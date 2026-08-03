Pagos Beca Rita Cetina agosto 2026: quiénes son los últimos beneficiarios en recibir el depósito

El video muestra a varios estudiantes de primaria, niños y niñas, posicionados individualmente en un espacio con estanterías de libros. Se observan superposiciones de texto que identifican el programa "Educación Primaria Rita Cetina", con apoyo para uniformes y útiles. También se menciona la "Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez". Esta producción es un video informativo sobre becas de apoyo educativo.

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El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina inició este lunes 3 de agosto de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario, y a continuación te explicamos quiénes serán los últimos beneficiarios en recibir el depósito.

Cabe señalar que este depósito no es para todos los participantes de la beca, sino más bien para aquellos alumnos de primaria que se registraron durante marzo en la convocatoria pasada.

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Durante la mañana en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, dio a conocer el calendario oficial de pagos.

¿Quiénes son los últimos beneficiarios en recibir el pago de la Beca Benito Juárez?

De acuerdo con la agenda oficial, los últimos beneficiarios en recibir el pago de la Beca Rita Cetina serán aquellos cuyo primer apellido inicie con las letras T, U, V, W, X, Y, Z.

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Lunes 3 de agosto | letras A, B

Martes 4 de agosto | letra C

Miércoles 5 de agosto | letras D, E, F

Jueves 6 de agosto | letra G

Viernes 7 de agosto | Letras H, I, J, K, L

Lunes 10 de agosto | Letra M

Martes 11 de agosto | Letras N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 12 de agosto | Letra R

Jueves 13 de agosto | Letra S

Viernes 14 de agosto | Letras T, U, V, W, X, Y, Z

Una infografía detalla el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de 2,500 pesos para uniformes y útiles escolares en agosto, con una inversión social de 16.7 mil millones de pesos para más de 6.6 millones de beneficiarios. (Calendario oficial de pagos para adquirir uniformes y útiles)

Cabe indicar que estos beneficiarios recibirán de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco Bienestar un monto de 2 mil 500 pesos para el apoyo de uniformes y útiles escolares.

Formas de saber si ya llegó el depósito de la beca

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

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La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

Consulta de saldo por teléfono Marca al número oficial de la Línea del Bienestar: 800 900 2000. Sigue las instrucciones para consultar el saldo de tu tarjeta. Si te da el saldo, la tarjeta está activa. Consulta en cajeros automáticos Acude a un cajero del Banco del Bienestar y realiza una consulta de saldo. Si puedes realizar la operación, la tarjeta está activa. Consulta presencial Puedes acudir a una sucursal del Banco del Bienestar con tu tarjeta y una identificación oficial. El personal puede decirte si tu tarjeta está activa. Verificación en línea (para algunos programas) Algunos beneficiarios pueden consultar el estado de su tarjeta en el portal del Banco del Bienestar ( Algunos beneficiarios pueden consultar el estado de su tarjeta en el portal del Banco del Bienestar ( https://www.bancodelbienestar.gob.mx/ ), pero no todos los programas tienen habilitada esta función en línea.

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.