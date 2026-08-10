Morena afirma que las nuevas detenciones confirman el alcance de la investigación de la FGR contra Ernesto Ruffo

Morena afirmó este 9 de agosto que nuevas detenciones confirmarían el alcance de la investigación de la FGR por presunto contrabando de combustible entre Estados Unidos y México en el caso Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @A_MontielR

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Morena afirmó este 9 de agosto que las nuevas detenciones en el caso del exgobernador panista Ernesto Ruffo confirmarían el alcance de una investigación de la FGR sobre presunto contrabando de combustible entre Estados Unidos y México, un expediente que ya suma nueve personas arrestadas, 25 órdenes de aprehensión y un posible daño a la nación superior a 4 mil millones de pesos.

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En su comunicado, Morena señaló que la detención más reciente fue la de Guadalupe “N”, identificada como apoderada legal de la empresa INGEMAR, a la que vinculó con el tráfico ilegal de combustibles, al que también llamó huachicol fiscal. El partido sostuvo que las indagatorias se siguen fortaleciendo y que las capturas alcanzan a toda la red bajo investigación.

Sostuvo el partido que no se indaga solo a una persona, sino a un esquema de contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México. Según el texto, hay aproximadamente 4 mil 238 operaciones bajo investigación, además de los presuntos integrantes de esa estructura.

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Morena sostiene que el caso ya no se limita a Ernesto Ruffo

Morena señaló que, tras la detención de Ernesto Ruffo, el PAN acusó una supuesta persecución política y aseguró que cada nueva captura debilita esa versión. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM

El posicionamiento partidista indicó que, cuando la FGR detuvo a Ruffo hace unas semanas, el PAN denunció una supuesta persecución política. Frente a ese señalamiento, Morena aseguró que cada nueva captura debilita esa versión y refuerza la dimensión del expediente abierto por la fiscalía.

La respuesta directa del comunicado es que el caso, según Morena, ya no se centra en un solo exfuncionario, sino en una red de presunto contrabando de combustibles con múltiples personas involucradas, miles de operaciones revisadas y órdenes judiciales pendientes de ejecutar.

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Morena también planteó que la responsabilidad de cada involucrado tendrá que ser definida por los jueces. Al mismo tiempo, cuestionó que el PAN hubiera defendido a Ruffo desde la primera reacción pública, aun cuando, según el propio comunicado, dentro de sus filas ya existían voces que lo acusaban de presuntos vínculos con el crimen organizado.

El partido ligó el caso con el antecedente de García Luna

Morena ligó la reacción del PAN al antecedente de Genaro García Luna. | Foto: X @piojo22e

En la parte final del mensaje, Morena comparó la reacción panista en este caso con el antecedente de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante gobiernos del PAN. El partido recordó que el exfuncionario fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y, en específico, por su vínculo con el Cártel de Sinaloa.

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A partir de ese antecedente, el partido sostuvo que el PAN no debería descalificar investigaciones ni respaldar a sus militantes o exmilitantes antes de que la justicia determine responsabilidades. El comunicado cerró con la postura de que la Fiscalía debe investigar y que los jueces deben decidir, sin que nadie esté por encima de la ley.

Prisión preventiva deja en reclusión a Guadalupe “N” por un caso de huachicol fiscal

Guadalupe “N” fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur, mientras se define si es vinculada a proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un juez de control dictó este 9 de agosto prisión preventiva contra Guadalupe “N” por su probable participación en una red de huachicol fiscal ligada a Ernesto Ruffo Appel.

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Guadalupe “N” fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur, donde permanecerá mientras se define en las próximas horas si es vinculada a proceso. En la audiencia inicial, la FGR le imputó los delitos de contrabando y delincuencia organizada.

La defensa de Guadalupe “N” se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica no se resolvió en esa primera comparecencia. La medida cautelar se impuso después de su captura este sábado 8 de agosto en la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX.

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La detención fue ejecutada por elementos de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal, derivado de las indagatorias federales contra el contrabando de combustible. De acuerdo con la investigación, la mujer presuntamente se desempeñaba como apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V.