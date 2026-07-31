Majo Aguilar termina con Diego Bacter y aclara si le dedicará una canción ahora que es su ex

(IG: @diego.bacter // @majo_aguilar)

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Majo Aguilar atraviesa una nueva etapa personal: ahora está soltera. La cantante, quien se presentará en el Auditorio Nacional este 13 de noviembre, habló con la prensa sobre su situación sentimental con Diego Bacter.

En declaraciones durante un encuentro con la prensa, Aguilar expuso sus motivos para evitar polémicas públicas y defendió su visión sobre el amor y el proceso creativo.

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Majo Aguilar descarta componer temas de “tiradera” tras su ruptura

La intérprete de regional mexicano fue cuestionada acerca de la posibilidad de escribir canciones dirigidas a sus exparejas, como han hecho otros artistas.

Sobre el tema, Aguilar respondió: “A mí nunca me ha gustado cantar canciones de tiradera, pero pues no sé, igual y de repente, o no, no tiradera a nadie personal, sino como decías tú, desde que tú contra ellos, ellos contra tú, bla bla bla”.

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(IG: @diego.bacter)

Reconoció que su corazón está enfocado en emociones positivas y que, pese a estar soltera, prefiere componer desde lo que siente en cada momento: “Yo ahorita ya no tengo pareja, pero mi corazón siempre va a sentir amor. Me gusta componer lo que va sintiendo mi corazón, lo que va sucediendo por ahí, eso es lo que está más interesante”.

La cantante, de 29 años, enfatizó que su proceso creativo está marcado por la honestidad emocional y no por el deseo de ajustar cuentas con terceros. Aguilar también compartió que disfruta vivir cada etapa de su vida plenamente, sin dejarse llevar por la presión mediática ni las expectativas ajenas.

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Su último novio fue Diego Bacter, productor vinculado a Porter

La más reciente relación sentimental de Majo Aguilar fue con Diego Bacter, músico y productor asociado a la banda Porter. La pareja compartió momentos públicos y publicaciones en redes sociales, pero la relación llegó a su fin antes de la presentación de Aguilar en el Auditorio Nacional.

Según declaraciones de la cantante, la ruptura no condiciona su manera de crear música ni sus perspectivas sobre el amor.

En abril de este año, Aguilar aún presumía en redes su relación con Diego Rangel, nombre artístico de Diego Bacter, con quien compartía paseos y detalles personales.

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(IG: @diego.bacter)

Antecedentes: su relación con Gil Cerezo, vocalista de Kinky

Antes de su noviazgo con Bacter, Majo Aguilar sostuvo una relación de tres años con Gil Cerezo, vocalista de la banda Kinky. Este vínculo terminó en 2025 y la cantante reconoció entonces que fue una etapa de aprendizaje y madurez. Aguilar nunca abordó la ruptura en canciones, manteniendo su línea de separar sus experiencias personales de su trabajo musical.

Al respecto, la artista mantuvo la discreción y jamás recurrió a exposiciones mediáticas para hablar de Gil Cerezo. Tras la separación, se centró en proyectos musicales y presentaciones, consolidando su carrera en el género regional mexicano.

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(Instagram)

Su visión sobre la imagen y la industria

Durante su encuentro con la prensa, Majo Aguilar también defendió la importancia de mantenerse fiel a su esencia dentro de la industria musical.

Relató que nunca ha recibido presión para modificar su imagen o su físico y que, de haber ocurrido, habría reaccionado de manera contundente: “Si me lo hubieran dicho, yo creo que esa persona tendría todavía dolor en la mejilla del cachetadón que le hubiera dado”.

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