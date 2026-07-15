Ariadna Montiel “minimiza” disputa del Verde y el PT por apoyo a Cruz Pérez Cuellar y Andrea Chávez en Chihuahua. (Foto: Morena)

La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, apagó la polémica que generaron las declaraciones de integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partidos del Trabajo (PT), luego de que dieran a conocer y amagaran con sus preferencias por los aspirantes a la coordinación de Chihuahua.

“Estamos muy bien”, declaró la morenista ante los cuestionamientos sobre la condición de Arturo Escobar, coordinador del Verde, quien habría condicionado la alianza en el estado fronterizo solo si la candidatura rumbo al 2027 es encabezada por Cruz Pérez Cuellar, consideró que la postura de los aliados forman parte de la “efervescencia de los procesos internos”.

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Cabe recordar que, en el PT intentaron calmar la polémica que se generó, sin embargo, también mostraron división con las opiniones vertidas por Reginaldo Sandoval, quien aseguró que la militancia apostaba por la senadora con licencia, Andrea Chávez; pero desde el estado no se tiene la misma perspectiva, ya que la diputada de Chihuahua, América Aguilar Gil, detalló que su respaldo y apoyo era hacia Pérez Cuéllar.

Andrea Chávez y el presidente municipal de Ciudad Juárez contenderán por la candidatura al gobierno de Chihuahua. (redes sociales)

Ariadna Montiel asegura que hay diálogo entre los tres partidos

Ante las tensiones internas, este 14 de julio de 2026, la presidenta nacional de Morena aseguró que la coalición “está muy bien”, manteniendo “una coordinación permanente, estrecha y una comunicación, detalló que Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, se encuentra coordinando la mesa de la coalición de manera semanal, “hay mucho diálogo”.

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Aseguró que la “efervescencia” del momento está bien y que el movimiento que encabeza es “muy grande”, situación que lleva a que se genere “mucha expectativa”. Reitero que le toca a las y los aspirantes convencer a la gente “para ganar la encuesta”.

“En la coalición vamos muy bien. Las decisiones se toman acá en la mesa central, en la Mesa Nacional. No se van a tomar en los estados, todo se va a hacer desde aquí, desde coordinadores estatales hasta coordinadores de las regidurías”, comentó la dirigente.

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Ariadna Montiel “minimiza” disputa del Verde y el PT por apoyo a Cruz Pérez Cuellar y Andrea Chávez en Chihuahua. (Foto: Morena)

Nombran a Andrea Chávez como coordinadora estatal

El PT anunció el nombramiento de la legisladora Andrea Chávez como Coordinadora Estatal de Afiliación, pese a las diferencias internas, el partido mostró su respaldo para que coordine los trabajos de la coalición en Chihuahua.

En el comunicado, la dependencia aseguró que se trata de una decisión estratégica el cual fortalece la estructura política en el estado, incluso, realizarán un evento con la militancia para mostrar un mayor respaldo a la morenista.

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Ariadna Montiel descartó que esta decisión afecte el registro de la senadora en Morena:

“Algunos candidatos son apoyados por Morena, también son apoyados por el Partido Verde o el Partido del Trabajo. Es indistinto, eso no tiene que ver con el origen de su militancia. De hecho, en los registros estuvimos presentes y vimos como varios candidatos eran no solamente registrados en Morena, sino también con el apoyo de alguno de los dos partidos. Es eso y están en su derecho, tanto los partidos como los aspirantes, a buscar los apoyos para, para lograr ser los coordinadores”.

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PT nombra a Andrea Chávez como coordinadora estatal de Chihuahua. (Imagen: PT)

Aseguró que la estrategia del Partido del Trabajo solo abona a reforzar el apoyo que tiene Andrea Chávez en el estado de Chihuahua y no la excluye del proceso interno de Morena, ya que está en su derecho de sumar votos con uno de los partidos de la coalición, “está en los términos de la convocatoria y bueno, lo que ellos están haciendo es reforzar sus apoyos”.