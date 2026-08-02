La "Suiza de México": el pueblo mágico con vinos, bosques y cabañas perfecto para disfrutar después de los 50

Arteaga, pueblo mágico de Coahuila, tiene bosques de pino, valles de manzanos, cabañas con fogata y vinos producidos en la sierra: la oferta es amplia y el ritmo, tranquilo.
La Secretaría de Turismo (SECTUR) lo describe como un lugar donde “predomina el viento fresco a cualquier hora del día”.
El apodo de “Suiza de México” viene de los paisajes boscosos y las cumbres que se cubren de nieve en invierno, según la ficha oficial de la Sectur.
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Las montañas que enmarcan el municipio —La Viga, La Martha y La Siberia, parte de la Sierra Madre Oriental— forman el telón de fondo de casi todas las actividades del lugar.
En verano, la temperatura ronda los 28 y 30°C, lo que la misma dependencia federal señala como la mejor época para visitar el pueblo.
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Vinos de montaña con catas y platillos locales incluidos
Arteaga forma parte de la Ruta Vinos & Dinos de Coahuila. Sus vinícolas, instaladas en las faldas de la sierra producen variedades como Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec y Pinot Noir.
La altura y el clima de montaña le dan a los vinos de la zona características que no se encuentran en otras regiones del país.
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Las bodegas abren sus puertas al visitante con catas, recorridos guiados y degustación de platillos locales.
El centro histórico: iglesia, museo y tianguis dominical
La Parroquia de San Isidro Labrador, el atractivo cultural más representativo del pueblo según la Sectur, domina la plaza principal.
A su alrededor, la Alameda Venustiano Carranza —arbolada de álamos y sabinos— se convierte cada domingo en un tianguis con gastronomía regional, artesanías, nueces, carne seca, mermeladas y manzanas de temporada.
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A unos 40 minutos de la cabecera municipal se encuentra el Museo de las Momias de Arteaga, donde se exhiben cuerpos momificados de forma natural.
El horario de visita es de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas, de acuerdo con el sitio oficial del municipio.
Manzana: licores, sidra, conservas y mermeladas son parte de la identidad de Arteaga
La manzana es el fruto emblema del municipio y base de su gastronomía: jugos, licores, sidra artesanal, conservas y postres que se venden en el tianguis y en los establecimientos del centro.
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Cada septiembre, la Feria de la Manzana reúne productores locales con gastronomía y artesanías.
La sierra tiene siete cañones y senderos adaptados para todos los pasos
La Sierra de Arteaga concentra siete cañones: San Isidro, La Carbonera, Los Lirios, El Tunal, Escobedo, Jamé y Huachichil. Cada uno ofrece rutas de senderismo y paisajes distintos entre bosques de pino y encino.
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El portal oficial Visit Mexico destaca también la Cascada de ‘’El Salto’' y los Bosques de Monterreal como atractivos naturales principales.
Para quienes buscan caminar sin apresurarse, los senderos del entorno son accesibles en distintos niveles de dificultad, los cuales pueden disfrutarse mientras se aprecia la naturaleza.
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La Sectur apunta el senderismo y el avistamiento de aves como las actividades más recomendadas para quienes buscan contacto con la naturaleza sin necesidad de equipo especializado.
Bosques de Monterreal: cabañas, pistas de esquí y campo de golf
Bosques de Monterreal es el complejo turístico más completo de la zona. Cuenta con cabañas, restaurante, pista de esquí artificial que opera los 365 días del año y campo de golf, según la Sectur.
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Desde la pista se contemplan vistas panorámicas del bosque que, en temporada de frío, aparece tapizado de nieve.
El municipio registra en su sitio oficial de turismo una amplia oferta de hospedaje fuera de Monterreal: cabañas dispersas en comunidades como El Tunal, San Antonio de las Alazanas, Los Lirios y 18 de Marzo, desde refugios pequeños para parejas hasta posadas familiares. Muchas operan bajo el sello “Hospedaje Confiable” del ayuntamiento.
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