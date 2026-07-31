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Arantza Ruiz llora en La Casa de los Famosos México 2026 por miedo a ser la primera eliminada

Varias veces rompió en llanto durante la madrugada, después de que la cena de nominados la dejara sin palabras y con la guardia completamente abajo

Arantza
(@LaCasaFamososMx)
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Arantza Ruiz rompió en llanto varias veces durante la noche del miércoles, después de que la cena de nominados de La Casa de los Famosos México 2026 le dejara una mezcla de alivio y angustia ante la posibilidad de convertirse en la primera eliminada del reality este domingo.

La influencer y los otros cinco nominados —Yanet García, Memo Schutz, Luis Chaparro, Mariana Ochoa y Aldo Rendón— se sentaron a una mesa que funcionó como espacio de confesiones. Lo que empezó como una cena se convirtió en el primer momento de honestidad colectiva dentro del juego.

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Aldo Rendón le dice a Arantza que no debe pedir perdón

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el intercambio entre Aldo Rendón y Arantza Ruiz. Ella lo había nominado desde el primer día del reality, una decisión que cargó durante días con culpa. Rendón le quitó ese peso de encima con una sola intervención.

La Casa de los Famosos México
Durante la primera cena de nominados de La Casa de los Famosos México 2026, el creador de contenido se quebró al hablarle al conductor: le agradeció haberlo calmado antes de la gala y le dijo que es el hombre ejemplar que su padre nunca pudo ser. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

“No pidas disculpas porque llevábamos cinco minutos dentro de la casa. Si yo hubiera sido tú, te hubiera hecho lo mismo. No me conocías, entraste con otra cosa, pero mira, ahorita estamos aquí, manita”, le dijo Rendón.

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Arantza respondió de inmediato: “Neta, gracias por echarme la mano con todo”.

“¿Seré un monstruo?”, se preguntó Aldo antes de entrar

Rendón fue más lejos y le explicó a Arantza por qué su opinión sobre él lo afectó tanto. Contó que durante el tour de medios previo al inicio del programa, todos le preguntaban si estaba preparado para ser el villano de la temporada.

“Me volteaba y les decía a los de producción: ‘¿Pero por qué todo mundo dice que yo soy el malo de la casa?’ Hasta yo de repente decía: ‘¿Seré un monstruo?’”, confesó el también comediante entre risas.

Fue entonces cuando Rendón dirigió sus palabras directamente a Arantza y admitió que la opinión de ella lo conmovió por la forma en que la percibe.

Arantza
El miedo a ser la primera en abandonar el reality y una conversación inesperadamente emotiva con uno de sus compañeros nominados derrumbaron emocionalmente a la participante durante varias horas. (Captura de pantalla TikTok)

“Que tú me lo digas, que una persona con la nobleza que tú tienes y con el alma tan pura que tienes —porque no se puede fingir— que me digas que ves lo que realmente soy me hace acordarme que sí, que soy bien chido. Y tú eres diez mil veces más chida que yo. Te quiero”, dijo Aldo Rendón, quien luego le pidió que se autosalvara y le prometió que, si él permanecía en la casa, serían grandes amigas.

Arantza volvió a llorar al contarle la experiencia a sus compañeras

Al terminar la cena y reunirse nuevamente con el resto de los habitantes, Arantza Ruiz intentó narrar lo que había vivido, pero las palabras se le quebraron. Al recordar las palabras de Rendón, volvió a sollozar frente a sus compañeras.

“Aldo me dijo que me rompió... algo bien bonito”, alcanzó a decir entre sollozos.

Minutos después, ya frente a las cámaras y dirigiéndose a su público, Ruiz lloró por tercera vez en la noche. Reconoció sentirse más sensible de lo habitual y atribuyó ese estado a la presión de estar nominada y a la intensidad emocional de la cena.

Arantza Ruiz, una de las nominadas en la primera semana de LCDLFM 4. (LCDLFM)
Arantza Ruiz, una de las nominadas en la primera semana de LCDLFM 4. (LCDLFM)

Arantza tiene una oportunidad de salvarse este domingo

A pesar de que Arantza Ruiz es una de las nominadas en riesgo de salir este domingo, ganó el robo de salvación durante la semana. Eso le da la posibilidad de enfrentarse contra Fede Vigevani en una disputa que podría sacarla de la zona de peligro antes de que el público emita su voto definitivo.

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