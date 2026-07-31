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Aspirantes de licenciatura alistan amparo colectivo contra el examen de control de la UNAM

En redes sociales se promovió una comvocatoria para sumarse al amparo colectivo

Aspirantes alistan amparo colectivo. | X @DRxbrxck / INAH
Aspirantes alistan amparo colectivo. | X @DRxbrxck / INAH
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A pocas horas de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que realizará un examen de control para continuar con el proceso de ingreso a licenciatura, tras las anomalías que se detectaron en los resultados de las pruebas de admisión, se difundió en redes sociales una convocatoria para promover un amparo colectivo.

En X, el usuario @DRxbrxck publicó un mensaje dirigido a los más de 58 mil aspirantes de la UNAM, en el cual muestra los documentos de amparo y afirma que “hay argumentos constitucionales muy interesantes”.

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“Les comparto que estoy preparando un amparo colectivo contra la resolución de la @UNAM_MX que obliga a 58 mil aspirantes a presentar un nuevo “examen control”. Creo que hay argumentos constitucionales muy interesantes”, se lee en la publicación.

Difunden en redes convocatoria para amparo colectivo contra examen de control de la UNAM. | X- @DRxbrxck
Difunden en redes convocatoria para amparo colectivo contra examen de control de la UNAM. | X- @DRxbrxck

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