Aspirantes de licenciatura alistan amparo colectivo contra el examen de control de la UNAM

A pocas horas de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que realizará un examen de control para continuar con el proceso de ingreso a licenciatura, tras las anomalías que se detectaron en los resultados de las pruebas de admisión, se difundió en redes sociales una convocatoria para promover un amparo colectivo.
En X, el usuario @DRxbrxck publicó un mensaje dirigido a los más de 58 mil aspirantes de la UNAM, en el cual muestra los documentos de amparo y afirma que “hay argumentos constitucionales muy interesantes”.
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“Les comparto que estoy preparando un amparo colectivo contra la resolución de la @UNAM_MX que obliga a 58 mil aspirantes a presentar un nuevo “examen control”. Creo que hay argumentos constitucionales muy interesantes”, se lee en la publicación.
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