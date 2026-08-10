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El sencillo truco con vinagre blanco que te ayudará a eliminar el olor a humedad de tu auto

El vinagre blanco contiene ácido acético, un componente que ayuda a neutralizar los olores y eliminar las bacterias responsables de la humedad

Una botella de atomizador con líquido transparente y una etiqueta blanca junto a un tapete de auto enrollado dentro de un interior de vehículo.
Una botella atomizadora de limpieza y un tapete enrollado se muestran sobre una superficie del interior de un automóvil, con el tablero y asientos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El olor a humedad en el interior del auto es un problema frecuente durante la temporada de lluvias o en climas húmedos. Este tipo de aroma surge por la acumulación de microorganismos y residuos en tapetes, alfombras o asientos, lo que puede llegar a incomodar durante la conducción y afectar la calidad del aire dentro del vehículo.

Los especialistas recomiendan el uso de vinagre blanco como una alternativa doméstica para combatir este problema, gracias a sus propiedades antimicrobianas y desinfectantes.

El vinagre blanco contiene ácido acético, un componente que ayuda a neutralizar los olores y eliminar las bacterias responsables de la humedad.

Para aplicar este método, se aconseja mezclar vinagre blanco y agua en partes iguales y colocar la solución en un atomizador, tal como aquí te contamos.

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Mano con guante de látex sostiene atomizador rociando líquido sobre asiento de automóvil; botella de vinagre blanco en consola central, volante a la izquierda.
Una mano enguantada rocía líquido sobre la tapicería de un automóvil moderno, utilizando un atomizador y una botella de vinagre blanco para la limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del vinagre blanco para combatir el olor a humedad

Estos son los principales beneficios del vinagre blanco para combatir el olor a humedad:

  • Neutraliza malos olores: El vinagre blanco ayuda a eliminar las moléculas responsables del mal olor, en lugar de solo enmascararlas.
  • Propiedades desinfectantes: Su composición ácida combate bacterias, hongos y moho, que suelen ser la causa principal del olor a humedad.
  • No deja residuos tóxicos: A diferencia de muchos productos comerciales, el vinagre blanco no contiene químicos agresivos ni fragancias artificiales.
  • Es económico y fácil de conseguir: Se trata de un producto accesible, disponible en cualquier supermercado.
  • Seguro para la mayoría de superficies: Usado correctamente y diluido, el vinagre blanco no daña telas, plásticos ni alfombras del auto.
  • Elimina la humedad residual: Ayuda a secar el ambiente, dificultando el regreso del moho y los malos olores.

Cómo usar vinagre blanco para eliminar el olor a humedad de tu auto

Para eliminar el olor a humedad de tu auto con vinagre blanco, sigue estos pasos:

  1. Limpia la fuente de humedad Revisa alfombras, tapetes y asientos. Si encuentras zonas húmedas, sécalas primero con un trapo o toallas de papel.
  2. Ventila el auto Abre puertas y ventanas durante unos minutos para que circule el aire y se seque el interior.
  3. Prepara una mezcla de vinagre blanco y agua Mezcla partes iguales de vinagre blanco y agua en un atomizador.
  4. Rocía las áreas afectadas Aplica la mezcla en alfombras, tapetes, asientos y superficies donde percibas el olor a humedad. No empapes, solo rocía ligeramente.
  5. Deja actuar Permite que el vinagre actúe durante 15 a 30 minutos. El vinagre neutraliza los olores y ayuda a eliminar bacterias y hongos responsables del mal olor.
  6. Seca bien Después de dejar actuar, seca con un trapo limpio o pasa una aspiradora para quitar el exceso de humedad.
  7. Coloca un recipiente con vinagre Si el olor persiste, deja durante la noche un tazón pequeño con vinagre blanco dentro del auto (en el piso, sin tapar). Cierra las puertas y ventanas. Al día siguiente, retira el recipiente y ventila el auto.
Infografía que muestra el título, el subtítulo, y siete pasos ilustrados con texto para eliminar el olor a humedad del interior de un auto.
Una infografía detalla los pasos para eliminar el olor a humedad del interior de un auto utilizando vinagre blanco como solución casera de limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puedes repetir el proceso hasta que el olor desaparezca por completo.

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