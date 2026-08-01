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Mariana Echeverría aclara su cambio físico tras críticas de Gala Montes: “Llevaba cuatro bebés perdidos”

La actriz respondió a las declaraciones de Gala Montes en las que aseguraba que había usado algún medicamento para bajar de peso

Mariana Echeverría responde a Gala Montes por comentarios en su contra
Mariana Echeverría responde a Gala Montes (Captura de pantalla: IG/marianaecheve)
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La actriz y exparticipante de La Casa de los Famosos México, Mariana Echeverría, respondió a Gala Montes mediante una serie de historias en Instagram.

Después de que Gala Montes explotará en su contra, Mariana Echeverría aseguró que jamas gastaría dinero en algún medicamento para para bajar de peso, señalando que prefiere gastarlo en viajar y disfrutar de su vida.

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“Creen que voy a estar gastando en Wegovy y Ozempic, no, a mi me gusta gastar en esto”, señaló la actriz, compartiendo una foto de sus viajes recientes.

Posteriormente Echeverría respondió directamente con un video mencionando que no le gusta dar explicaciones o entrar en temas referentes a su cuerpo.

“No quería entrar en estos, ni dar muchas explicaciones acerca de toda la evolución y todo lo que ha hecho mi cuerpo conmigo, no se si lo recuerden, llevo cuatro años en procesos hormonales”, señaló Mariana Echeverría.

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Compartió que estos procesos hormonales fueron para poder quedar embarazada debido a que en ocasiones anteriores había perdido sus embarazos.

“Desde el 2021 hasta el 2025 estuve en procesos hormonales para poder quedar embarazada, para no perder bebés porque llevaba cuatro bebés perdidos”, aseguró Mariana.

Un sacrificio por su sueño

Mariana Echeverría
(Captura de pantalla YouTube)

Echeverría señaló que no le importaba sacrificar su libertad, su cuerpo y su peso con tal de tener a su segundo hijo con ella.

“Yo quería tener a mi segundo bebé en mis manos y sacrifique mi cuerpo, sacrifique mi peso y sacrifique mi salud para poder tener a mi bebé”, comentó.

Aseguró que no le interesa la opinión de otras personas ya que ella tenía el deseo de ser madre por segunda vez.

Señalando que las mujeres que tienen ese deseo lo van a entender: “Seguro todas las mamás que están pasando por lo mismo de llenar su cuerpo de hormonas lo van a entender”.

Echeverría agradeció a su cuerpo por permitirle ser madre por segunda vez y señaló que solo tiene respeto para su cuerpo.

“Ya sea gordita, llenita, flaquita o como sea, solo tengo respeto para mi cuerpo”, concluyó.

El detonante reciente: el regreso de Mariana a la televisión

El conflicto más reciente entre las actrices inició cuando Mariana Echeverría reapareció como panelista pero el estreno de La Casa de los Famosos México 2026.

Echeverría apareció notablemente más delgada, por lo que su regreso generó una diversidad de comentarios en redes sociales, entre ellos la reacción de Gala Montes.

Gala Montes y Mariana Echeverria
Gala Montes y Mariana Echeverria

La reacción de Gala Montes

La también actriz y cantante compartió un contundente mensaje en sus historias de Instagram sobre Echeverría, criticando a quienes expresaron apoyo hacía la conductora.

Para Gala, el cambio de percepción no responde a una reflexión sobre los hechos del pasado, sino a los estándares de belleza que predominan en redes sociales.

“Dejen de perdonar a la gente porque bajó de peso. No pueden decir que ahora les cae bien Mariana Echeverría porque está flaca”, comentó.

Gala Montes criticó a Mariana Echeverría
Gala Montes criticó a Mariana Echeverría tras su regreso a la televisión (Captura de pantalla: IG/galamontes)

La actriz también hizo referencia a los medicamentos que actualmente son tema de conversación por su uso para perder peso.

Cargando conta Echeverría directamente insinuando que su cambio físico no fue por disciplina ni ejercicio, sino por medicamentos como Ozempic o Mounjaro, y le pidió que no le mintiera a la gente, especialmente a quienes tienen problemas alimenticios.

Se inyectaron Mounjaro o Ozempic, está de moda. No pueden decir que ahora les cae bien Mariana Echeverría porque está flaca”, afirmó.

Este conflicto se une a una serie de desencuentros que ha tenido Gala Montes en los últimos días, destacando su enemistad con Briggitte Bozzo, su problema con su hermana Beba Montes y por último sus peleas en redes sociales contra Pablo Chagra y Lau Styling.

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