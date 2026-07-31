Hay Festival Querétaro 2026: programa, actividades y todo sobre el evento internacional

Del 4 al 6 de septiembre, más de 107 escritores, filósofos y artistas de 14 países llegan a Querétaro. (Hay Festival Querétaro 2024)

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El Hay Festival Querétaro cumple 11 años con una edición que se extiende más allá de la capital del estado: del 4 al 6 de septiembre de 2026, más de 107 participantes de 14 países —India, Cuba, El Salvador, Irán, España, Bolivia, Argentina, Perú, Reino Unido, Kenia, Uganda, Nicaragua, Francia y México— se reunirán en la ciudad para más de 70 actividades entre conversaciones, talleres, recitales de poesía y conferencias.

La directora internacional del festival, Cristina Fuentes La Roche, define la apuesta de esta edición desde una idea central: “En un mundo que cambia más rápido de lo que somos capaces de comprender, el Hay Festival reivindica la conversación, la curiosidad y la cultura como herramientas para imaginar nuevos futuros”. Y añade: “Querétaro volverá a ser, durante tres días, el lugar donde escritores, artistas, científicos y ciudadanos se reúnan para demostrar que las ideas siguen siendo una de las fuerzas más poderosas para transformar y fortalecer nuestras sociedades”.

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El festival sale de la capital

(Facebook Vivir Quintana / Meme del Real)

Esta edición lleva el festival a los municipios de Colón y Huimilpan. En Colón, la periodista y escritora Lydia Cacho presenta Un halcón bajo mi ventana, su primera novela de ficción para adultos. En Huimilpan, Rosa Beltrán, Paulina Chavira y Jesús Ramírez conversan sobre la antología Tiro libre. Relatos cancheros sobre futbol. La orquesta infantil de cada municipio ofrece un recital previo a cada conversatorio.

La directora lo explica en sus propias palabras: “Este año vamos a ir a Huimilpan y a Colón, que son dos partes del estado. Cada vez vamos a diferentes partes”. Para Fuentes, llevar el festival a distintas localidades no es un gesto simbólico, sino parte de un trabajo de todo el año con comunidades, asociaciones civiles y universidades que el festival simplemente hace visible durante esos tres días.

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La novedad más ambiciosa de 2026 es el Hay Festival Presenta Morelia: el 2 de septiembre, cuatro eventos en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en la capital michoacana abren el programa antes de que todo confluya en Querétaro. Participan la colombiana Cristina Bendek, el autor mazahua Alfredo Guzmán Cayetano, la cubana Elaine Vilar Madruga y el español Pol Guasch.

107 invitados, temas internacionales y una curaduría

(Facebook Hay Festival)

El cartel de esta edición mezcla figuras de distintas tradiciones. La ganadora del Premio Booker Kiran Desai presenta La soledad de Sonia y Sunny, ambientada en parte en México. La española María Dueñas llega con Por si un día volvemos. El filósofo argentino Darío Sztajnszrajber, la cronista Alma Guillermoprieto, la activista feminista María Galindo y la cantante Vivir Quintana completan un programa que abarca literatura, inteligencia artificial, geopolítica, feminismos, periodismo y poesía.

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Fuentes La Roche describe así el criterio de selección: “No somos como una feria del libro que solo invita novedades literarias. Nos interesa mucho tocar temas importantes tanto para México como para el mundo y traer nuevas voces. Es un equilibrio de voces famosas, de voces mexicanas, internacionales, de autores con libros nuevos y también grandes temáticas interesantes para el mundo en que vivimos”.

Funciones relajadas, lengua de señas y programación comunitaria gratuita

El Hay Festival Comunitario lleva actividades gratuitas a cuatro delegaciones de la ciudad —centro, Santa Rosa Jáuregui, Epigmenio González y Cayetano Rubio— en casas hogar, DIF y casas de cultura. El sábado 5 y el domingo 6, la Alameda Hidalgo recibe talleres de ilustración, teatro de títeres, cuentacuentos y conciertos de la Orquesta Infantil Juvenil Santiago de Querétaro, todos sin costo.

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Varias sesiones del programa general cuentan con interpretación en lengua de señas mexicana. Además, por tercer año consecutivo, el festival ofrece funciones relajadas para personas neurodivergentes: espacios con mayor tolerancia al movimiento y al ruido, pensados para que la experiencia cultural sea accesible a comunidades con necesidades distintas.

Los boletos del programa general tienen un costo de 10 pesos y ya están disponibles en la página oficial de Hay Festival. A partir del 2 de septiembre también se venden en la boletería del Teatro de la Ciudad. La entrada es gratuita para la comunidad universitaria, adultos mayores y personas con discapacidad.

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