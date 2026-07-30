Luna Menguante de agosto 2026: cuándo verla con su resplandor gris pálido y cuál es su significado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Luna Menguante en agosto de 2026 ocurre entre el 7 y el 11 de agosto, justo antes del eclipse solar del 12 de agosto. El fenómeno es visible en México antes del amanecer, cuando la Luna exhibe un resplandor gris pálido en el horizonte oriental.

Según la NASA, esta fase corresponde al final del ciclo lunar, cuando la luz visible se reduce a una línea delgada. El interés en la Luna Menguante aumenta cada año, no sólo por su estética, sino también por su significado astronómico y cultural.

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Fechas clave: Fases lunares y eventos astronómicos en agosto de 2026

El calendario de fases lunares para agosto marca varios momentos de observación. Del 1 al 5 de agosto se presenta la Luna Gibosa Menguante. El 6 de agosto ocurre el Cuarto Menguante, cuando la Luna muestra la mitad de su cara iluminada. Del 7 al 11 de agosto se registra la Luna Menguante, en la que la luz visible disminuye progresivamente.

El 12 de agosto tendrá lugar la Luna Nueva y un eclipse solar. Del 13 al 19 de agosto se observa la Luna Creciente, el 20 de agosto el Cuarto Creciente, del 21 al 27 la Luna Gibosa Creciente, el 28 una Luna Llena junto con un eclipse lunar, y del 29 al 31 de agosto regresa la Luna Gibosa Menguante.

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Esta agenda incluye también la lluvia de meteoros Perseidas, fenómeno que coincide con la Luna Menguante, permitiendo mejores condiciones de observación gracias a la menor luz lunar.

Fechas clave: Fases lunares y eventos astronómicos en agosto de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencia entre Luna Menguante y Cuarto Menguante según la NASA

La NASA explica que Luna Menguante y Cuarto Menguante no son equivalentes. El término Luna Menguante se refiere al periodo general que marca el final del ciclo lunar. En esta etapa, la luz de la Luna se reduce a una franja delgada en forma de “C” justo antes de la Luna Nueva.

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El Cuarto Menguante es una fase específica y principal, que sucede después de la Luna Llena y antes de la Luna Menguante fina. En ese momento, desde la Tierra, se observa la mitad de la Luna iluminada. La cara visible apunta directamente al Sol, aunque en realidad sólo la mitad de la mitad está iluminada, lo que da origen al término “cuarto”.

Horarios de salida y visibilidad en México

El horario de salida y puesta de la Luna depende de la fase, la época y la ubicación. En Cuarto Menguante, la Luna aparece en el cielo cerca de la medianoche y se oculta alrededor del mediodía. Durante la Luna Menguante, es visible muy temprano, poco antes del amanecer, y se oculta por la tarde, antes del anochecer.

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La NASA señala que, contrariamente a la creencia común, la Luna no sólo es visible de noche. En las fases menguantes y crecientes, puede observarse como una presencia tenue durante el día, especialmente en cielos despejados.

El resplandor gris pálido y su significado astronómico

La Luna Menguante se caracteriza por un brillo gris pálido, menos intenso que el de la Luna Llena. Este resplandor se debe a la menor área iluminada por el Sol y al ángulo en que los rayos solares inciden sobre la superficie lunar. Los observadores perciben una franja delgada, que marca el cierre del ciclo lunar y anticipa la Luna Nueva.

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Astrónomos y aficionados consideran la Luna Menguante un momento propicio para la observación de detalles en la superficie lunar, ya que el contraste de sombras permite distinguir cráteres y montañas con mayor claridad.

(Foto: Alexander Ortíz)

Agenda astronómica de agosto: Fechas para el observador

Las fechas relevantes para quienes siguen los fenómenos lunares en agosto de 2026 son las siguientes: del 1 al 5 Luna Gibosa Menguante, el 6 Cuarto Menguante, del 7 al 11 Luna Menguante, el 12 Luna Nueva y eclipse solar, del 13 al 19 Luna Creciente, el 20 Cuarto Creciente, del 21 al 27 Luna Gibosa Creciente, el 28 Luna Llena y eclipse lunar, y del 29 al 31 Luna Gibosa Menguante.

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Estos eventos pueden consultarse en los calendarios de la NASA y otros organismos astronómicos. La observación de la Luna Menguante será especialmente favorecida en las madrugadas previas al eclipse solar del 12 de agosto.