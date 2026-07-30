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INAH niega que el Castillo de Chapultepec se rente para bodas tras los videos de la influencer Estefanía Coppola

El instituto sostiene que la visita de la creadora de contenido formó parte de la programación regular del Museo Nacional de Historia

(Foto: Wiki Commons)
El INAH aseguró que es falso que el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, se haya rentado para una celebración social tras la visita de Coppola. (Foto: Wiki Commons)
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La creadora de contenido Estefanía Coppola desató una polémica tras afirmar que una boda en el Castillo de Chapultepec costaría un millón de pesos, una cifra que calificó como “barata”, aunque el INAH aseguró después que es falso que el recinto haya sido rentado para una celebración social y precisó que su visita formó parte de un recorrido habitual del museo.

Dicha aclaración del INAH, hecha este 29 de julio, añade un dato central a la discusión: el recorrido tuvo la asistencia de alrededor de 20 personas y, según el instituto, solo se realizó por espacios abiertos a la visita pública.

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El organismo también indicó que estas actividades forman parte de la oferta cultural del recinto y se llevan a cabo bajo supervisión de su personal, con el pago de los derechos establecidos en la Ley Federal de Derechos.

La influencer se volvió tendencia luego de compartir videos en TikTok e Instagram en los que mostró distintos espacios del inmueble y dijo que acudía a conocer el lugar para decidir si sería la sede de su enlace matrimonial. Sus mensajes acumularon miles de reproducciones y abrieron un debate sobre el uso del patrimonio histórico.

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En uno de los videos, Coppola dijo: “Venimos a ver el venue de mi boda en el Castillo de Chapultepec. También contó que les permitieron entrar en coche y que recibirían un tour guiado nocturno para conocer el lugar.

INAH negó que el castillo se rentara para una boda

La creadora de contenido aseguró que el costo era de un millón de pesos y calificó el precio como "barato", provocando un intenso debate en redes sociales.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) difundió un mensaje en el que sostuvo que “es falso que el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, haya rentado sus instalaciones para una actividad social. Añadió que la visita de Coppola se integró a la programación habitual del recinto.

Detalló el INAH que el grupo recorrió únicamente áreas abiertas al público. También sostuvo que este tipo de visitas se desarrolla con apego a la normatividad vigente y bajo supervisión del personal del museo.

Esa precisión responde a la duda central que surgió en redes: si cualquier persona puede rentar el castillo para casarse. El Museo Nacional de Historia establece que el recinto no se renta para bodas, quinceaños, reuniones empresariales ni fiestas privadas.

La misma normativa permite únicamente eventos de carácter cultural, académico o científico. La restricción busca proteger el valor histórico y patrimonial del inmueble, que fue escenario de la Batalla de Chapultepec de 1847 y que en distintos momentos funcionó como residencia imperial, residencia presidencial y museo.

La frase “está barato” alimentó el debate en redes

La declaración de Estefanía Coppola abrió una discusión sobre el patrimonio histórico y si realmente el castillo puede utilizarse para bodas.

Durante el recorrido, Coppola aseguró que le habían comentado que la parte que se puede rentar del castillo es un área exterior y no el interior del inmueble. En ese momento afirmó: “Y el precio es de un millón de pesos. Es mucho dinero, pero casarte en el castillo de Chapultepec creo que no tiene precio”.

Después preguntó a su padre si pagaría esa cantidad por su boda, y él respondió: “Pues sí, realmente está barato, está bonito, exclusivo. Más tarde, su madre dijo que volvería a casarse ahí con su esposo.

La creadora de contenido insistió después en su postura en un segundo video. Ahí explicó que consideraba bajo el precio por la carga histórica del lugar y mencionó a Maximiliano, Carlota y Benito Juárez para sostener que casarse ahí “debería de ser impagable.

En esa grabación dijo incluso que ella pagaría el triple con tal de celebrar su boda en ese sitio. Sus palabras reactivaron comentarios sobre privilegios, acceso a espacios históricos y el costo de realizar eventos en recintos patrimoniales.

La confusión creció porque semanas antes, durante una conferencia en Palacio Nacional, se informó que la FIFA pagó alrededor de un millón de pesos para usar parte del recinto en un acto protocolario relacionado con la Copa Mundial de 2026. A ese evento asistieron la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

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