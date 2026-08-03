EEUU investiga lechuga de Guanajuato tras dos muertes por diarrea explosiva: México dice que sus análisis salieron negativos

El MDHHS informa que las víctimas tenían padecimientos previos y que la infección parasitaria, junto con la deshidratación, pudo agravar su estado; los CDC anuncian que incorporarán los decesos en su conteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Michigan reportó este lunes las primeras dos muertes vinculadas al brote de ciclosporiasis que azota a Estados Unidos desde mayo, un hito que eleva la tensión sanitaria y comercial en torno a la lechuga iceberg producida en Guanajuato por la empresa Taylor Farms.

Las víctimas tenían condiciones de salud previas

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) confirmó que ambas personas fallecidas presentaban “condiciones de salud subyacentes significativas” que podrían haberse visto agravadas por la infección parasitaria y la deshidratación. La dependencia no dará más detalles sobre los casos.

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Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. señalaron en su sitio web que están al tanto de estas dos muertes en personas de Michigan y que actualizarán sus cifras oficiales para incluirlas.

Michigan es, hasta ahora, el estado más golpeado por el brote. Al 30 de julio de 2026, la entidad acumulaba:

11 mil 234 casos reportados

193 hospitalizaciones

2 muertes confirmadas

Especialista advierte sobre el actual brote de ciclosporiasis en Estados Unidos así como los posibles riesgos de que este llegue a nuestro país. Para prevenirlo es importante tomar en cuenta las recomendaciones de expertos en salud. (@ ciclosporiasis)

Un brote que ya superó los 18 mil casos en 45 estados

A nivel nacional, el panorama también se agravó. Desde el 1 de mayo, EE.UU. acumula más de 18 mil casos de ciclosporiasis en 45 estados, de los cuales 6 mil 707 están confirmados por laboratorio y otros 11,500 permanecen bajo investigación.

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Las autoridades sanitarias subrayan que la ciclosporiasis no suele ser mortal y que los decesos por esta causa son poco comunes en territorio estadounidense, lo que convierte a estas dos muertes en un parteaguas dentro de la temporada de contagios más severa que se tenga registro.

Según detallan los CDC, el principal síntoma de la infección es diarrea severa y frecuente, acompañada de pérdida de apetito y de peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos. La enfermedad no suele transmitirse de persona a persona; es más frecuente en los meses de calor —de mayo a agosto— y suele proceder de frutas y verduras contaminadas.

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La cadena Taco Bell ya había anunciado que dejó de utilizar lechuga de Taylor Farms de México en todos sus restaurantes tras el retiro voluntario del producto, ocurrido el 17 de julio.

México sostiene que sus pruebas descartan al parásito

Mientras Estados Unidos endurece su investigación, la Secretaría de Salud de México ha mantenido una postura firme: sus análisis de laboratorio no encontraron rastro de Cyclospora cayetanensis en la planta de Taylor Farms ubicada en Doctor Mora, Guanajuato.

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Puntos clave de la posición mexicana:

La Cofepris tomó 10 muestras de lechuga (crudas y procesadas) y 4 de agua durante una inspección realizada del 18 al 20 de julio.

Los análisis por PCR en tiempo real resultaron negativos tanto para el parásito como para coliformes fecales.

La FDA reconoció que un resultado inicial positivo, atribuido a un lote que nunca llegó a cruzar la aduana de Laredo, Texas, fue en realidad un “falso positivo” .

México ha reportado solo tres casos de ciclosporiasis en su territorio, cifra que considera dentro de los parámetros habituales.

Las autoridades mexicanas insisten en que el vínculo hecho por EE.UU. entre el brote y la lechuga de Guanajuato se basa en una asociación epidemiológica —es decir, entrevistas a pacientes— y no en evidencia de laboratorio.

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Comunicado Oficial.

La investigación continúa en ambos países

El brote ha sido rastreado por el CDC a nueve estados y ligado a lechuga iceberg rallada distribuida por Taylor Farms de México. La compañía, una de las mayores empleadoras de Guanajuato, cerró temporalmente su planta como medida precautoria mientras colabora con las autoridades de ambos países.

Con la temporada de ciclosporiasis extendiéndose típicamente hasta finales de agosto, la pregunta que persiste es si el número de contagios —y ahora de muertes— seguirá creciendo antes de que se determine con certeza el origen exacto de la contaminación.

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