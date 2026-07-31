La próxima exposición de moda del Met de Nueva York estará dedicada a John Galliano

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Nueva York, 31 jul (EFE).- La próxima exposición de moda del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met), que abrirá en mayo de 2027 e inspirará la Met Gala, estará dedicada a la carrera del diseñador británico John Galliano, según anunció este viernes la institución.

La muestra del Instituto de Moda del Met se llamará 'John Galliano: Horizons' y abordará "los extraordinarios logros creativos" del modisto de 65 años, pero también "la conducta derogatoria que alteró fundamentalmente su carrera" y reputación en 2011, a raíz de unos comentarios antisemitas.

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El Met, que tiene la mayor colección de objetos relacionados con Galliano, se convertirá en el primer gran museo que homenajea al artista, a quien describe como "uno de los diseñadores más inventivos e influyentes de las últimas cuatro décadas", indica un comunicado.

A través de prendas, accesorios, bocetos, telas, libros de investigación y materiales de archivo, el Met pretende analizar desde su graduación de la Central Saint Martins en 1984 hasta su trabajo creativo en las casas Givenchy y Christian Dior, y posteriormente Maison Margiela.

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Entretanto, invitará "a reflexionar sobre cómo se cruzan el logro estético, la responsabilidad ética y el reconocimiento institucional".

La muestra "aborda directamente la ruptura causada por su conducta antisemita, racista y anti-asiática en 2010 y 2011", que provocó su despido de Christian Dior y de su propia firma, así como su condena por un tribunal de París por insultos sobre raza, religión, etnia u origen.

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También tendrá en cuenta "su tratamiento por adicción a sustancias y el reconocimiento público de sus actos años más tarde", detalla.

"En lugar de presentar un relato convencional de caída en desgracia y redención, la galería analizará cómo la memoria, la experiencia, los valores culturales y las circunstancias históricas reconfiguran continuamente la recepción de la obra de un diseñador", sostiene el Met.

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La elección del homenaje a Galliano es significativa, puesto que el Instituto de Moda solo ha elegido antes a otros dos diseñadores en vida, Yves Saint Laurent (1983) y Rei Kawakubo (2017), mientras que son mayoría los póstumos, desde Alexander McQueen hasta Karl Lagerfeld.

De acuerdo con The New York Times, Galliano tuvo una reunión a puerta cerrada en el Met en mayo junto a Anna Wintour, la influyente editora de moda que dirige la Met Gala; Andrew Bolton, el curador del Instituto de Moda, y líderes judíos de la ciudad, que parecieron dar su visto bueno.

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El homenaje forma parte de una especie de 'retorno' a la vida pública de Galliano tras su cancelación, que incluye también su colaboración con la marca española Zara. EFE