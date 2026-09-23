Alcalde de Atizapán de Zaragoza es exhibido al pedir apoyo electoral para su esposa al hacer uso de programas sociales

Un video grabado en un salón muestra al alcalde de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez, dirigiéndose a un grupo de personas haciendo proselitismo a favor de su esposa Patricia Arévalo con el uso de programas sociales, violando la ley electoral (Video: @jorgegogdl)

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El presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, fue exhibido en un video durante una reunión pública en la que pidió a beneficiarios de programas sociales promover el nombre de su esposa, Patricia Arévalo, en distintos puntos del municipio, en un contexto marcado por la sucesión de la alcaldía para 2027.

De acuerdo con el material difundido públicamente, el alcalde hizo referencia a los apoyos económicos entregados durante su administración y, posteriormente, pidió respaldo para su esposa.

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“¿Cuándo habían recibido un apoyo en salario familiar? ¿Cuándo habían recibido 52 millones de pesos en becas? Paty necesita de todos y cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que necesitamos? Que hoy el nombre de Paty suene en todos los rincones de Atizapán, hoy necesitamos que sigan promoviendo las acciones de Paty”, se escucha decir al edil en el video difundido por medios y redes.

Los programas sociales mencionados por Pedro Rodríguez

Becas escolares en el municipio de Atizapán de Zaragoza para alumnos de educación básica, excelencia y de discapacidad (Gob. Atizapán)

Las cantidades referidas por el alcalde corresponden a programas que efectivamente forman parte de la política social de su administración.

Para 2026, el Ayuntamiento de Atizapán aprobó un presupuesto de 52 millones 218 mil pesos para el Programa Municipal de Becas, destinado a 17 mil 40 estudiantes de educación básica, media superior y superior, además de personas con discapacidad. Los apoyos contemplan montos de entre 3 mil y 4 mil pesos, de acuerdo con la convocatoria municipal.

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El gobierno local también reportó una inversión de 150 millones de pesos en el programa Salario Familiar, mediante el cual 20 mil familias reciben un apoyo anual de 7 mil 500 pesos.

En conjunto, ambos programas representan más de 200 millones de pesos destinados a apoyos sociales durante 2026, según información oficial del Ayuntamiento.

La controversia surge por la manera en que, de acuerdo con el video difundido, el alcalde hace referencia a estos recursos antes de solicitar a los asistentes que impulsen públicamente a su esposa.

Patricia Arévalo, protagonista de los actos de gobierno

Pedro Rodríguez y Patricia Arévalo Atizapán Edomex programas sociales proselitismo (Gob. Edomex)

Patricia Arévalo se desempeña como presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF de Atizapán de Zaragoza y durante 2026 ha participado junto con Rodríguez Villegas en actividades relacionadas con programas sociales.

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Ambos encabezaron, por ejemplo, actos de entrega de becas municipales y del Salario Familiar. En junio, el Ayuntamiento informó que Arévalo acompañó al alcalde durante el inicio de la entrega de más de 52 millones de pesos en becas.

En agosto también participaron juntos en la segunda entrega del Salario Familiar, programa dirigido a 20 mil familias, y en la distribución de útiles escolares para estudiantes del municipio.

Esta exposición pública ocurre mientras se perfila la disputa por la candidatura del PAN para la presidencia municipal en las elecciones de 2027.

Patricia Arévalo y Anuar Azar, rumbo a 2027

El líder del PAN en el Edomex y diputado local, Anuar Azar buscaría la alcaldía de Atizapán de Zaragoza (especial)

La eventual candidatura panista en Atizapán ya genera movimientos internos. Una medición publicada en julio reportó a Anuar Azar Figueroa, dirigente estatal del PAN, y a Patricia Arévalo entre los perfiles mencionados para la candidatura municipal en 2027. La encuesta citada correspondió a una medición interna realizada por Rubrum en junio de 2026.

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La exposición de Arévalo en actividades oficiales del Ayuntamiento se ha mantenido durante los últimos meses, particularmente en eventos relacionados con apoyos sociales, educación y acciones comunitarias.

El señalamiento contra Rodríguez Villegas se centra ahora en el contenido del video y en la petición de promover el nombre de su esposa después de mencionar los recursos públicos destinados a programas sociales.

El material difundido abre además un debate sobre los límites entre la comunicación de programas gubernamentales y la promoción política de personas que podrían participar en el proceso electoral de 2027.