México
Agregar Infobae enGoogle

Resultados SAID Edomex 2026: cómo consultar la asignación de escuela en línea

La SECTI publica desde este viernes 31 de julio a las 8:00 horas las asignaciones para el ciclo 2026-2027 en preescolar, primaria y secundaria públicas de los 125 municipios del Estado de México

Madre, padre e hijo miran una computadora portátil abierta sobre una mesa de madera, que muestra una boleta de calificaciones de la SEP con el año 2026.
La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI) publicó las asignaciones escolares para el ciclo 2026-2027 en preescolar, primaria y secundaria públicas de los 125 municipios de la entidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Entendido. Voy a buscar más información sobre el origen e implementación del SAID en el Estado de México.

Los resultados del SAID Edomex 2026 para ingreso a educación básica ya están disponibles desde este viernes 31 de julio, a partir de las 8:00 horas.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI) publicó las asignaciones escolares para el ciclo 2026-2027 en preescolar, primaria y secundaria públicas de los 125 municipios de la entidad.

Subsecretaría de Educación Básica/Edomex

Qué se necesita para consultar

Antes de ingresar al portal, es necesario tener a la mano alguno de estos datos del alumno:

Folio de preinscripción

CURP

Clave Única de Preinscripción (CUP)

Si se extravió el folio y no se recuerda la CURP, es posible recuperarla en el portal de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). El sistema acepta cualquiera de los tres datos como alternativa de acceso.

PUBLICIDAD

Cómo consultar los resultados SAID en línea

Un hombre, una mujer y una niña pequeña abrazados en un sofá. Hay una lámpara encendida a la izquierda y líneas luminosas y partículas digitales en el fondo.
Por alta demanda, el sistema ha presentado lentitud, por lo que las autoridades sugieren esperar e intentarlo más tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los padres, madres o tutores deben ingresar a uno de estos portales oficiales: Gobierno del Estado de México: edomex.gob.mx Plataforma SAID: saidmige.edomex.gob.mx/preinscripciones/resultados-alumno-asignado Una vez dentro, los pasos son:

1. Localizar la sección “Resultados de alumno asignado”

2. Ingresar el folio, la CURP o la CUP en los campos correspondientes

3. Dar clic en “Buscar”

4. El sistema desplegará el nombre de la escuela, el turno y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) asignados

Se recomienda descargar o imprimir ese comprobante, ya que será necesario para iniciar el trámite de inscripción en la escuela asignada.

Por alta demanda, el sistema ha presentado lentitud, por lo que las autoridades sugieren esperar e intentarlo más tarde.

Consulta presencial

Quienes prefieran no hacer el trámite en línea podrán acudir directamente a las escuelas participantes a partir del 3 de agosto, fecha en que los resultados estarán disponibles de forma presencial en los listados físicos publicados en cada plantel.

Segunda etapa: cambios de escuela y nuevos registros

Dos adultos y dos niños sentados en una alfombra rodeados de bloques de construcción de colores, regalos envueltos, un conejo de peluche y coches de juguete.
El Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) es la plataforma digital del Gobierno del Estado de México para administrar el ingreso ordenado y equitativo a la educación básica pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 6 de agosto arranca una segunda etapa del SAID, completamente en línea, que permanecerá abierta hasta el 26 de agosto en tres vertientes:

6 al 12 de agosto: para alumnos en grado intermedio de escuela pública o particular incorporada al sistema estatal que deseen cambiarse a una escuela pública

13 al 19 de agosto: para quienes ya cuentan con folio SAID y necesitan solicitar un cambio de plantel

20 al 26 de agosto: para estudiantes de nuevo ingreso que no participaron en la preinscripción ordinaria, o que cursaron el ciclo anterior en otra entidad y desean incorporarse a una escuela pública en el Estado de México

El sistema estará habilitado desde las 9:00 horas del primer día de cada periodo hasta las 23:59 horas del último.

Números de contacto para dudas

Para orientación adicional, la SECTI pone a disposición los siguientes canales:

CATGEM: 800-696-96-96

Departamento de Información y Sistemas: 722-214-72-58, 722-167-04-73 y 722-167-13-66

SEIEM: 722-265-12-00 Para dudas por correo electrónico, los contactos según subsistema y nivel son:

Subsistema Estatal: said.preescolar@edugem.gob.mx / said.primaria@edugem.gob.mx / said.secundaria@edugem.gob.mx

Subsistema Federalizado: said.preescolar@dee.edu.mx / said.primaria@dee.edu.mx / said.secundaria@seiem.gob.mx

Qué es el SAID y por qué existe

El Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) es la plataforma digital del Gobierno del Estado de México para administrar el ingreso ordenado y equitativo a la educación básica pública.

Su objetivo es garantizar que ningún niño o niña se quede sin lugar en el ciclo escolar siguiente.

El sistema distribuye los espacios disponibles en función de dos criterios principales: la cercanía del domicilio al plantel solicitado y la existencia de hermanos ya inscritos en esa escuela.

La selección de turno —matutino o vespertino— queda sujeta a la disponibilidad de cupo en cada plantel y no puede garantizarse al momento del registro. Antes de su implementación, las preinscripciones se realizaban de forma presencial, lo que generaba filas, desorganización y distribución desigual de lugares.

El SAID digitalizó y estandarizó el proceso en toda la entidad, haciéndolo gratuito y obligatorio para todos los aspirantes.

Qué niveles y grados abarca

El SAID 2026 cubre los siguientes ingresos para el ciclo escolar 2026-2027 en escuelas públicas del Estado de México:

Primero, segundo y tercero de preescolar

Primero de primaria

Primero de secundaria

El periodo de preinscripción cerró el 20 de marzo, luego de abrirse el 9 de febrero. Los resultados que se publican hoy corresponden a quienes completaron ese registro en línea.

Temas Relacionados

Estado de Méxicoeducación básicaEducación públicaInscripcionesEdomexSAIDGuia paso a pasomexico-noticiasmexico-serviciosNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los mejores memes que dejó la UNAM al ordenar nuevo examen de ‘control’ presencial tras anomalías: “Se viene repechaje”

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar al anuncio

Los mejores memes que dejó la UNAM al ordenar nuevo examen de ‘control’ presencial tras anomalías: “Se viene repechaje”

Hay un nuevo líder: esta es la fortuna que cuesta el club más valioso de la Liga MX

El mercado de fichajes de esta temporada aún termina, por lo que los clubes todavía tienen margen para concretar nuevas incorporaciones y elevar el valor de su plantilla

Hay un nuevo líder: esta es la fortuna que cuesta el club más valioso de la Liga MX

Tony Montana, hermano de El Mencho, se declara culpable de tráfico de drogas y portación de armas en EEUU

El hermano de El Mencho se declaró culpable de conspiración para distribuir cocaína y metanfetaminas con destino a territorio estadounidense y del uso de armas

Tony Montana, hermano de El Mencho, se declara culpable de tráfico de drogas y portación de armas en EEUU

Harfuch vincula máquinas tragamonedas en Edomex a grupos de ‘La Familia Michoacana’

Las indagatorias confirmaron que los aparatos servían para fortalecer las finanzas de organizaciones delictivas que operan en la entidad

Harfuch vincula máquinas tragamonedas en Edomex a grupos de ‘La Familia Michoacana’

Natalia Jiménez, Los Askis y Millonario encabezan la Feria de la Torta 2026 en CDMX

El festival reúne más de una docena de actos en cinco días con pop, cumbia, rap y música tropical; también participan Aarón y su Grupo Ilusión, La Sonora Dinamita, Grupo Yaguarú y el rapero Millonario

Natalia Jiménez, Los Askis y Millonario encabezan la Feria de la Torta 2026 en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tony Montana, hermano de El Mencho, se declara culpable de tráfico de drogas y portación de armas en EEUU

Tony Montana, hermano de El Mencho, se declara culpable de tráfico de drogas y portación de armas en EEUU

Harfuch vincula máquinas tragamonedas en Edomex a grupos de ‘La Familia Michoacana’

Él será el nuevo líder de ‘Los R’s’ tras la detención del R1: arrestos han debilitado a grupo del CJNG, afirma Harfuch

Vinculan a proceso a Brandon Miguel ‘N’, presunto extorsionador que opera desde el penal Neza-Bordo

Origen de “coopelas o cuello”: La frase que hizo famoso a Zhenli Ye Gon y que resurge tras su condena

ENTRETENIMIENTO

Captan a Harry Styles cruzando “horrible” Reforma como todo un chilango

Captan a Harry Styles cruzando “horrible” Reforma como todo un chilango

Los mejores memes que dejó el examen UNAM que se repetirá en presencial tras anomalías: “Se viene repechaje”

Natalia Jiménez, Los Askis y Millonario encabezan la Feria de la Torta 2026 en CDMX

Majo Aguilar termina con Diego Bacter y aclara si le dedicará una canción ahora que es su ex

Lo suelta todo: Mariana Ochoa revela cómo fue la separación de OV7 durante charla en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Luchador golpea a aficionado que lo agredió durante función de lucha libre en Durango | Video

Luchador golpea a aficionado que lo agredió durante función de lucha libre en Durango | Video

Hay un nuevo líder: esta es la fortuna que cuesta el club más valioso de la Liga MX

Figura del Chelsea confiesa que se quedó dormido viendo el México vs Inglaterra del Mundial 2026

México vs República Dominicana, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de Santo Domingo 2026

AEW anuncia la cartelera completa de Grand Slam México 2026: estos son los luchadores estrella que estarán en la Arena México