Nicola Porcella rompió el silencio sobre el mensaje a Brianda en La Casa de los Famosos México 2026: “La próxima ya no lo hago”

El conductor peruano Nicola Porcella reconoció que se sintió incómodo al enviarle un video de cumpleaños a Brianda Deyanara. (Facebook Nicola Porcella)

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Nicola Porcella admite que se sintió incómodo al enviarle un mensaje de cumpleaños a Brianda dentro de La Casa de los Famosos México 2026, luego de que el video que le grabó se transmitiera en solitario durante la Gala de Nominación del pasado 5 de agosto, cuando la influencer tijuanense cumplió años en pleno encierro.

El conductor peruano aclaró la situación durante la Pre Gala, en presencia de Wendy Guevara y Ricardo Margaleff. Según explicó, la producción le solicitó el saludo, pero él no esperaba que fuera el único en aparecer. “Es muy amiga mía y me pidieron el saludo, pero dije ‘van a salir todos los amigos’, pero salí solo yo, y tampoco creo que ella se haya sentido a gusto que solo haya salido yo. Yo creo que esperaba el saludo de todos sus amigos”, dijo Porcella.

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Sin embargo Wendy volvió a lanzar un comentario al respecto: “Su novia está dentro de la casa”, bromeó la conductora.

El momento generó revuelo entre los televidentes, que interpretaron el gesto como una señal más de una relación que va más allá de la amistad. Porcella, sin embargo, se deslindó del peso del asunto con una frase que mezcló disculpa y afecto: “Perdóname, la próxima ya no lo hago. Pero la quiero mucho, es muy amiga mía”.

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Un video de cumpleaños dentro del reality volvió a encender los rumores entre Nicola Porcella y Brianda Deyanara. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Brianda recibió el mensaje sonrojada y aclaró que solo son amigos

Dentro de la casa, la reacción de Brianda Deyanara no pasó desapercibida. La conductora Galilea Montijo anunció la sorpresa describiéndola como un mensaje de “un amigo muy querido”, y la influencer, al verlo, no pudo disimular la emoción. En el video, Porcella le dijo: “Bri, quiero mandarte un fuerte abrazo, desearte un feliz cumpleaños, es un cumpleaños diferente, un cumpleaños que nunca jamás lo vas a volver a pasar así, así que disfrútalo con todo, te mando un beso y pásala increíble, cuídate mucho”.

Montijo le preguntó de inmediato si la sorpresa le había gustado. Brianda, visiblemente sonrojada y entre risas, respondió con una aclaración que muchos televidentes notaron: “Yo lo quiero mucho, lo extraño y le mando un beso... Como amigos”.

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La influencer tijuanense acumula más de 37 millones de seguidores en TikTok y 13 millones en Instagram. Entró al reality como la decimotercera confirmada de la edición 2026 y declaró antes de ingresar que estaba abierta a la posibilidad de un romance dentro de la casa.

Los rumores entre ambos llevan meses circulando en redes

El conductor peruano le mandó un saludo de cumpleaños a Brianda Deyanara para La Casa de los Famosos México 2026 creyendo que saldría junto a más amigos. IG

El vínculo entre Porcella y Brianda lleva tiempo generando especulaciones. En mayo de 2026, el conductor fue consultado sobre la relación en el programa peruano América Hoy y respondió: “Es mi amiga, la estoy conociendo. Salimos con un grupo de amigos, pero es una chica muy linda. Ella es mexicana. Es preciosa, es guapa, la quiero mucho pero no es que tengamos algo”.

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En esa misma entrevista, el exparticipante de la primera temporada de La Casa de los Famosos México —radicado en el país desde entonces— habló sobre lo que busca en esta etapa de su vida: “Estoy en una etapa en la que ya no quiero toxicidad, he pasado por tantas situaciones que lo único que busco es paz”.

Los rumores se intensificaron cuando circuló en redes un video grabado en un club nocturno donde ambos aparecen juntos en una actitud que muchos usuarios leyeron como coqueteo. Las imágenes cobraron más fuerza porque surgieron poco después de que Porcella le declarara su amor en vivo a la actriz Bárbara Islas frente a las cámaras.

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Rafael Cardozo alimentó la especulación con una pista pública

El tema también tuvo eco en el programa Hoy, días antes del arranque del reality. El influencer Ese Pérez —uno de los habitantes de la casa— mencionó frente a Porcella que le gustaría compartir momentos con Brianda dentro del encierro y la calificó de “muy guapa”. El conductor reaccionó de inmediato y repitió en más de una ocasión: “Ella está soltera, somos amigos”, mientras Paul Stanley le preguntaba entre risas si le “daba permiso” al influencer.

Rafael Cardozo, amigo cercano de Porcella, también había alimentado los rumores al decir ante las cámaras que “todos conocen a la famosa con la que sale” y apuntar que si el conductor tiene 5 millones de seguidores, ella tiene más del doble. Pese a los guiños públicos y a los registros de salidas grupales compartidos en redes, ninguno de los dos ha formalizado la relación. El mensaje de cumpleaños dentro del reality volvió a poner el tema sobre la mesa.

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