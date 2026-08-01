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Detienen al octavo implicado en el homicidio de Zafar y Jaffet, pareja de estadounidenses encontrados en fosa del Edomex

Iván “N” fue arrestado en Milpa Alta con diversos objetos, entre ellos dosis de droga, una motoneta y una mochila de repartidor

Un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales derivó en la aprehensión de Iván "N2. Crédito: SSC
Un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales derivó en la aprehensión de Iván "N2. Crédito: SSC
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Luego de un operativo conjunto, autoridades detuvieron al octavo implicado en el homicidio de Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, la pareja de ciudadanos estadounidenses desaparecida el 20 de mayo de 2026 en la alcaldía Tlalpan y cuyos cuerpos fueron hallados en una fosa clandestina en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México.

Este último detenido, identificado como Iván “N”, fue arrestado en la colonia Villa Milpa Alta por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en trabajos también coordinados con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Según datos oficiales, al momento de su detención, Iván “N” manipulaba envoltorios con aparente narcótico en la vía pública. Los agentes le aseguraron 40 dosis de marihuana, 20 dosis de cocaína, dinero en efectivo, una mochila tipo repartidor, un teléfono celular y una motoneta.

Fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Zafar y Guillermo desaparecieron tras acudir a una cita en Tlalpan

Zafar Padamsee Mawani, de 56 años, y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, de 57, eran pareja y tenían doble nacionalidad mexicana y estadounidense. Residían en Huixquilucan, Estado de México.

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Según reportes periodísticos, el 20 de mayo salieron de su domicilio para reunirse con lo que creyeron era un proveedor de elevadores en la colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan; datos extraoficiales señalan que querían instalar uno en su casa para facilitar la movilidad de la mamá de Guillermo, quien padecería de una enfermedad.

La pareja quería instalar un elevador para la madre de Zafar, se habrían reunido con los presuntos vendedores que los citaron en otra ubicación para secuestrarlos, robarlos y posteriormente asesinarlos Foto: Redes sociales
La pareja quería instalar un elevador para la madre de Zafar, se habrían reunido con los presuntos vendedores que los citaron en otra ubicación para secuestrarlos, robarlos y posteriormente asesinarlos Foto: Redes sociales

Antes de perder contacto, la pareja envió su ubicación en tiempo real a una amiga. Minutos después, sus celulares dejaron de recibir señal y fueron apagados.

Al día siguiente, la cuenta bancaria de uno de ellos registró movimientos sospechosos: alguien había dado de alta a varias personas para realizarles transferencias. Los allegados solicitaron la intervención de la Embajada de Estados Unidos para agilizar las indagatorias.

Cuatro cuerpos fueron hallados en dos fosas en La Marquesa

El 17 de junio, durante los trabajos de búsqueda en el Valle del Silencio, en el paraje El Venado dentro del área de cabañas de La Marquesa, autoridades localizaron cuatro cuerpos en dos fosas clandestinas, todos con signos de violencia. En una de las excavaciones estaba la pareja; en la segunda, dos hombres más. También fue hallada una extremidad humana en el área.

Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz están desaparecidos desde el 20 de mayo. (FGJCDMX)
Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz están desaparecidos desde el 20 de mayo. (FGJCDMX)

El operativo fue realizado por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la SSPC, la FGJCDMX, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Edomex, con apoyo de binomios caninos.

La familia de Guillermo confirmó públicamente el hallazgo sin vida de ambos. La Fiscalía del Estado de México trabajó en la identificación de ADN para establecer con plena certeza la identidad de los cuatro cuerpos.

Ocho detenidos en CDMX y Edomex en el marco de la investigación

En junio fueron detenidas las primeras siete personas presuntamente vinculadas al caso en operativos de la Ciudad de México y el Estado de México. En la CDMX cayeron Adán “N”, Selena “N”, Jesús “N” y Daniel “N”, quienes al momento de su arresto portaban armas, cartuchos útiles, bolsas con estupefacientes y una maleta negra.

Posteriormente, en Nezahualcóyotl, fue detenida Yesenia “N”, Gabriel “N” y Roberick “N”, quienes habrían confesado el lugar donde enterraron los cuerpos, lo que permitió a las autoridades dar con las fosas.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que con la detención de Iván “N” suman ocho las personas detenidas posiblemente vinculadas con el caso, y que las indagatorias conjuntas continúan para identificar a todos los involucrados.

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