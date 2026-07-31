Resultados SAID Edomex 2026: cómo consultar la asignación de escuela en línea

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI) publicó las asignaciones escolares para el ciclo 2026-2027 en preescolar, primaria y secundaria públicas de los 125 municipios de la entidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Entendido. Voy a buscar más información sobre el origen e implementación del SAID en el Estado de México.

Los resultados del SAID Edomex 2026 para ingreso a educación básica ya están disponibles desde este viernes 31 de julio, a partir de las 8:00 horas.

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La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI) publicó las asignaciones escolares para el ciclo 2026-2027 en preescolar, primaria y secundaria públicas de los 125 municipios de la entidad.

Subsecretaría de Educación Básica/Edomex

Qué se necesita para consultar

Antes de ingresar al portal, es necesario tener a la mano alguno de estos datos del alumno:

Folio de preinscripción

CURP

Clave Única de Preinscripción (CUP)

Si se extravió el folio y no se recuerda la CURP, es posible recuperarla en el portal de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). El sistema acepta cualquiera de los tres datos como alternativa de acceso.

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Cómo consultar los resultados SAID en línea

Por alta demanda, el sistema ha presentado lentitud, por lo que las autoridades sugieren esperar e intentarlo más tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los padres, madres o tutores deben ingresar a uno de estos portales oficiales: Gobierno del Estado de México: edomex.gob.mx Plataforma SAID: saidmige.edomex.gob.mx/preinscripciones/resultados-alumno-asignado Una vez dentro, los pasos son:

1. Localizar la sección “Resultados de alumno asignado”

2. Ingresar el folio, la CURP o la CUP en los campos correspondientes

3. Dar clic en “Buscar”

4. El sistema desplegará el nombre de la escuela, el turno y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) asignados

Se recomienda descargar o imprimir ese comprobante, ya que será necesario para iniciar el trámite de inscripción en la escuela asignada.

Por alta demanda, el sistema ha presentado lentitud, por lo que las autoridades sugieren esperar e intentarlo más tarde.

Consulta presencial

Quienes prefieran no hacer el trámite en línea podrán acudir directamente a las escuelas participantes a partir del 3 de agosto, fecha en que los resultados estarán disponibles de forma presencial en los listados físicos publicados en cada plantel.

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Segunda etapa: cambios de escuela y nuevos registros

El Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) es la plataforma digital del Gobierno del Estado de México para administrar el ingreso ordenado y equitativo a la educación básica pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 6 de agosto arranca una segunda etapa del SAID, completamente en línea, que permanecerá abierta hasta el 26 de agosto en tres vertientes:

6 al 12 de agosto: para alumnos en grado intermedio de escuela pública o particular incorporada al sistema estatal que deseen cambiarse a una escuela pública

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13 al 19 de agosto: para quienes ya cuentan con folio SAID y necesitan solicitar un cambio de plantel

20 al 26 de agosto: para estudiantes de nuevo ingreso que no participaron en la preinscripción ordinaria, o que cursaron el ciclo anterior en otra entidad y desean incorporarse a una escuela pública en el Estado de México

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El sistema estará habilitado desde las 9:00 horas del primer día de cada periodo hasta las 23:59 horas del último.

Para orientación adicional, la SECTI pone a disposición los siguientes canales:

CATGEM: 800-696-96-96

Departamento de Información y Sistemas: 722-214-72-58, 722-167-04-73 y 722-167-13-66

SEIEM: 722-265-12-00 Para dudas por correo electrónico, los contactos según subsistema y nivel son:

Subsistema Estatal: said.preescolar@edugem.gob.mx / said.primaria@edugem.gob.mx / said.secundaria@edugem.gob.mx

Subsistema Federalizado: said.preescolar@dee.edu.mx / said.primaria@dee.edu.mx / said.secundaria@seiem.gob.mx

Qué es el SAID y por qué existe

El Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) es la plataforma digital del Gobierno del Estado de México para administrar el ingreso ordenado y equitativo a la educación básica pública.

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Su objetivo es garantizar que ningún niño o niña se quede sin lugar en el ciclo escolar siguiente.

El sistema distribuye los espacios disponibles en función de dos criterios principales: la cercanía del domicilio al plantel solicitado y la existencia de hermanos ya inscritos en esa escuela.

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La selección de turno —matutino o vespertino— queda sujeta a la disponibilidad de cupo en cada plantel y no puede garantizarse al momento del registro. Antes de su implementación, las preinscripciones se realizaban de forma presencial, lo que generaba filas, desorganización y distribución desigual de lugares.

El SAID digitalizó y estandarizó el proceso en toda la entidad, haciéndolo gratuito y obligatorio para todos los aspirantes.

Qué niveles y grados abarca

El SAID 2026 cubre los siguientes ingresos para el ciclo escolar 2026-2027 en escuelas públicas del Estado de México:

Primero, segundo y tercero de preescolar

Primero de primaria

Primero de secundaria

El periodo de preinscripción cerró el 20 de marzo, luego de abrirse el 9 de febrero. Los resultados que se publican hoy corresponden a quienes completaron ese registro en línea.

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