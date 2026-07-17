Tren Suburbano al AIFA: con qué tarjeta se paga y cuánto cuesta el boleto

Una sola tarjeta recargable permite tomar el Metro, transbordar en Buenavista y llegar al AIFA en menos de una hora. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

La Tarjeta de Movilidad Integrada —conocida como tarjeta MI— es el medio de pago autorizado para viajar en el Tren Suburbano que conecta la estación Buenavista, en la Ciudad de México, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el municipio de Nextlalpan, Estado de México. Esta tarjeta recargable opera desde 2026 bajo la administración del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y da acceso a toda la red de transporte público metropolitano: Metro, Metrobús, Cablebús y trolebuses.

La tarjeta MI es una tarjeta inteligente recargable que unifica el pago de los distintos modos de transporte público en la Ciudad de México y su zona metropolitana. Con un solo plástico, el pasajero puede tomar el Metro desde cualquier punto de la capital, llegar a Buenavista y abordar el Tren Suburbano con destino al AIFA sin necesidad de comprar un boleto adicional en taquilla.

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El sistema descuenta automáticamente el costo del viaje al momento de pasar la tarjeta por los torniquetes del Suburbano. No se requiere efectivo ni boleto unitario para este trayecto. La tarjeta MI se adquiere y recarga en las taquillas del Metro y en puntos autorizados de la red de transporte de la Ciudad de México.

La tarjeta MI es el único medio de pago aceptado en el Tren Suburbano que va de Buenavista al AIFA. Con ella se paga desde el Metro hasta el aeropuerto, sin efectivo ni boletos en taquilla, por un costo que puede llegar a 60 pesos en el trayecto completo.(FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

El boleto del Tren Suburbano al AIFA tiene tarifa independiente al Metro

El costo del Metro se mantiene en 5 pesos por viaje. El Tren Suburbano aplica una tarifa distinta, calculada por secciones según la distancia recorrida. El trayecto mínimo desde Buenavista cuesta alrededor de 23 pesos, mientras que el viaje completo hasta el AIFA puede llegar a los 60 pesos por persona.

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El esquema tarifario del Suburbano divide la ruta en tramos: de Buenavista a Lechería se cobra una primera sección, y de Lechería al aeropuerto se suma un cargo adicional. Ambos montos se descuentan de forma automática de la tarjeta MI al pasar por los accesos de cada estación.

Cómo recargar la tarjeta MI para llegar al AIFA en Tren Suburbano

La tarjeta MI se recarga en pesos mexicanos en las taquillas del Metro de la Ciudad de México, en máquinas de autoservicio ubicadas en las estaciones y en algunos puntos de conveniencia autorizados. No tiene fecha de vencimiento y el saldo no caduca.

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Para viajar al AIFA desde el centro de la ciudad, se recomienda cargar un mínimo de 65 pesos para cubrir el Metro más el trayecto completo en el Suburbano. Si el pasajero planea regresar el mismo día, conviene recargar al menos 130 pesos para el viaje de ida y vuelta.

Viajar desde el centro de la Ciudad de México hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cuesta entre 23 y 60 pesos en tren, siempre que el pasajero cuente con la tarjeta MI cargada. Sin ese plástico, no hay acceso al Tren Suburbano. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Cuánto tarda el viaje en Tren Suburbano de Buenavista al AIFA

El tiempo estimado de traslado desde Buenavista hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles oscila entre 45 y 60 minutos, según la frecuencia de paso de los trenes. En horario pico, los trenes circulan cada 15 minutos; en horas valle, la frecuencia se extiende a cada 30 minutos.

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El FONADIN opera y mantiene la ruta desde este 17 de julio de 2026, tras la modificación al título de asignación publicada en el Diario Oficial de la Federación. La misma concesión incluye la futura extensión del corredor ferroviario hasta Pachuca, Hidalgo, que integrará paradas en municipios del norte del Estado de México y ampliará el servicio suburbano e interurbano de la red.

El Tren Suburbano al AIFA se extiende a Pachuca con FONADIN a cargo

Llegar al AIFA en transporte público requiere una tarjeta MI con al menos 65 pesos de saldo para cubrir Metro y Tren Suburbano en un solo trayecto. El viaje completo desde Buenavista tarda entre 45 y 60 minutos, según la frecuencia de los trenes. (X/ @andreslajous)

La modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación transfiere al FONADIN la responsabilidad de construir y operar el tramo Jaltocan-Pachuca, que sumará kilómetros al corredor Buenavista-AIFA ya en operación. La tarjeta MI seguirá siendo el instrumento de pago para toda la ruta ampliada.

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El corredor ferroviario Buenavista-Pachuca, una vez concluida la extensión, conectará el centro de la Ciudad de México con la capital hidalguense mediante un solo servicio de tren suburbano e interurbano, con el AIFA como punto intermedio de la ruta.