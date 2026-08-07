Desempleos pasivos en Morelia por restricciones de EEUU al aguacate, avierte alcalde de la capital michoacana

Alfonso Martínez advirtió que una suspensión prolongada podría afectar a miles de trabajadores que dependen de la actividad aguacatera. Crédito: Facebook: Alfonso Martínez Alcazar

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La suspensión temporal de las inspecciones de Estados Unidos al aguacate producido en Michoacán podría generar un efecto económico que trascienda al sector agroexportador y alcance directamente a miles de trabajadores, advirtió el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quien consideró insuficientes las medidas de seguridad anunciadas hasta ahora.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el presidente municipal sostuvo que el problema requiere una estrategia integral, pues reforzar la vigilancia en las zonas productoras representa apenas una respuesta parcial ante una situación que puede comprometer empleos, inversiones y una de las principales fuentes de ingresos del estado.

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Aguacate de Michoacán: una industria clave para el empleo

Martínez Alcázar llamó a las autoridades a dimensionar el peso que tiene la actividad aguacatera en la economía michoacana y pidió proteger no solamente a los productores, sino también a trabajadores de sanidad, cortadores, empacadores, transportistas y demás personas involucradas en la cadena.

El alcalde de Morelia destacó que miles de trabajadores dependen directa e indirectamente de la producción y exportación del fruto. REUTERS/Iván Arias

El alcalde rechazó además la percepción de que todos los productores de aguacate cuentan con grandes extensiones de tierra.

Señaló que la mayoría posee superficies reducidas, por lo que una interrupción prolongada de las exportaciones puede afectar directamente sus ingresos.

Michoacán concentra alrededor de 88% de la producción nacional de aguacate y el sector genera más de 200 mil empleos, de acuerdo con estimaciones citadas por autoridades estatales. Una parte importante de la producción tiene como destino Estados Unidos.

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Suspensión de inspecciones frena exportaciones a Estados Unidos

La alerta de seguridad emitida por Washington provocó el retiro temporal de los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que supervisan el cumplimiento de los protocolos necesarios para exportar el fruto.

El retiro temporal de inspectores estadounidenses impide completar los procesos necesarios para enviar nuevos cargamentos de aguacate al mercado de EU. REUTERS/Iván Arias

La medida no implica un rechazo sanitario al aguacate mexicano, sino una interrupción relacionada con las condiciones de seguridad para el personal estadounidense.

in embargo, sus consecuencias comerciales son inmediatas: los productos que requieren aprobación en territorio mexicano y no concluyeron el proceso no pueden ingresar al mercado estadounidense.

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La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) informó que únicamente se procesarían productos recibidos antes de la suspensión y pidió a los empacadores evaluar sus operaciones.

Jornaleros, cortadores y empacadores, entre los más afectados

Martínez advirtió que una eventual prolongación del cierre tendría repercusiones especialmente fuertes entre quienes dependen de pagos diarios.

Una suspensión prolongada de las exportaciones podría reducir las actividades de cosecha, empaque y transporte, afectando los ingresos de miles de trabajadores. Crédito: Reuters / El Economista

El alcalde explicó que, si el fruto no puede salir hacia Estados Unidos, las actividades de cosecha y procesamiento disminuyen o se detienen, afectando a trabajadores que viven prácticamente al día.

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Entre los sectores que podrían resentir primero la suspensión están:

Jornaleros dedicados a la cosecha del aguacate.

Cortadores que trabajan por jornada en las huertas.

Personal de empacadoras y plantas procesadoras.

Transportistas y trabajadores relacionados con la logística .

Productores y pequeños propietarios de huertas.

Gobierno refuerza seguridad para reactivar exportaciones

Ante la suspensión, el Gobierno federal anunció acciones para recuperar las condiciones que permitan reanudar las inspecciones.

El Gobierno federal incrementó las acciones de seguridad en las zonas productoras de Michoacán para generar condiciones que permitan el regreso de los inspectores estadounidenses. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se mantiene comunicación con autoridades estadounidenses y con representantes del sector aguacatero.

Como parte de la estrategia se contempla incrementar la presencia de la Guardia Nacional en zonas productoras y continuar las operaciones contra la extorsión. También se planteó la posibilidad de que personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) pueda realizar verificaciones si los inspectores estadounidenses no regresan de inmediato.

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El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que la salida del personal de USDA responde a una medida preventiva relacionada con la seguridad y expresó confianza en que las inspecciones puedan restablecerse.

Morelia alerta por impacto económico de las restricciones

Para Alfonso Martínez, sin embargo, reforzar la seguridad por sí solo no resuelve el problema de fondo.

Alfonso Martínez advirtió que una suspensión prolongada podría afectar empleos, inversiones y los ingresos de miles de familias michoacanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideró que las autoridades deben actuar con mayor amplitud para evitar que una suspensión temporal se convierta en una crisis económica para las familias que dependen del aguacate.

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El alcalde calificó las medidas actuales como “aspirinas” frente a la magnitud del desafío y subrayó que mantener cerrada la principal vía de exportación representa un riesgo para la economía estatal.

Estados Unidos es el principal mercado del aguacate michoacano. En 2025, el fruto representó 8.1% de las exportaciones agrícolas mexicanas hacia ese país, con un valor aproximado de 3 mil 653 millones de dólares.

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Martínez insistió en que la prioridad debe ser recuperar las condiciones de seguridad y confianza necesarias para normalizar el comercio, pues detrás de cada cargamento detenido existen trabajadores y familias cuyos ingresos dependen de que la cadena productiva continúe funcionando.