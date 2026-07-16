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Somos México advierte simulación electoral y la anticipación de campañas en el Edomex

El nuevo partido político denunció que Morena, PAN y PRI y aspirantes utilizan figuras alternas para violar la ley y exige sanciones

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Somos México Edomex conferencia adelanto de PP y aspirantes ley eletoral
Somos México Edomex criticó el adelanto de partidos políticos y aspirantes al proceso electoral 2027, violando la ley (especial)

El partido mexiquense Somos México denunció la normalización de prácticas de Morena, PAN y PRI que buscan anticipar los tiempos electorales en la entidad, advirtiendo que esta tendencia erosiona la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y debilita la certeza jurídica en los procesos de competencia política.

El colectivo sostiene que la desnaturalización de la legislación electoral afecta la equidad de la contienda y exige la intervención de las autoridades electorales para sancionar estas conductas.

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El nuevo partido criticó la proliferación de figuras como “Coordinadores de la Defensa de la Transformación”, “Coordinadores del Cambio y Defensores de la Familia” y “Defensores de México”, entre otras, representa una estrategia para construir estructuras y posicionar perfiles rumbo a procesos electorales que aún no han iniciado formalmente.

Cambian los nombres, pero el objetivo es el mismo: adelantar la promoción política fuera de los tiempos legales. Somos México señala que esta práctica se institucionalizó en los últimos años por parte de Morena, al crear cargos paralelos y promover aspirantes antes del inicio oficial de las campañas.

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La simulación electoral y sus consecuencias para la democracia

campañas edomex
Inicio de campañas para la gubernatura del Edomex (PRI Morena)

El partido político sostiene que anticipar la competencia electoral fuera de los tiempos legales debilita la certeza jurídica y genera una competencia desigual. Esta forma de proceder, afirma, afecta la legalidad y la confianza ciudadana en la democracia mexicana.

La denuncia pública subraya que la democracia no se defiende adelantándose a las elecciones, sino respetando las reglas y procedimientos establecidos.

En el pronunciamiento, Somos México llama al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) a ejercer su función como árbitros de la contienda, supervisando e investigando posibles violaciones a la legislación electoral, así como imponiendo sanciones sin excepciones ni distinciones para todas las fuerzas políticas.

“La ley debe aplicarse sin excepciones, sin distingo y con el mismo rigor para todas las fuerzas políticas”, subraya la agrupación.

Críticas a Morena y la oposición por reproducir las mismas prácticas

Celida López Cárdenas formalizó su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de los Comités para la Defensa de la Transformación en Sonora, dentro del proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027.
Somos México criticó la proliferación de figuras como “Coordinadores de la Defensa de la Transformación”, de Morena. Foto (Cortesía)

La organización acusa a Morena de haber institucionalizado la simulación electoral, al adelantar la promoción de aspirantes y desdibujar los límites entre la organización partidista y la promoción anticipada de proyectos políticos. “Esa forma de actuar ha debilitado la certeza jurídica y ha generado una competencia desigual que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones democráticas”, sostiene Somos México.

El pronunciamiento también señala la contradicción de que quienes criticaron estas estrategias en el pasado hoy reproduzcan las mismas prácticas con nombres distintos. La agrupación advierte que la congruencia democrática exige actuar de manera distinta, no únicamente hablar distinto. Cuando la oposición termina copiando aquello que decía combatir, deja de representar una alternativa y se convierte en una versión diferente del mismo modelo político. Somos México plantea que la democracia pierde cuando la competencia se convierte en una carrera por encontrar la mejor forma de bordear la ley.

Llamado a recuperar el Estado de Derecho

Somos México afirma que la verdadera transformación democrática comenzará cuando los partidos políticos entiendan que el poder no puede estar por encima de la ley. “Nuestra diferencia no estará en un discurso, sino en nuestra conducta”, afirma el colectivo. El grupo exige que quienes aspiran a gobernar comiencen por cumplir la ley y respetar cada etapa del calendario electoral, sin buscar atajos o mecanismos que sustituyan las reglas democráticas.

En los mensajes difundidos, la organización sostiene que la democracia exige reglas claras, árbitros respetados y procesos electorales competitivos bajo las mismas condiciones para todos. La agrupación concluye que el país necesita recuperar algo mucho más importante que una elección: necesita recuperar el Estado de Derecho.

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