra dos compuestos con propiedades de limpieza: almidón y ácido oxálico.

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Por qué se empaña el espejo del baño

El espejo se empaña porque su superficie está más fría que el aire húmedo que genera la ducha. Cuando ese aire caliente toca el vidrio frío, se enfría de golpe y pierde capacidad de retener vapor.

El exceso de humedad se convierte en gotitas sobre el cristal. Ese momento se llama punto de rocío, según el portal de ciencias de la Universidad de California Santa Bárbara: la temperatura a la que el aire ya no puede sostener el vapor que contiene y lo deposita como condensación. A mayor humedad en el baño, más rápido aparece el vaho.

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El empañamiento del espejo es un fenómeno físico que ocurre por la diferencia de temperatura entre el aire y el vidrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El baño reúne las condiciones perfectas para que ocurra: es un espacio cerrado, el vapor de la ducha es constante y el espejo es una de las superficies más frías del cuarto.

Cómo aplicar el truco con las cáscaras de papa

Hay que limpiar y secar bien el espejo antes de empezar: la suciedad o la grasa impiden que el almidón se adhiera de forma pareja. Lo ideal es usar la cáscara justo después de pelar la papa, cuando todavía está fresca y húmeda, porque así el almidón está más activo.

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Se toma la cáscara fresca con la cara interior hacia el vidrio y se frota con movimientos amplios hasta cubrir toda la superficie.

El baño es el ambiente ideal para la condensación: espacio cerrado, vapor constante y superficies frías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se deja secar unos minutos y se pule con un paño de microfibra seco. Sin ese último paso queda un velo blanquecino visible.

El proceso puede repetirse cada vez que el espejo vuelva a empañarse. Si la cáscara se seca durante la aplicación, conviene cambiarla por una fresca para mantener el almidón activo.

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La papa es ingrediente de uso común en la cocina mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El almidón: la sustancia que convierte el vapor en lámina delgada

El almidón es una sustancia pegajosa y transparente que la papa tiene de forma natural.

La cáscara también contiene ácido oxálico, el mismo compuesto presente en muchos productos antioxidantes y asociado con la remoción de óxido y residuos minerales en superficies.

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La infografía detalla cómo el almidón de papa evita que los espejos se empañen, explicando el proceso de las gotitas de vapor y la reducción del 7.8 por ciento en la turbidez del vidrio, con datos de investigaciones científicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al frotar la cáscara sobre el vidrio, esa sustancia se deposita y forma una capa invisible que atrae la humedad y la distribuye de manera uniforme sobre el espejo, en lugar de dejar que se acumule en gotitas.

Cuando el vapor del baño toca el espejo frío, se condensa en miles de gotitas diminutas que nublan el reflejo. El almidón hace que esa humedad se extienda en lámina delgada sobre el vidrio y puede hacer que el espejo se mantenga claro.

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El almidón forma una película hidrofílica que distribuye la humedad en lámina uniforme sobre el vidrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es un principio similar al que usan los productos antivaho comerciales, pero con un ingrediente de cocina.

Investigadores de la revista científica ACS Sustainable Chemistry & Engineering midieron el efecto de este compuesto y encontraron que las películas de almidón reducen la turbidez del vidrio a 7.8%, con una transmitancia de luz de 87%.

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