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DEA felicita a México por la captura del R1, autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo: “exitosa operación”

Por medio de un mensaje compartido en redes sociales, la dependencia estadounidense calificó de exitosa la operación en la que fue detenido el delincuente

Harfuch DEA
La DEA compartió el mensaje posteado por Harfuch el pasado jueves. Foto IG: deahq
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La Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), felicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por la captura de Ramón Ángel N, alias El R1, autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el pasado mes de noviembre de 2025.

Por medio de sus redes sociales, la DEA compartió el mensaje posteado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el pasado jueves, donde da a conocer la detención del sujeto, y puso el siguiente mensaje: “Felicitaciones por la exitosa operación y arresto de R1 por @SSPCMexico y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano @Defensamx1,” #Administrador de la DEA Cole".

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Detienen a R1

El pasado jueves, Omar García Harfuch dio a conocer, por medio de un mensaje posteado en sus redes sociales, sobre la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre pasado.

En su mensaje, Harfuch dijo que esta detención se dio después de meses de trabajo de inteligencia e investigación, en una operación entre la SSPC, que él encabeza, y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con información proporcionada por el Centro de Inteligencia Nacional.

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Harfuch dio a conocer que el R1 era identificado como el líder de Los Rs, una de las células criminales más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los cárteles de la droga más poderosos de México, que fue liderado por Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, abatido por el Ejército Mexicano el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

La DEA felicitó a la SSPC y al Ejército mexicano. REUTERS/Brendan McDermid
La DEA felicitó a la SSPC y al Ejército mexicano. REUTERS/Brendan McDermid

““R1” es identificado como el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco. Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región", señaló Harfuch.

Con la detención del R1, dio a conocer el funcionario, ya sumaban 31 detenidos por el “cobarde” homicidio de Manzo.

“Esta acción representa un avance relevante en la estrategia de la Presidenta @Claudiashein para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, investigación y coordinación, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Agradecemos la coordinación estrecha con la Fiscalía General de justicia de Michoacan y la Secretaría de seguridad pública de Michoacan”, concluyó Harfuch.

¿Por qué asesinaron a Manzo?

Este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, Harfuch dio a conocer la razón por la que el grupo delictivo mencionado habría decidido terminar con la vida de Manzo.

De acuerdo con la versión oficial, dada a conocer por el funcionario, el asesinato se ordenó porque el grupo delictivo sintió que Manzo, de alguna manera, los estaba provocando.

Carlos Manzo fue asesinado el pasado mes de noviembre.
Carlos Manzo fue asesinado el pasado mes de noviembre.

“En las entrevistas y declaraciones de los detenidos ellos refieren, literalmente lo mencionan, una ‘provocación’ del presidente municipal al grupo criminal (Cártel Jalisco Nueva Generación-CJNG-). Habrá más elementos que en su momento se darán y se irán dando a conocer más adelante”, dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana frente a medios de comunicación.

“Es a lo que se refieren ellos, los detenidos son los que señalaron el término ´provocación´, cuando había diversas detenciones de la Guardia Nacional a veces el alcalde estaba presente, hacía alusiones al grupo criminal. Es un crimen sumamente cobarde, atribuido a este grupo criminal que decidió quitarle la vida, ya determinará claramente la fiscalía el móvil sin embargo son varias las pesquisas de los implicados que apuntan a ello, falta las declaraciones del principal detenido ayer (el R1)“, señaló.

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