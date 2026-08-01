Sorteo Superior 2892: Resultados viernes 31 de julio del 2026 de la Lotería Nacional

Créditos: Lotería Nacional

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El Sorteo Superior reparte 17 millones de pesos divididos en dos series cada viernes a las 20:00 en el Salón de Sorteos del Edificio Édison en CDMX. Este juego, organizado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, se ha consolidado como uno de los más emblemáticos y populares del país gracias a su historia y a la magnitud de sus premios.

Resultados del Sorteo Superior del 31 de julio de 2026

(Cuartoscuro)

Premio mayor de 17 millones de pesos: 59856

Premio de 1 millón 440 mil pesos: 54544

Premio de 275 mil pesos: 12272

Premio de 275 mil pesos:

Premio de 275 mil pesos:

Premio de 275 mil pesos:

Premio de 144 mil pesos: 35816

Premio de 144 mil pesos: 02227

Premio de 144 mil pesos: 53398

Premio de 144 mil pesos: 56073

Premio de 90 mil pesos: 01416

Premio de 90 mil pesos: 25631

Premio de 90 mil pesos: 15091

Premio de 90 mil pesos: 57969

Premio de 90 mil pesos: 36366

Premio de 90 mil pesos: 54810

Premio de 90 mil pesos: 22141

Premio de 90 mil pesos: 49509

Premio de 90 mil pesos: 13746

Premio de 90 mil pesos:

Reintegros

90 aniversario de la Escuela Normal Superior de México

Créditos: Lotería Nacional

El cachito de la Lotería Nacional hace honor al 90° aniversario de la Escuela Normal Superior de México (ENSM), una emblemática institución de educación superior fundada originalmente en 1936 bajo el decreto del presidente Lázaro Cárdenas. El motivo de este billete conmemorativo (perteneciente al Sorteo Superior No. 2892) es reconocer casi un siglo de trayectoria ininterrumpida en la formación pedagógica y la profesionalización de las y los maestros de educación secundaria en el país.

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La estructura del Sorteo Superior

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Este sorteo involucra 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000, divididos en dos series. Cada billete se compone de 20 cachitos, y los participantes pueden comprar desde un cachito hasta las dos series completas.

El costo por jugar el Sorteo superior de la Lotería Nacional es:

Un cachito: $ 40 MXN .

Una serie (20 cachitos): $ 800 MXN .

Dos series (40 cachitos): $1,600 MXN.

Este concurso ofrece un total de 12,896 premios y reintegros, con un monto global de más de 51 millones de pesos por sorteo.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

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Dónde cobrar:

Premios menores de hasta 10 mil pesos En expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

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Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

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Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

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