Actriz expone agresión de actor de La Captura y humillaciones de miembro de Café Tacvba

Un montaje fotográfico reúne los rostros de la actriz que realizó la denuncia, el actor señalado y el músico involucrado. (Instagram)

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Laura de Ita convirtió experiencias personales en material para “Con-cierto cabaret y cierta p*ta culpa (confesiones de una ex de rockerouuu)”, espectáculo con el que celebra 30 años de trayectoria y aborda episodios de violencia, dependencia y relaciones tóxicas que, asegura, quedaron sin consecuencias.

En entrevista con TVNotas, la actriz señaló que su historia incluye las humillaciones que vivió durante su matrimonio con Joselo Rangel, integrante de Café Tacvba, y un episodio de violencia física que, según su relato, protagonizó el actor Héctor Kotsifakis.

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Laura de Ita recuerda las humillaciones de Joselo Rangel

La actriz contó que se casó con Rangel cuando tenía 26 años y que, con el paso del tiempo, comenzó a experimentar comentarios que afectaron la percepción que tenía de sí misma.

“De pronto, me decía: ‘Necesito que leas estos libros, que seas más culta. O, si veía que tenía vellitos en la espalda, comentaba: ‘Se te ven muy mal’”. Según su testimonio, después llegaban comentarios sobre su apariencia y comparaciones relacionadas con sus capacidades.

“Cuando sonríes, te ves muy bien, pero cuando no, te ves muy rara”, recordó que le decía el músico.

Laura de Ita aseguró que esa dinámica provocó que nunca se sintiera suficiente. También relató que Rangel quería que aprendiera a tocar instrumentos y que, en su percepción, podía existir una comparación con su entonces relación previa con Julieta Venegas.

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La actriz aclaró que, de acuerdo con su experiencia, aquella violencia no fue física ni verbal en el sentido de insultos, sino una serie de conductas que describe como microviolencias.

La actriz Laura de Ita señaló que su historia incluye las humillaciones que vivió durante su matrimonio con Joselo Rangel, integrante de Café Tacvba, y un episodio de violencia física que, según su relato, protagonizó el actor Héctor Kotsifakis. (Instagram: Laura de Ita)

Héctor Kotsifakis y el episodio de violencia física

Durante su matrimonio, De Ita comenzó una relación con Kotsifakis, a quien conoció dentro de la compañía teatral de El ornitorrinco. La actriz relató que el vínculo se desarrolló en un entorno marcado por el consumo de alcohol y drogas.

“Comenzamos un romance tremendo”, contó sobre la relación que posteriormente describió como violenta.

El episodio más grave ocurrió después de una discusión por una presunta infidelidad. De Ita reconoció que ella le dio una bofetada al actor y relató que él respondió con golpes.

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“Le solté un cachetadón y me lo regresó; caí al piso y me agarró a patadas. Estaban mis papás, grité. Mi papá me dijo: ‘Vámonos al MP’”.

La actriz afirmó que Kotsifakis le pidió que no acudiera al Ministerio Público y que, pese al episodio, ambos retomaron la relación.

“Yo no soy una víctima, sabía con quién estaba. Como buenos locos tóxicos... volvimos”, declaró.

Durante su matrimonio con Joselo Rangel, De Ita comenzó una relación con Héctor Kotsifakis, quien interpreta a "El Chapo" Guzmán en la película La Captura. (YouTube: Captura de pantalla)

Laura de Ita recuerda cómo terminó la relación

De Ita relató que la relación terminó después de otra discusión en diciembre de 2004, durante una fiesta en su casa.

“Estábamos en mi casa en una fiesta de Francisco Franco, el director. Le dije: ‘No te quiero volver a ver’”, contó. Según su testimonio, Kotsifakis respondió: “Yo tampoco, estás loca, estás enferma”.

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La actriz situó aquel encuentro como el último que tuvo con el actor, el 10 de diciembre de 2004.

Años después, durante una fiesta de los premios Ariel, volvió a encontrarse con él. Ese momento la llevó a preguntarse por qué nunca había denunciado lo ocurrido.

“¿Cómo no denuncié? Nunca me pidió perdón”, afirmó.

De Ita también reconoció comportamientos propios que considera violentos y rechazó presentarse como una víctima absoluta. Su experiencia, explicó, forma parte del contenido que ahora lleva al escenario para hablar de violencia y buscar cerrar una etapa personal.