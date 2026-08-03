Los mejores memes que dejo la caía de WhatsApp en México

(Redes Sociales)

Guardar

Usuarios de WhatsApp reportaron una caída masiva del servicio la tarde de este lunes 3 de agosto de 2026 en México y diversas regiones del mundo.

Según el sitio Downdetector, los primeros informes de fallas comenzaron cerca de las 13:30 horas, alcanzando un pico superior a los 100 reportes poco después de las 14:00 horas.

PUBLICIDAD

El 64% de los usuarios señaló como principal inconveniente la imposibilidad de enviar mensajes, mientras que el 30% mencionó intermitencias en la aplicación y el 4% dificultades para iniciar sesión.

Los reportes de fallas se concentraron en los principales centros urbanos del país, con notificaciones provenientes de Ciudad de México, Monterrey, Mérida, Guadalajara, San Luis Potosí y Tuxtla Gutiérrez.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la aplicación no ha emitido ninguna postura oficial respecto a los informes de los usuarios en México.

De manera simultánea, en España se registraron intermitencias similares, con un pico que superó los 600 reportes de fallas originados en Madrid, Valladolid, Valencia, Barcelona, Sevilla y San Sebastián, de acuerdo con los datos recopilados por Downdetector.

PUBLICIDAD

El servicio de WhatsApp suele experimentar caídas debido a fallas en los servidores centrales de Meta, errores de software, tareas de mantenimiento o interrupciones en la conexión local a internet de los dispositivos de los usuarios.

Como era de esperarse internet no dejo pasar la oportunidad para regalarnos un gran número de memes para alegrarnos la tarde, después de no poder enviar nuestros mensajes.

PUBLICIDAD

Manos sostienen un teléfono móvil que exhibe una señal de advertencia en rojo y los logotipos de TikTok y WhatsApp en la pantalla, sobre un fondo de escritorio desenfocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los memes que dejo la caída de WhatsApp

Sin duda fuimos más de uno los que pensamos que el problema era nuestro celular o nuestro internet.

Y claro, muchos tratamos de volver a viejas, pero confiables, tecnologías.

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

Quizá hubo muchos problemas de comunicación, pero al menos las risas no faltaron.

Cuáles son las razones por las que puede haber una caída de la aplicación de Whatsapp

Una caída de la aplicación de WhatsApp puede deberse a diversas razones técnicas y operativas. Las causas más frecuentes incluyen:

Fallas en los servidores : Si los servidores centrales de WhatsApp tienen problemas o se sobrecargan, los usuarios pueden experimentar interrupciones en el servicio.

Ataques cibernéticos : Ataques de denegación de servicio (DDoS) o vulneraciones de seguridad pueden afectar la disponibilidad de la plataforma.

Errores de actualización : Nuevas versiones de la app o del sistema operativo pueden tener errores que provocan caídas o mal funcionamiento.

Problemas de red : Fallas en la conectividad de internet a nivel regional o global pueden impedir el acceso a los servicios de WhatsApp.

Mantenimiento programado : En ocasiones, la empresa realiza tareas de mantenimiento que pueden afectar temporalmente el servicio.

Errores de configuración: Cambios en la infraestructura tecnológica o en la configuración de los servidores pueden ocasionar interrupciones si no se implementan correctamente.