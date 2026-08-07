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Comercial con el que regresó Luis Miguel al ojo publico es criticado por romantizar el abuso del refresco

Algunos usuarios no vieron con buenos ojos la participación del cantante en la promoción de una bebida alta en azúcar

Luis Miguel 1991 y ahora -México- 31 julio
(Coca-cola/IG luismiguel)
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Luis Miguel protagoniza un comercial de un refresco de cola que generó conversación en redes sociales. Mientras millones de fans festejaron el regreso del cantante al ojo público, otro sector de usuarios señaló que el anuncio romantiza el consumo de una bebida directamente vinculada con la epidemia de diabetes y obesidad que afecta al país.

El spot, lanzado para celebrar el centenario de la refresquera en México bajo el lema “Nuestra fórmula es estar siempre juntos”, muestra al cantante sonriente, con una botella en mano, mientras su voz en off declara: “México es y será por siempre mi lugar en el mundo”. La banda sonora es El Viajero, uno de sus temas más reconocidos. En menos de 24 horas, el video acumuló más de un millón de reproducciones.

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La molestia de los usuarios no fue por la nostalgia sino por el producto

Luis Miguel -México- 6 agosto
Luis Miguel reapareció nuevamente y desató una ola de emoción en redes sociales (Captura de pantalla)

Las críticas en redes sociales apuntaron directamente a la bebida que el cantante promueve. “Gracias Luismi, México primer lugar a nivel mundial en consumo de refresco de cola y también en mortalidad por complicaciones de la diabetes”, escribió un usuario en X. Otro señaló que el comercial “romantiza” el consumo sin mencionar sus consecuencias.

La incomodidad no es menor considerando el contexto de salud pública del país. México ocupa el primer lugar entre las 30 naciones más pobladas del mundo en nuevos casos de diabetes atribuibles al consumo de bebidas azucaradas, con 2,007 casos nuevos por millón de adultos, según un análisis publicado en la revista científica Nature Medicine con datos de 1990 a 2020.

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El consumo promedio en el país es de 166 litros de refresco por persona al año, equivalente a beber diariamente una botella de 600 mililitros con 15 cucharadas de azúcar, según datos de la Secretaría de Salud. Ese promedio coloca a México como el mayor consumidor de bebidas gaseosas azucaradas en América Latina y uno de los más altos del mundo.

El refresco sube 60% el riesgo de obesidad y 26% el de diabetes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud establece que el consumo excesivo de bebidas azucaradas incrementa en 60% el riesgo de desarrollar obesidad, en 26% el de diabetes mellitus tipo 2 y en 6% el de infarto. Las enfermedades derivadas de ese consumo no se quedan en estadísticas: en 2024 se registraron 192,563 muertes por enfermedades cardiovasculares y 112,641 por diabetes mellitus en el país.

Los niños y adolescentes concentran parte del problema. Siete de cada 10 menores consumen refresco diariamente, incluso en el desayuno, y 4 de cada 10 presentan sobrepeso u obesidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. En estados como Chiapas, el consumo supera los 800 litros por persona al año, más de cuatro veces el promedio nacional.

Luis Miguel vuelve a la refresquera 35 años después de “Vive la sensación”

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es la segunda colaboración del cantante con la marca. La primera fue en 1991, con la campaña “Vive la sensación”, que se convirtió en uno de los anuncios más recordados de la refresquera en México. Treinta y cinco años después, la empresa lo convocó nuevamente para encabezar la conmemoración de su primer siglo en el país.

Luis Miguel publicó el video en sus redes sociales junto con el mensaje: “Una historia con México que no se explica con palabras… se siente en el corazón”. La grabación se realizó en la Ciudad de México semanas antes del lanzamiento.

El regreso del cantante también generó otra polémica paralela: varios usuarios aseguraron que algunas imágenes del comercial parecen generadas con inteligencia artificial.

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