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Tráiler sin frenos aplasta automóvil con cinco ocupantes en Santa Fe: todos resultan lesionados

Cuatro menores de entre 14 y 15 años estaban entre los ocupantes del Nissan March

Así quedaron las unidades involucradas en el accidente. Crédito: SSC
Así quedaron las unidades involucradas en el accidente. Crédito: SSC
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Un tráiler con contenedor marítimo se quedó sin frenos y aplastó un Nissan March de color azul sobre la carretera México-Toluca, a la altura de la colonia Zedec Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El peso hundió el costado del automóvil y destrozó el parabrisas. Los cinco tripulantes fueron atendidos en el lugar; reportes oficiales señalaron que ninguno requirió traslado a hospital.

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El accidente llegó a los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, quienes alertaron de inmediato a efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. Los uniformados se trasladaron al punto y encontraron el contenedor rojo recostado sobre el automóvil, atrapado contra la banqueta del carril derecho.

El chofer del tráiler declaró que se quedó sin frenos y no vio el automóvil estacionado

El conductor del vehículo de carga, de 50 años, declaró a los policías que la unidad perdió los frenos mientras circulaba sobre la México-Toluca. Ante eso, maniobró hacia el carril derecho con la intención de detener el tráiler contra la guarnición y evitar un percance de mayor magnitud.

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El chofer agregó que no se percató de la presencia del Nissan March en ese punto. El automóvil azul quedó completamente cubierto por el contenedor marítimo. Las fotografías difundidas por la SSC muestran el techo del vehículo colapsado y la carrocería aplastada por la estructura metálica del contenedor.

Cuatro adolescentes, dos de 15 y dos de 14 años, viajaban en el automóvil aplastado

El conductor del Nissan, de 38 años, estaba acompañado de cuatro jóvenes; dos de 15 años y dos de 14. Los cinco quedaron atrapados bajo el peso del contenedor hasta que los servicios de emergencia llegaron y lograron acceder al interior del vehículo.

Al lugar acudieron paramédicos que atendieron a los cinco tripulantes del automóvil directamente en el sitio del percance. Todos fueron diagnosticados como policontundidos, es decir, con golpes y contusiones en diversas partes del cuerpo. Ninguno requirió traslado a hospital.

Paramédicos atendieron a los heridos en el sitio. Crédito: SSC
Paramédicos atendieron a los heridos en el sitio. Crédito: SSC

Desde su arribo, los efectivos de la SSC acordonaron el área afectada sobre la carretera México-Toluca. Realizaron labores de vialidad para reducir al mínimo la afectación al tránsito y para facilitar el acceso de los distintos cuerpos de emergencia que se trasladaron al punto.

La coordinación entre los cuerpos de atención fue inmediata. Paramédicos, policías, bomberos y elementos de Protección Civil convergieron en el lugar en un lapso breve tras la activación de la alerta por parte del C2 Poniente.

Posteriormente, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil apoyó en las maniobras de retiro de los vehículos involucrados. La operación requirió la coordinación de los distintos cuerpos presentes, dado el peso y las dimensiones del contenedor marítimo que yacía sobre el automóvil.

Una vez concluida la atención médica a los lesionados y retiradas las unidades de la vía, llegaron al lugar ajustadores de seguros para iniciar los trámites correspondientes al percance. La SSC no reportó detenidos.

Camión de carga atropelló a motociclista y dañó dos camionetas en Iztapalapa

En otros hechos que involucraron a vehículos de carga pesada, un camión de carga tipo torton de color blanco impactó a un motociclista de 28 años y causó daños a dos camionetas en el cruce de la avenida Ermita Iztapalapa y el tercer anillo de Circunvalación, en la colonia Barrio Santa Bárbara, alcaldía Iztapalapa.

El hecho ocurrió el pasado 29 de julio y también fue atendido por efectivos de la SSC.

Detenido por el accidente en Iztapalapa. Crédito: SSC
Detenido por el accidente en Iztapalapa. Crédito: SSC

El motociclista fue diagnosticado como policontundido. Una pasajera de 18 años que viajaba en la moto presentó probable fractura de fémur izquierdo y fue trasladada a un hospital para atención especializada. La conductora de una de las camionetas afectadas, de 60 años, también fue diagnosticada como policontundida, sin requerir hospitalización.

El conductor del torton, de 36 años, fue asegurado metros adelante del punto del percance. Los policías lo enteraron de sus derechos y lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

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