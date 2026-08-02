La "Suiza de México": el pueblo mágico con vinos, bosques y cabañas perfecto para disfrutar después de los 50

Arteaga es uno de los ocho pueblos mágicos del estado de Coahuila. (Imagen Ilustrativa X: @SECTUR_mx/Visuales IA Infobae)

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Arteaga, pueblo mágico de Coahuila, tiene bosques de pino, valles de manzanos, cabañas con fogata y vinos producidos en la sierra: la oferta es amplia y el ritmo, tranquilo.

La Secretaría de Turismo (SECTUR) lo describe como un lugar donde “predomina el viento fresco a cualquier hora del día”.

El apodo de “Suiza de México” viene de los paisajes boscosos y las cumbres que se cubren de nieve en invierno, según la ficha oficial de la Sectur.

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Las montañas que enmarcan el municipio —La Viga, La Martha y La Siberia, parte de la Sierra Madre Oriental— forman el telón de fondo de casi todas las actividades del lugar.

Una infografía explica las características de Arteaga, Coahuila, la "Suiza de México", mostrando sus paisajes montañosos, clima fresco, atractivos turísticos y una temperatura promedio de 30°C en verano. Fuente: Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En verano, la temperatura ronda los 28 y 30°C, lo que la misma dependencia federal señala como la mejor época para visitar el pueblo.

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Vinos de montaña con catas y platillos locales incluidos

Arteaga forma parte de la Ruta Vinos & Dinos de Coahuila. Sus vinícolas, instaladas en las faldas de la sierra producen variedades como Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec y Pinot Noir.

La altura y el clima de montaña le dan a los vinos de la zona características que no se encuentran en otras regiones del país.

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La Sierra Madre Oriental, que rodea el municipio, es el escenario principal de las actividades de ecoturismo. Foto: X: @SECTUR_mx

Las bodegas abren sus puertas al visitante con catas, recorridos guiados y degustación de platillos locales.

El centro histórico: iglesia, museo y tianguis dominical

La Parroquia de San Isidro Labrador, el atractivo cultural más representativo del pueblo según la Sectur, domina la plaza principal.

A su alrededor, la Alameda Venustiano Carranza —arbolada de álamos y sabinos— se convierte cada domingo en un tianguis con gastronomía regional, artesanías, nueces, carne seca, mermeladas y manzanas de temporada.

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Construida entre 1790 y 1954, la Parroquia de San Isidro Labrador es el monumento más antiguo de Arteaga y el punto de encuentro de sus festividades más importantes. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

A unos 40 minutos de la cabecera municipal se encuentra el Museo de las Momias de Arteaga, donde se exhiben cuerpos momificados de forma natural.

El horario de visita es de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas, de acuerdo con el sitio oficial del municipio.

El Museo de las Momias de Arteaga abre de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas. (YouTube/@gobiernocoahuila)

Manzana: licores, sidra, conservas y mermeladas son parte de la identidad de Arteaga

La manzana es el fruto emblema del municipio y base de su gastronomía: jugos, licores, sidra artesanal, conservas y postres que se venden en el tianguis y en los establecimientos del centro.

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Cada septiembre, la Feria de la Manzana reúne productores locales con gastronomía y artesanías.

La zona es conocida por sus majestuosas montañas de la Sierra de Arteaga y densos bosques de pinos. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

La sierra tiene siete cañones y senderos adaptados para todos los pasos

La Sierra de Arteaga concentra siete cañones: San Isidro, La Carbonera, Los Lirios, El Tunal, Escobedo, Jamé y Huachichil. Cada uno ofrece rutas de senderismo y paisajes distintos entre bosques de pino y encino.

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El portal oficial Visit Mexico destaca también la Cascada de ‘’El Salto’' y los Bosques de Monterreal como atractivos naturales principales.

La Sierra de Arteaga concentra siete cañones: San Isidro, La Carbonera, Los Lirios, El Tunal, Escobedo, Jamé y Huachichil. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

Para quienes buscan caminar sin apresurarse, los senderos del entorno son accesibles en distintos niveles de dificultad, los cuales pueden disfrutarse mientras se aprecia la naturaleza.

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La Sectur apunta el senderismo y el avistamiento de aves como las actividades más recomendadas para quienes buscan contacto con la naturaleza sin necesidad de equipo especializado.

Bosques de Monterreal: cabañas, pistas de esquí y campo de golf

Bosques de Monterreal es el complejo turístico más completo de la zona. Cuenta con cabañas, restaurante, pista de esquí artificial que opera los 365 días del año y campo de golf, según la Sectur.

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El municipio de Arteaga registra una amplia oferta de hospedaje bajo el sello "Hospedaje Confiable" del ayuntamiento. Foto: Secretaría de Turismo

Desde la pista se contemplan vistas panorámicas del bosque que, en temporada de frío, aparece tapizado de nieve.

El municipio registra en su sitio oficial de turismo una amplia oferta de hospedaje fuera de Monterreal: cabañas dispersas en comunidades como El Tunal, San Antonio de las Alazanas, Los Lirios y 18 de Marzo, desde refugios pequeños para parejas hasta posadas familiares. Muchas operan bajo el sello “Hospedaje Confiable” del ayuntamiento.