México
Agregar Infobae enGoogle

Gabinete de Seguridad no politiza investigación de asesinato Carlos Manzo, dice Harfuch: “Nos basamos en evidencias sólidas”

El pasado jueves fue detenido Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, presunto autor intelectual del delito contra el exalcalde de Uruapan

Omar García Harfuch aseguró que el Gabinete de Seguridad no politiza ninguna investigación
Guardar

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch aseguró que la investigación sobre el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez no se encuentra politizada, tras la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, presunto autor intelectual del delito.

“El gabinete de seguridad toma en cuenta cualquier tipo de declaración y opinión, pero nos basamos en evidencias sólidas”, señaló durante la mañanera del pueblo de este 31 de julio en Palacio Nacional.

PUBLICIDAD

Asimismo, declaró que cada una de las detenciones desde el hallazgo de dos cuerpos, donde se tienen los primeros indicios de los acompañantes del autor material, se comenzaron a conseguir las evidencias físicas, como la carta de una de las personas que pierde la vida.

“Cada una de las detenciones tiene un respaldo absoluto de por qué están siendo detenidos. La persona, Samuel N., que es a la que me refiero, que filtraba información directamente al licenciado que trabajaba en el ayuntamiento, pues están las pruebas en la Fiscalía General de Justicia de, de Michoacán. Y así es con cada uno de los treinta y un detenidos”, afirmó el funcionario.

PUBLICIDAD

Omar García Harfuch asegura que hay “cero impunidad” en investigación de Carlos Manzo

La detención del “R1”, representa un avance clave en el caso del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025. Harfuch recalcó que con este arresto se cumple la directriz de cero impunidad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó la colaboración con Grecia Quiroz, viuda del exalcalde, como un elemento esencial en la investigación.

A pesar de la captura de este agresor, las autoridades aclararon que el proceso judicial sigue abierto y que no se descartan nuevas detenciones. El gabinete de seguridad mantiene como principal línea de investigación la participación de grupos delictivos, aunque se mantiene atento a posibles indicios que involucren a funcionarios.

Todo de negro y esposado: autoridades revelan primeras fotos del traslado del “R1″. Especial.
Todo de negro y esposado: autoridades revelan primeras fotos del traslado del “R1″. Especial.

La indagación ha sido meticulosa y permitió identificar a toda la célula criminal responsable. El caso no está cerrado y, conforme se desarrollen las audiencias y declaraciones del detenido, podrían surgir nuevos elementos que conduzcan a más consecuencia penales.

R1 es vinculado con el feminicidio de Valeria Márquez

Por otro lado, este líder criminal fue señalado por el secretario de Seguridad como quien ordenó el feminicidio de Valeria Márquez a petición de su hijo Francisco ‘N’.

La joven, de 23 años, había mantenido una relación sentimental con el descendiente del capo, quien la había amenazado en varias ocasiones antes del ataque.

El crimen ocurrió el 13 de mayo de 2025, cuando la influencer fue asesinada a tiros dentro de su salón de belleza en Zapopan, mientras realizaba una transmisión en vivo. La secuencia previa al ataque estuvo marcada por entregas sospechosas y mensajes que, según el entorno de la víctima, la mantuvieron en el lugar minutos antes del homicidio. El caso causó conmoción en redes sociales y la Fiscalía de Jalisco inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Con la reciente detención de “El R1”, las autoridades obtuvieron nuevos elementos para buscar a Francisco ‘N’, quien continúa en libertad. Este caso permanece abierto y las autoridades tiene previsto revelar más información sobre las amenazas y la relación entre los involucrados en los próximos días.

Temas Relacionados

Carlos ManzoOmar García HarfuchseguridadasesinatoLa MañaneraPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Él será el nuevo líder de ‘Los R’s’ tras la detención del R1: arrestos han debilitado a grupo del CJNG, afirma Harfuch

La indagatoria sobre el homicidio de Manzo ya había derivado en 31 detenidos. Para las autoridades, esa red mostró el tamaño de la estructura criminal que operaba entre Michoacán y Jalisco

Él será el nuevo líder de ‘Los R’s’ tras la detención del R1: arrestos han debilitado a grupo del CJNG, afirma Harfuch

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 31 de julio

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 31 de julio

Lo suelta todo: Mariana Ochoa revela cómo fue la separación de OV7 durante charla en La Casa de los Famosos México

La integrante habló del quiebre de 2003, de su antigua distancia con Lidia Ávila y de la división que hoy mantiene separado al grupo en dos bloques

Lo suelta todo: Mariana Ochoa revela cómo fue la separación de OV7 durante charla en La Casa de los Famosos México

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de julio? Usuarios reportan atrasos en Línea 12

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de julio? Usuarios reportan atrasos en Línea 12

Lineamientos para Derechos de las Audiencias no sancionan a comunicadores, afirma Sheinbaum

Reiteró que el objetivo es proteger a quienes se despeñan dentro de la labor informativa

Lineamientos para Derechos de las Audiencias no sancionan a comunicadores, afirma Sheinbaum
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tony Montana, hermano de El Mencho, se declara culpable de tráfico de drogas y portación de armas en EEUU

Tony Montana, hermano de El Mencho, se declara culpable de tráfico de drogas y portación de armas en EEUU

Harfuch vincula máquinas tragamonedas en Edomex a grupos de ‘La Familia Michoacana’

Él será el nuevo líder de ‘Los R’s’ tras la detención del R1: arrestos han debilitado a grupo del CJNG, afirma Harfuch

Vinculan a proceso a Brandon Miguel ‘N’, presunto extorsionador que opera desde el penal Neza-Bordo

Origen de “coopelas o cuello”: La frase que hizo famoso a Zhenli Ye Gon y que resurge tras su condena

ENTRETENIMIENTO

Natalia Jiménez, Los Askis y Millonario encabezan la Feria de la Torta 2026 en CDMX

Natalia Jiménez, Los Askis y Millonario encabezan la Feria de la Torta 2026 en CDMX

Majo Aguilar termina con Diego Bacter y aclara si le dedicará una canción ahora que es su ex

Lo suelta todo: Mariana Ochoa revela cómo fue la separación de OV7 durante charla en La Casa de los Famosos México

Comercial de 1991 de Luis Miguel vuelve a viralizarse: redes explotan en nostalgia con su antes y después

La verdad sobre la supuesta burla de Víctor García contra Yahir en LCDLFM México

DEPORTES

Figura del Chelsea confiesa que se quedó dormido viendo el México vs Inglaterra del Mundial 2026

Figura del Chelsea confiesa que se quedó dormido viendo el México vs Inglaterra del Mundial 2026

México vs República Dominicana, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de Santo Domingo 2026

AEW anuncia la cartelera completa de Grand Slam México 2026: estos son los luchadores estrella que estarán en la Arena México

Sudáfrica pone fin al ciclo de su técnico tras el Mundial 2026: así fue su debut frente a México en el Estadio Azteca

Isaac del Toro: ¿cuándo vuelve a competir tras el Tour de Francia 2026?