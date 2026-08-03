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“No son los tiempos”: Colosio Riojas pone fecha a su decisión sobre gubernatura

El político señala que la determinación se tomará tras una evaluación interna del partido y que también pesan su origen en Magdalena de Kino

El representante por Nuevo León sostiene que su prioridad es la agenda legislativa y que su objetivo es “ayudar a mi país”, por lo que dará a conocer su postura conforme avance el proceso
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El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, precisó que será hasta finales de 2026 cuando dé a conocer su decisión sobre una eventual candidatura a una gubernatura, descartando adelantar un anuncio antes de que “sean los tiempos electorales prudentes”.

“Mi ruta es México”: la postura del senador

En declaraciones recogidas por medios, Colosio Riojas explicó que su prioridad actual no está en anticipar movimientos políticos, sino en continuar su labor legislativa. “En su momento haremos el anuncio pertinente. Estos no son los tiempos”, señaló el legislador ante el cuestionamiento directo de para cuándo definiría su postura.

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El senador por Nuevo León agregó que su objetivo de fondo trasciende la coyuntura electoral inmediata: “Al final del día la gente sabe que mi meta y mi ruta es ayudar a mi país; mi ruta es México y con base en eso voy a tomar la mejor decisión”, explicó.

El presidente municipal Monterrey suena como un posible candidato presidencial para el proceso electoral del 2024 de la mano de su partido Movimiento Ciudadano
Luis Donaldo Colosio Riojas suena como uno de las posibles figuras presidenciables para el 2024. Foto: Cuartoscuro

Plazo hasta finales de año

Consultado de forma específica sobre la fecha en que se pronunciaría, Colosio Riojas fue puntual:

  • Señaló que el anuncio llegará “a finales de este año”.
  • Condicionó su decisión a que “ya sean los tiempos electorales prudentes”.
  • Evitó adelantarse, en contraste con lo que —según su propia descripción— hacen otros actores políticos “de manera tan burda y tan grosera”.

El senador no detalló, en estas declaraciones, si la eventual candidatura sería por Nuevo León o por Sonora, entidad de la que también es originario.

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Foto de Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato de Movimiento Ciudadano al Senado
El hijo del consagrado priista propuso crear una verdadera oposición responsable. Foto: Facebook/Luis Donaldo Colosio Riojas

Contexto: la disyuntiva Nuevo León-Sonora

Colosio Riojas ya había confirmado previamente su intención de contender por una gubernatura en el proceso electoral de 2027, aunque hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente por cuál de los dos estados competirá. En entrevistas anteriores, el propio senador ha explicado que la definición no depende únicamente de él, sino de una evaluación interna dentro de Movimiento Ciudadano.

Según ha señalado en ocasiones previas, factores como su arraigo familiar —es originario de Magdalena de Kino, Sonora— y su trayectoria política reciente al frente del gobierno municipal de Monterrey son elementos que estarían sobre la mesa para la decisión final del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en meses recientes, dirigentes de Movimiento Ciudadano habrían manifestado disposición a respaldar la decisión que tome el senador, aunque hasta el momento no existe una postulación oficial confirmada para ninguna de las dos entidades.

Lo que sigue

Con este pronunciamiento, Colosio Riojas ratifica que el anuncio formal sobre su participación en los comicios de 2027 —y la entidad por la que buscaría contender— se dará conforme avance el calendario electoral, previsiblemente hacia el cierre de 2026.

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