Estos son los tres motivos por los que un medio sería sancionado por los lineamientos sobre Derechos de las Audiencias

Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 4 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer los motivos por los que un medio de comunicación puede ser sancionado bajo los Lineamientos para Derechos de las Audiencias.

Esta iniciativa busca fortalecer el acceso a la información y proteger el derecho de los televidentes y radioescuchas frente a las plataformas informativas, sin censurar o afectar la labor de los comunicadores.

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Sanciones bajo los Lineamientos para Derechos de las Audiencias

Durante su conferencia matutina de este 4 de agosto en Palacio Nacional, la mandataria mexicana señaló tres razones por las cuales se puede penalizar a una empresa dedicada a difundir noticias.

Que no publique su código de ética. Que no se nombre a un defensor de las audiencias. No se establece un mecanismo para que la gente pueda quejarse.

“Son las únicas tres en las que se puede multar. Si el medio publica el código de ética, si el medio pone a su defensor de las audiencias y establece claramente su esquema de quejas, no tiene nada que ver con el contenido de la información. Si hace esas tres cosas, nunca podrá ser multado”, aseguró la jefa de Estado.

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Asimismo, recordó que esta normativa no busca censurar a ningún contenido o periodista, por el contrario, las medidas propuestas están enfocadas en el cumplimiento de obligaciones administrativas, como la designación de defensores de los espectadores en las empresas de radio y televisión.

“¿Se puede multar por algún contenido de lo que dice algún medio? No. ¿Se puede censurar? No. Eso no dicen los códigos, los lineamientos. Lo que dice es publica tu código de ética, nombra a tu defensor de las audiencias y establece un mecanismo de queja para la ciudadanía", declaró.

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