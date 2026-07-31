Gabinete de Seguridad no politiza investigación de asesinato Carlos Manzo, dice Harfuch: “Nos basamos en evidencias sólidas”

Omar García Harfuch aseguró que el Gabinete de Seguridad no politiza ninguna investigación

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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch aseguró que la investigación sobre el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez no se encuentra politizada, tras la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, presunto autor intelectual del delito.

“El gabinete de seguridad toma en cuenta cualquier tipo de declaración y opinión, pero nos basamos en evidencias sólidas”, señaló durante la mañanera del pueblo de este 31 de julio en Palacio Nacional.

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Asimismo, declaró que cada una de las detenciones desde el hallazgo de dos cuerpos, donde se tienen los primeros indicios de los acompañantes del autor material, se comenzaron a conseguir las evidencias físicas, como la carta de una de las personas que pierde la vida.

“Cada una de las detenciones tiene un respaldo absoluto de por qué están siendo detenidos. La persona, Samuel N., que es a la que me refiero, que filtraba información directamente al licenciado que trabajaba en el ayuntamiento, pues están las pruebas en la Fiscalía General de Justicia de, de Michoacán. Y así es con cada uno de los treinta y un detenidos”, afirmó el funcionario.

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Omar García Harfuch asegura que hay “cero impunidad” en investigación de Carlos Manzo

La detención del “R1”, representa un avance clave en el caso del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025. Harfuch recalcó que con este arresto se cumple la directriz de cero impunidad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó la colaboración con Grecia Quiroz, viuda del exalcalde, como un elemento esencial en la investigación.

A pesar de la captura de este agresor, las autoridades aclararon que el proceso judicial sigue abierto y que no se descartan nuevas detenciones. El gabinete de seguridad mantiene como principal línea de investigación la participación de grupos delictivos, aunque se mantiene atento a posibles indicios que involucren a funcionarios.

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Todo de negro y esposado: autoridades revelan primeras fotos del traslado del “R1″. Especial.

La indagación ha sido meticulosa y permitió identificar a toda la célula criminal responsable. El caso no está cerrado y, conforme se desarrollen las audiencias y declaraciones del detenido, podrían surgir nuevos elementos que conduzcan a más consecuencia penales.

R1 es vinculado con el feminicidio de Valeria Márquez

Por otro lado, este líder criminal fue señalado por el secretario de Seguridad como quien ordenó el feminicidio de Valeria Márquez a petición de su hijo Francisco ‘N’.

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La joven, de 23 años, había mantenido una relación sentimental con el descendiente del capo, quien la había amenazado en varias ocasiones antes del ataque.

El crimen ocurrió el 13 de mayo de 2025, cuando la influencer fue asesinada a tiros dentro de su salón de belleza en Zapopan, mientras realizaba una transmisión en vivo. La secuencia previa al ataque estuvo marcada por entregas sospechosas y mensajes que, según el entorno de la víctima, la mantuvieron en el lugar minutos antes del homicidio. El caso causó conmoción en redes sociales y la Fiscalía de Jalisco inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

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Con la reciente detención de “El R1”, las autoridades obtuvieron nuevos elementos para buscar a Francisco ‘N’, quien continúa en libertad. Este caso permanece abierto y las autoridades tiene previsto revelar más información sobre las amenazas y la relación entre los involucrados en los próximos días.